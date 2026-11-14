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Tatuaże czy kolor włosów nie mogą wpływać na to, jak pracownik jest traktowany w pracy

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14 listopada 2026, 07:10
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Tatuaże czy kolor włosów nie mogą wpływać na to, jak pracownik jest traktowany w pracy
Tatuaże czy kolor włosów nie mogą wpływać na to, jak pracownik jest traktowany w pracy
Shutterstock

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Choć w przepisach wskazano potencjalne powody dyskryminacji, które mogą wystąpić w praktyce, to ustawodawca użył w przepisie zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że katalog nie jest wyczerpujący, a do nierównego traktowania pracowników może dojść również z szeregu innych powodów. Jakich?

Równo to nie to samo, co jednakowo

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 183a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio ze wskazanych w tym przepisie przyczyn. Czy to oznacza, że w praktyce wszystkich pracowników należy traktować jednakowo? Nie, ustawodawca wskazał wprost, że niejednakowe traktowanie jest dopuszczalne i nie stanowi dyskryminacji, gdy jest obiektywnie uzasadnione.

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Dyskryminacja może być pośrednia albo bezpośrednia

Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik. Jak wynika z tego przepisu, aby ocenić sytuację pracownika porównuje się go do teoretycznego, hipotetycznego pracownika nieistniejącego w zakładzie pracy, gdy nie ma w nim realnej osoby na analogicznym stanowisku.
Dyskryminacja pośrednia to z kolei taka, której nie widać na pierwszy rzut oka. Występuje gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do określonej grupy. W tej sytuacji działanie pracodawcy wydaje się być neutralne, jednak jego skutek okazuje się być niekorzystny.

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Dyskryminacja przez założenie i przez skojarzenie

Ustawodawca zdefiniował też dyskryminację przez założenie i przez skojarzenie. Z tą pierwszą mamy do czynienia, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych przez ustawodawcę jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik, choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana. Z kolei z drugą, gdy z gorszym traktowaniem mamy do czynienia z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy.
Choć ustawodawca wskazał z Kodeksie pracy potencjalne powody dyskryminacji, które mogą wystąpić w praktyce, to użył zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że katalog nie jest wyczerpujący, a do nierównego traktowania pracowników może dojść również z szeregu innych powodów. Z jakimi można najczęściej spotkać się w praktyce? Mogą to być na przykład: stan cywilny, posiadanie dzieci czy plany w zakresie założenia rodziny, karalność czy status społeczny. Często spotykanym kryterium jest też atrakcyjność fizyczna czy po prostu cechy zewnętrzne takie jak tatuaże czy kolor włosów.

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„Inność” nie może determinować sytuacji pracownika

Orzecznictwo Sądu Najwyższego prezentuje w omawianym zakresie duży dorobek. Wynika z niego jasno, że dyskryminacją nie jest każde nierówne traktowanie danej osoby lub grupy w porównaniu z innymi, ale takie, które występuje ze względu na ich „inność” (odrębność, odmienność) i nie jest uzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwości opartej na równym traktowaniu wszystkich, którzy znajdują się w takiej samej sytuacji faktycznej lub prawnej (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2025 r., sygn. akt III PSKP 21/24). Sąd Najwyższy wskazuje, że jeśli pracownicy, mimo wypełniania tak samo jednakowych obowiązków, traktowani są nierówno ze względu na przyczyny wymienione w art. 183a Kodeksu pracy, wówczas mamy do czynienia z dyskryminacją (wyrok SN z 25 października 2023 r., sygn. akt III PSKP 10/23).

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Źródło: INFOR
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