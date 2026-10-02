REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Prawa pracownika » Pracodawcy żądają informacji o dochodach rodziny. Mają do tego pełne prawo, choć pracownikom to się nie podoba

Pracodawcy żądają informacji o dochodach rodziny. Mają do tego pełne prawo, choć pracownikom to się nie podoba

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 12:29
[Data aktualizacji 02 października 2026, 12:29]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcy żądają informacji o dochodach rodziny
Pracodawcy żądają informacji o dochodach rodziny. Mają do tego pełne prawo, choć pracownikom to się nie podoba
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy chcą chronić swoją prywatność, ale chcą też korzystać z przysługujących im świadczeń. Nie akceptują tego, że aby uzyskać korzyść, trzeba dostosować się do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. Nie można oczekiwać przyznania świadczenia, do którego prawo uzależnia się od podania określonych danych, jeśli tych danych nie chce się podać.

Latem pracownicy składają więcej wniosków i pojawia się więcej wątpliwości

Zbliża się koniec roku i towarzyszące mu śiwętak, a wraz z nimi okres wzmożonej działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Choć pracodawcy, którzy zgodnie z przepisami go tworzą, sami decydują o tym, jakie świadczenia będą w ich zakładzie dostępne w ramach prowadzonej działalności socjalnej, to bez wątpienia do tych najbardziej powszechnych należą świadczenia związane z wypoczynkiem i świadczenia świąteczne. Wzmożona działalność funduszu socjalnego przekłada się na zwiększoną liczbę problemów, pytań i wątpliwości. A wiele z nich ma związek z weryfikacją kryterium socjalnego.

REKLAMA

Świadczenia przyznaje się według kryterium socjalnego, a nie po równo

Choć pracownicy często o tym zapominają, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), czyli od tzw. kryterium socjalnego. Aby prawidłowo je ustalić, pracodawca musi pozyskać od pracownika odpowiednie informacje na temat sytuacji jego rodziny. Jedną z nich jest informacja o dochodach. Pracownicy często uważają jest to zbyt daleko idąca ingerencja w ich życie osobiste i odmawiają udzielania takich informacji. Czasami są skłonni ewentualnie zadeklarować, że np. znajdują się w grupie osób osiągających najwyższy dochód na członka rodziny spośród przedziałów ustalonych przez pracodawcę. Odmawiają jednak potwierdzenia tego np. poprzez przedstawienie rocznego rozliczenia podatkowego współmałżonka czy innych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Czy mają do tego prawo?

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Pracodawca ma prawo żądać informacji o dochodach rodziny

Należy pamiętać, że choć udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia, to pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. To potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. W tym zakresie Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał wytyczne dla zakładów pracy. Stwierdził w nich, że nie budzi wątpliwości to, że pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową, a także materialną wszystkich członków rodziny pracownika (osoby uprawnionej), z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe. W celu realizacji tych potrzeb musi przetwarzać dane osobowe pracownika (osoby uprawnionej) i członków jego rodziny. Jednak przetwarzanie tych danych nie może prowadzić do ich gromadzenia w zakresie szerszym, niż jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane te są pozyskiwane. Co to oznacza? Na przykład, że pracodawca może żądać wglądu do określonych dokumentów, ale nie może przechowywać ich kopii.

(…) jeżeli na potrzeby udokumentowania spełnienia określonych kryteriów przydatny byłby dostęp do różnych dokumentów, np. PIT-u małżonka, to powołana regulacja umożliwia pracodawcy jedynie wgląd do nich, ale nie daje prawa do przechowywania ich kopii czy innego utrwalania. Powodowałoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania. PIT współmałżonka to dokument zawierający również takie dane, jak np. nazwa zakładu pracy czy numer PESEL, które nie są niezbędne do potwierdzenia danych przedstawionych w oświadczeniu pracownika.

publ. https://uodo.gov.pl/pl/138/1360

Argument RODO nie załatwia każdej sprawy

Jak z tego wynika, za nietrafne należy uznać podnoszone często przez pracodawców argumenty, zgodnie z którymi pracodawca nie jest uprawniony do przetwarzanie danych osobowych członków rodziny pracownika. Jak najbardziej pracodawca takie upoważnienie posiada, a wynika ono z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a pracodawca nie musi uzyskiwać w tym zakresie odrębnej zgody od członków rodziny pracownika i nie musi również wypełniać wobec nich obowiązku informacyjnego. Bo choć zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach, a administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych, to jednak jednocześnie jest on zwolniony ze spełniania tego obowiązku w sytuacji, gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą. Skoro więc art. 8 ustawy o ZFŚS określa zasady pozyskiwania danych członków rodziny pracownika (uprawnionego) w związku z korzystaniem przez niego z ZFŚS, to w takim przypadku obowiązku informacyjnego nie trzeba wypełniać.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 8 ust. 1–1c ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ponad 37 proc. prób wyłudzenia danych zaczyna się właśnie tak. Eksperci ostrzegają
02 paź 2026

Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, 37 proc. zetknęło się z tego typu oszustwem przez telefon - wynika z raportu serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek do zapłaty. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
02 paź 2026

Do szpitala jedzie się zwykle w stresie: na SOR, badanie, rehabilitację, zabieg albo do chorego bliskiego. Wtedy najważniejsze jest szybkie wejście do placówki, nie parkomat. Coraz częściej przy wyjeździe czeka jednak rachunek za postój. Przy wielu szpitalach obowiązują opłaty godzinowe, bilety dobowe i wysokie opłaty dodatkowe za przekroczenie czasu albo zgubiony bilet. Dla pacjentów, seniorów i rodzin chorych parking staje się kolejnym kosztem leczenia.
Zwrot akcji w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK
02 paź 2026

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił wczoraj o godzinie 20:00 niespodziewane orędzie do narodu. Choć Pałac Prezydencki nie ujawnił oficjalnego tematu wystąpienia, media spekulowały, że głowa państwa odniesie się do ostrych sporów z rządem dotyczących podatku od koncernów paliwowych. Sprawdź, gdzie można zobaczyć transmisję.
Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026 r. w noc z 3 października na 4 października – czy już w ten weekend przestawimy zegarki? Czy tym razem, po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenia? [czas zimowy 2026]
02 paź 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego na zimowy. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. Czy już w ten weekend przestawimy zegarki? W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.

REKLAMA

Kto może liczyć na 690 zł na dojazdy do szkoły? Rok szkolny 2026/2027, jak starać się o pomoc finansową?
01 paź 2026

Nauka w szkole poza miejscem zamieszkania wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z transportem lub koniecznością zamieszkania poza domem. Rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, a więc te pozostające w najtrudniejszej sytuacji socjalnej, mogą liczyć w tym zakresie na pomoc finansową.
Czy mSzyfr zastąpi komunikatory komercyjne? Trwają testy nowego narzędzia dla pracowników sektora publicznego
01 paź 2026

Komunikator mSzyfr to narzędzie dla pracowników sektora publicznego. Aplikacja, będąca obecnie w fazie testów, ma zastąpić komunikatory komercyjne używane w administracji publicznej. Aplikacja będzie dostępna na systemach iOS, Android oraz w wersji webowej.
Wypadek sprzed kilku lat – kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu?
01 paź 2026

Od wypadku minęło pięć, dziesięć lub kilkanaście lat. Czy po takim czasie można jeszcze dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia? W wielu przypadkach tak. Sam upływ czasu od zdarzenia nie wystarcza bowiem do stwierdzenia, że roszczenie jest już przedawnione.
Seniorzy w Polsce najbardziej boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Zamiast jednak panikować, eksperci radzą wdrożyć genialny mechanizm
01 paź 2026

Ogromna większość starszych osób w Polsce najbardziej boi się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Tymczasem w systemie opieki brakuje aż 50 tysięcy rąk do pracy. Zamiast jednak panikować, eksperci radzą wdrożyć genialny mechanizm z 2008 roku, który sprawił, że zamiast przyznawać stałą pomoc, seniorów uczy się czegoś zupełnie innego. Efekt? Gigantyczne oszczędności dla budżetu i powrót do zdrowia.

REKLAMA

Alert RCB to dopiero początek. Medycy bez jasnych procedur na czas zagrożenia
01 paź 2026

„Samodzielne przychodnie lekarzy rodzinnych, dentystów i specjalistów potrzebują oficjalnych wytycznych na wypadek ataków zbrojnych. Dziś lekarze nie wiedzą, jak traktować alerty RCB z poleceniem «Znajdź bezpieczne miejsce»” - czytamy w „Dziennika Gazety Prawnej”.
Tysiące aptek wymienia dane z hurtowniami farmaceutycznymi. Czy z aptek płynęły PESEL-e i dane o zdrowiu?
01 paź 2026

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ustalił, że pomiędzy aptekami a hurtowniami farmaceutycznymi funkcjonował mechanizm wymiany informacji. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który skierował do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) zapytanie o przekazywanie danych osobowych pacjentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA