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Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią. Gotowy wzór: pobierz i wydrukuj

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05 września 2026, 22:22
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią. Gotowy wzór: pobierz i wydrukuj
Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią. Gotowy wzór: pobierz i wydrukuj
Emilia Panufnik
Infor.pl

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Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch. Jak długie są przerwy na karmienie? Czy można je łączyć? Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie? Pobierz i wydrukuj wzór pisma.

Przerwa na karmienie dziecka piersią

Kodeks pracy w art. 187 przyznaje pracownicy karmiącej dziecko lub dzieci przerwy na karmienie. W przypadku jednego dziecka będą to dwie półgodzinne przerwy, natomiast matka dwójki dzieci karmionych mlekiem matki może skorzystać z dwóch 45 minutowych przerw w pracy. Długość przerw uzależniona jest od liczby posiadanych do wykarmienia piersią dzieci. Natomiast liczba przerw zależy od dziennego wymiaru czasu pracy. Jeśli w danym dniu pracownica pracuje mniej niż 4 godziny, w ogóle nie ma prawa do przerwy na karmienie. Praca od 4 do 6 godzin uprawnia do skorzystania z jednej przerwy, a dzienny czas pracy powyżej 6 godzin daje możliwość skorzystania z dwóch przerw na karmienie.

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Połączenie dwóch przerw w jedną i wniosek o udzielenie przerw w pracy

Ustawodawca przewidział możliwość połączenia dwóch przerw w jedną. Pracodawca robi to na wniosek samej zainteresowanej. Pracownica w celu przyznania jej przerw na karmienie powinna przedstawić pracodawcy pismo, w którym oświadcza, że karmi piersią dziecko/dzieci i chciałaby skorzystać z przysługującego jej prawa na podstawie art. 187 Kodeksu pracy. Jeśli wybiera łączenie przerw, powinna zawrzeć taki wniosek wraz z podaniem godzin wykorzystania jednej przerwy. Możliwe jest późniejsze przychodzenie do pracy bądź wcześniejsze wyjście.

Wniosek o przerwy na karmienie – wzór pisma

Wniosek o przerwy na karmienie powinien zawierać przede wszystkim: 

  • określenie uprawnienia, z którego pracownica chce skorzystać z podaniem podstawy prawnej, 
  • wskazanie dziecka karmionego piersią, 
  • oznaczenie godzin, w których będzie korzystała z uprawnienia, 
  • wskazanie daty, od której chciałaby rozpocząć korzystania z przerw oraz 
  • własnoręczny podpis. 

Ponadto można wnioskować w nim o połączenie dwóch przerw w jedną.

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……………………………….

Dalszy ciąg materiału pod wideo

(data, miejscowość)

…………………………………………….

……………………………………………

(dane pracownicy)

 

 

WNIOSEK O PRZERWY NA KARMIENIE DZIECKA PIERSIĄ

Kodeks pracy 2026
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Kodeks pracy 2026

Sprawdź

 

Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………. urodzone ……………………………….

karmione jest przeze mnie piersią. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu pracy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o połączenie dwóch ………………………………………………… przerw w jedną wykorzystywaną od godz. ………………. do godz. ………………….. .

Chciałabym rozpocząć korzystanie z powyższego uprawnienia od dnia …………………………. .

Jednocześnie zapewniam, że o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią poinformuję pracodawcę bez zbędnej zwłoki.

 

 

…………………………………………..

(podpis pracownicy)

Wniosek o przerwy na karmienie - POBIERZ wzór pisma

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Warto zawrzeć we wniosku zapewnienie o bezzwłocznym poinformowaniu pracodawcy w przypadku zaprzestania karmienia dziecka piersią. Na pewno będzie wyglądało to dobrze w oczach pracodawcy.

Do takiego pisma niektóre kobiety załączają zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt karmienia dziecka naturalną metodą. Należy jednak pamiętać, że prawo pracy nie wymaga tego od uprawnionych, a pracodawca nie ma prawa żądać przedstawienia takiego dokumentu od pracownicy. Nawet jeśli przepisy ponadzakładowe lub zakładowe prawa pracy określają taką powinność, są one niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem pracy. Akty prawne niższego rzędu w kwestiach praw pracowniczych nie mogą wprowadzać przepisów mniej korzystnych dla pracownika. Warto o tym pamiętać.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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