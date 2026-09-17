Zatrudniasz pracownika z niepełnosprawnością? Uważaj, te benefity to pułapka w PIT i ZUS

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oznacza dla pracodawcy nowe uprawnienia pracownika, ale też realne wsparcie finansowe. Kłopot w tym, że urlop, turnus i skrócona norma czasu pracy dla takich pracowników rządzą się innymi zasadami niż typowe świadczenia pracownicze, a część dodatkowych benefitów potrafi zamienić się w opodatkowany i oskładkowany przychód. Poniżej praktyczny przewodnik dla działu kadr i płac oraz właściciela firmy: co przysługuje z mocy prawa, co pracodawca ma obowiązek zapewnić, co może przyznać dobrowolnie oraz jakie są tego skutki w PIT i ZUS.

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Jak zauważa Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością wymaga od osób prowadzących rozliczenia kadrowo-płacowe szczególnej dyscypliny ewidencyjnej. Właściwe zakwalifikowanie nieobecności i poprawny dobór podstawy wyliczenia wynagrodzenia decydują nie tylko o zgodności z prawem pracy, ale bezpośrednio rzutują na wysokość kosztów podatkowych pracodawcy oraz bezpieczeństwo otrzymywanego dofinansowania z PFRON.

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1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kto i z jakich uprawnień korzysta?

Zakres uprawnień zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności. Poniższa tabela porządkuje najważniejsze z nich według stopnia (lekki, umiarkowany, znaczny), z podstawą prawną (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 884) – dalej ustawa o rehabilitacji) w pierwszej kolumnie.

Uprawnienie (podstawa prawna) Lekki Umiarkowany Znaczny Dodatkowa przerwa 15 minut

art. 17 ustawy o rehabilitacji tak tak tak Zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach

art. 15 ust. 3, wyjątki art. 16 ustawy o rehabilitacji co do zasady tak co do zasady tak co do zasady tak Norma 7 godz. / 35 godz.

art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji nie tak tak Dodatkowe 10 dni urlopu

art. 19 ustawy o rehabilitacji nie tak tak Turnus i zwolnienia

art. 20 ustawy o rehabilitacji nie tak tak

Uzupełniająco: każdą osobę z niepełnosprawnością obowiązuje norma czasu pracy nieprzekraczająca 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – krótsza norma 7 godzin i 35 godzin.

2. Pracownik ze stopniem niepełnosprawności. Dodatkowy urlop – kiedy powstaje prawo?

Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje wyłącznie pracownikowi zaliczonemu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ustawy o rehabilitacji). Przy stopniu lekkim to uprawnienie nie występuje.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje po upływie roku okresów zaliczanych do stażu pracy, przypadających po dniu zaliczenia pracownika do umiarkowanego albo znacznego stopnia. Okres ten nie musi przypadać u jednego pracodawcy ani być ciągły. Przy ustalaniu daty początkowej nie należy automatycznie posługiwać się wskazaną w orzeczeniu datą powstania niepełnosprawności lub stopnia – decyduje moment zaliczenia do stopnia, a nie retrospektywna data ujęta w treści orzeczenia.

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Ważne Uwaga na nowe zasady stażu pracy. Przy ustalaniu rocznego okresu potrzebnego do nabycia pierwszego dodatkowego urlopu trzeba obecnie uwzględnić również udokumentowane okresy zaliczane do stażu na podstawie przepisów obowiązujących od 2026 r. (m.in. okresy prowadzenia działalności gospodarczej czy oskładkowanych umów zlecenia). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. w sektorze finansów publicznych i od 1 maja 2026 r. u pozostałych pracodawców i może przyspieszyć nabycie prawa do urlopu.

Pierwszego dodatkowego urlopu nie pomniejsza się tylko z tego powodu, że roczny okres oczekiwania upłynął w trakcie albo pod koniec roku. Nie wyłącza to jednak proporcjonalnego ustalenia wymiaru ze względu na niepełny etat ani odpowiedniego stosowania kodeksowych reguł w przypadku ustania zatrudnienia lub zmiany pracodawcy (art. 154 i art. 155(1)–155(3) k.p.). Raz nabyte prawo jest prawem nabytym – późniejsza utrata stopnia nie odbiera urlopu, do którego pracownik już nabył prawo.

Ważne Dodatkowy urlop nie przysługuje, jeżeli pracownik jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni albo do innego urlopu dodatkowego wynoszącego co najmniej 10 dni. Gdy inny urlop dodatkowy jest krótszy niż 10 dni, zamiast niego stosuje się urlop dziesięciodniowy z ustawy o rehabilitacji.

Przykład 1 (kalendarzowy)

Pracownik został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w dniu 15 września 2025 r. Roczny okres w tym wypadku upływa 15 września 2026 r. Jeżeli jest zatrudniony na pełen etat, nabywa w 2026 r. prawo do pełnych 10 dni; urlopu nie zmniejsza się tylko dlatego, że do końca roku pozostają niecałe cztery miesiące.

Przykład 2 (niepełny etat)

Pracownik ze stopniem umiarkowanym na pół etatu ma co do zasady prawo do połowy wymiaru, czyli 5 dni, rozliczanych godzinowo według obowiązującej go dobowej normy (przy stopniu umiarkowanym – z uwzględnieniem normy 7/35). Nie należy mechanicznie przyjmować ośmiogodzinnego dnia urlopowego, jeżeli harmonogram przewiduje krótszą pracę.

3. Turnus, badania, zabiegi i zaopatrzenie ortopedyczne

Pracownik ze stopniem znacznym lub umiarkowanym ma prawo do płatnego zwolnienia na turnus rehabilitacyjny w wymiarze do 21 dni roboczych raz w roku (art. 20 ustawy o rehabilitacji). Obowiązuje jednak wspólny limit: łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia na turnus nie może przekroczyć 21 dni w roku. Limit działa w obie strony – im więcej dni turnusu, tym mniej pozostaje dodatkowego urlopu, i odwrotnie.

Podstawą zwolnienia jest wniosek lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem, określający rodzaj i czas trwania turnusu; po powrocie pracownik przedstawia dokument potwierdzający pobyt, wystawiony przez organizatora. Pracodawca może żądać dokumentu potwierdzającego przyczynę i czas nieobecności. Pobyt sanatoryjny finansowany przez NFZ oraz rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS nie uprawniają do zwolnienia na turnus z art. 20 – to odrębne świadczenia zdrowotne, nie turnus w rozumieniu ustawy o rehabilitacji.

Przykład 3

Niepełnosprawny pracownik wykorzystał w roku 10 dni dodatkowego urlopu. Na płatny turnus pozostaje mu maksymalnie 11 dni.



Drugi niepełnosprawny pracownik najpierw wykorzystał 14 dni zwolnienia na turnus. W tym samym roku może wykorzystać już tylko maksymalnie 7 dni dodatkowego urlopu.

Odrębnie i bez limitu 21 dni przysługuje płatne zwolnienie na specjalistyczne badania, zabiegi lecznicze lub usprawniające oraz na uzyskanie albo naprawę zaopatrzenia ortopedycznego, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. W miarę potrzeby mieści się w nim także czas niezbędnego dojazdu. Godzin takiej nieobecności nie potrąca się z urlopu wypoczynkowego.

Przykład 4

Pracownik korzysta w roku z sześciu czterogodzinnych wizyt, których nie da się odbyć po pracy – łącznie 24 godziny. Kluczowe jest nie samo wyliczenie wartości godzinowej, lecz to, że nieobecność jest płatna, nie podlega limitowi 21 dni, nie pomniejsza urlopu i musi wynikać z niemożności wykonania czynności poza godzinami pracy.

4. Czas pracy i dodatkowa przerwa pracowników z niepełnosprawnością

Osoba ze stopniem znacznym lub umiarkowanym pracuje co do zasady maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji), a przy stopniu lekkim obowiązuje norma 8 godzin i 40 godzin (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji) dotyczy zasadniczo wszystkich pracowników z niepełnosprawnością, niezależnie od stopnia. Wyjątki obejmują osoby zatrudnione przy pilnowaniu oraz sytuację, gdy – na wniosek pracownika – zgodę wyrazi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę (art. 16).

Skrócenie normy nie może obniżyć stałego wynagrodzenia (art. 18 ustawy o rehabilitacji). Przy wynagrodzeniu w stawce godzinowej wymaga to odpowiedniego podwyższenia stawki, tak aby pensja nie spadła.

Każdemu pracownikowi z niepełnosprawnością – niezależnie od stopnia, wymiaru etatu i liczby godzin w danym dniu – przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub odpoczynek, w całości wliczana do czasu pracy (art. 17 ustawy o rehabilitacji). Jest ona niezależna od przerwy z art. 134 k.p. i od innych przerw. Sposób korzystania z niej powinien odpowiadać organizacji pracy przyjętej u pracodawcy; nie może jednak prowadzić do faktycznego pozbawienia pracownika tego uprawnienia.

Przykład 5

Pracownik ze stopniem umiarkowanym na pełen etat pracuje po 7 godzin przez pięć dni w tygodniu. Skrócona norma nie oznacza obniżenia jego miesięcznego wynagrodzenia.

5. Racjonalne usprawnienie to obowiązek, a nie benefit

Art. 23a ustawy o rehabilitacji nakazuje pracodawcy wprowadzić niezbędne racjonalne usprawnienia odpowiadające zgłoszonym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności, jeżeli są potrzebne do podjęcia pracy, jej wykonywania, rozwoju zawodowego lub szkolenia. Odmowa jest dopuszczalna jedynie przy nieproporcjonalnym obciążeniu, przy czym ciężaru nie uznaje się za nieproporcjonalny, gdy może być wystarczająco skompensowany ze środków publicznych. Brak wymaganego usprawnienia jest ustawowo kwalifikowany jako naruszenie zasady równego traktowania.

Racjonalnym usprawnieniem może być m.in. dostosowanie stanowiska lub pomieszczeń, zmiana organizacji czasu pracy, zapewnienie dostępnego sposobu komunikacji, zmiana podziału zadań, sprzęt lub pomoc techniczna, a także usunięcie barier w dotarciu do stanowiska. TSUE potwierdził, że nawet przeniesienie pracownika na inne dostępne stanowisko może stanowić racjonalne usprawnienie, o ile pracownik ma wymagane kompetencje i rozwiązanie nie nakłada nieproporcjonalnego ciężaru.

Przykład 6: Miejsce parkingowe: benefit czy usprawnienie

To samo świadczenie może mieć dwa różne charaktery, co przekłada się na skutki podatkowe.



Wariant A – benefit. Pracownik otrzymuje wygodne, przypisane miejsce, choć może bez przeszkód korzystać z innych sposobów dotarcia do pracy. W interpretacji z 20 listopada 2025 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.526.2025.2.KC) Dyrektor KIS uznał przydzielone konkretnemu pracownikowi nieodpłatne, zarezerwowane miejsce parkingowe za nieodpłatne świadczenie i przychód ze stosunku pracy, od którego pracodawca jako płatnik powinien pobrać zaliczkę na PIT. Interpretacja dotyczyła jednak wyłącznie PIT (nie składek ZUS), odnosiła się do zwykłego indywidualnego miejsca i chroni zasadniczo jej adresata, a nie wszystkich pracodawców.

Wariant B – usprawnienie. Miejsce przy wejściu usuwa konkretną barierę wynikającą z ograniczonej mobilności i jest konieczne do faktycznego dostępu do stanowiska. Powołana interpretacja nie dotyczyła takiego przypadku osoby niepełnosprawnej. Ocena może być wówczas odmienna, wymaga jednak wykazania funkcjonalnego związku świadczenia z wykonywaniem pracy. To ostrożny wniosek, a nie treść interpretacji – przy świadczeniu powtarzalnym warto odrębnie przeanalizować skutki w PIT i w składkach oraz rozważyć wystąpienie o własną interpretację.

6. Świadczenia dobrowolne oraz skutki w PIT, ZUS i ZFŚS

Nie istnieje ogólna ulga w PIT ani CIT z samego tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Korzyści wynikają z konkretnych instytucji, a nie ze statusu pracownika.

Pracodawca może przyznać warunki korzystniejsze niż ustawowe (art. 18 k.p.). Przy takich świadczeniach warto rozdzielić trzy zagadnienia: samo ustanowienie dodatkowego uprawnienia, sposób jego zapisania w regulaminie, umowie albo układzie oraz skutki podatkowo-składkowe konkretnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych.

Przykład 7

Pracodawca przyznaje dodatkowo pięć dni płatnego zwolnienia zdrowotnego ponad ustawę. Świadczenie trzeba opisać w regulaminie jako odrębne uprawnienie, z zasadą przechodzenia niewykorzystanych dni na kolejny rok i ekwiwalentu przy rozwiązaniu umowy, nie mieszając go z ustawowym urlopem z art. 19 ustawy o rehabilitacji ani ze zwolnieniami z art. 20 ustawy o rehabilitacji. Brak precyzji rodzi spór, czy jest to urlop wypoczynkowy, czy płatne zwolnienie.

Wynagrodzenie za ustawowy urlop dodatkowy oraz za płatne zwolnienia z art. 20 ustawy o rehabilitacji jest przychodem ze stosunku pracy i wchodzi do podstawy składek jak zwykła pensja.



W codziennej praktyce płacowej częstym błędem jest jednolite traktowanie dodatkowego urlopu oraz zwolnień na turnus czy badania. Za czas zwolnień z art. 20 ustawy o rehabilitacji wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a nie jak standardowe wynagrodzenie urlopowe. W programie kadrowo-płacowym wymaga to przypisania odrębnego kodu świadczenia i właściwego algorytmu, co ma kluczowe znaczenie przy zmiennych składnikach wynagrodzenia - podkreśla Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim.

Świadczenia pozapłacowe o mieszanym celu (sprzęt do użytku prywatnego, finansowanie rehabilitacji, świadczenia pieniężne) co do zasady również oznaczają przychód i składki.



Świadczenia sfinansowane w całości z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych korzystają ze zwolnienia z PIT do 1000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT). Jest to łączny roczny limit obejmujący świadczenia rzeczowe i pieniężne, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi. Przy zachowaniu kryterium socjalnego możliwe jest też wyłączenie ze składek. Sam stopień niepełnosprawności może być jednym z elementów sytuacji życiowej, ale nie zastępuje indywidualnego badania kryterium socjalnego – przyznanie wszystkim tej samej kwoty według stopnia grozi oskładkowaniem.

Przy dużych lub powtarzalnych świadczeniach warto zabezpieczyć rozliczenie własną interpretacją indywidualną (art. 14b Ordynacji podatkowej). W zakresie VAT odliczenie przysługuje w części, w jakiej zakup służy czynnościom opodatkowanym (art. 86 ust. 1 ustawy VAT); sprzęt pozostający własnością firmy i wykorzystywany do pracy nie powinien być traktowany jak przekazane pracownikowi świadczenie osobiste.

7. PFRON – wsparcie i obowiązkowe wpłaty

Maksymalna miesięczna kwota dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON (art. 26a–26c ustawy o rehabilitacji) wynosi obecnie 2760 zł przy stopniu znacznym, 1550 zł przy umiarkowanym i 575 zł przy lekkim, ze zwiększeniem o 1380, 1035 lub 690 zł dla wskazanych w ustawie schorzeń szczególnych. Ostateczna wysokość zależy od wymiaru czasu pracy, rzeczywistych kosztów płacy, limitu 75 proc. (u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą) albo 90 proc. kosztów płacy, innych źródeł finansowania oraz spełnienia warunków po stronie pracownika i pracodawcy.

Dwa częste ograniczenia dotyczą pracodawców ubiegających się o dofinansowanie. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy może je otrzymać, jeżeli osiąga co najmniej 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Jeżeli wskaźnika tego nie osiąga, dofinansowanie mu nie przysługuje, a zasadniczo powstaje również obowiązek dokonywania wpłat na PFRON. Dofinansowanie nie przysługuje także do wynagrodzenia pracownika zaliczonego do lekkiego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, który ma ustalone prawo do emerytury. Ograniczenie to nie obejmuje pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wniosek Wn-D wraz z informacjami INF-D-P składa się do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dokumenty dotyczą. Przed złożeniem wniosku pracownik musi już dysponować należnym mu wynagrodzeniem netto. Warunek ten należy odróżnić od późniejszej oceny, czy wszystkie składniki kosztów płacy, w tym składki finansowane przez pracodawcę, zostały poniesione w wymaganych terminach.

Jak wskazuje Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, opóźniona wypłata wynagrodzenia to w praktyce podwójny problem: pracodawca traci dofinansowanie z PFRON za dany okres, a w księgach powstaje rozbieżność między ujęciem bilansowym a podatkowym. Wynagrodzenie pozostaje bowiem kosztem w miesiącu, za który jest należne, ale podatkowo przesuwa się na moment faktycznej zapłaty - taką różnicę trzeba na bieżąco monitorować przy zamykaniu miesiąca.

Otrzymane dofinansowanie stanowi przychód podatkowy pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą. Wydatki na wynagrodzenia oraz związane z nimi składki mogą natomiast stanowić koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem warunków i terminów określonych w przepisach podatkowych.

Przykład 8

Dla pracownika ze stopniem umiarkowanym podstawowe dofinansowanie to 1550 zł miesięcznie, czyli 18 600 zł rocznie. Zakładamy pełny etat, spełnienie przez pracodawcę wymaganego wskaźnika zatrudnienia, brak wyłączającego prawa do emerytury oraz terminową wypłatę wynagrodzenia. Przy modelowym koszcie płacy 7228,80 zł miesięcznie limit 75 proc. (czyli 5421,60 zł ) nie jest przekroczony. Przyjęty narzut składkowy jest wyłącznie założeniem kalkulacyjnym – zależy m.in. od stopy składki wypadkowej i PPK. Dofinansowania nie wolno przedstawiać jako „zwrotu kosztu dodatkowego urlopu" – to pomoc do całego kosztu zatrudnienia.

Po drugiej stronie są wpłaty na PFRON. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nieosiągający wskaźnika 6 proc. płaci miesięczne wpłaty (art. 21); pracodawca poniżej 25 etatów co do zasady nie podlega temu obowiązkowi. Wpłaty na PFRON nie są kosztem uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 36 CIT; art. 23 ust. 1 pkt 29 PIT), dlatego ich zmniejszenie bywa ekonomicznie cenniejsze niż redukcja zwykłego, rozliczalnego podatkowo wydatku.

W ujęciu podatkowym: wynagrodzenia są kosztem w miesiącu, za który są należne, przy terminowej wypłacie (art. 15 ust. 4g CIT; art. 22 PIT); dofinansowanie PFRON to co do zasady przychód podatkowy przy zachowaniu kosztu wynagrodzeń; wpłaty na PFRON pozostają poza kosztami. Szczegółowe dekretacje zależą od polityki rachunkowości firmy.

Podstawa prawna

art. 2a, 2b, 15–20, 21, 23a, 26a–26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)

art. 18, 18(3a)–18(3e), 129, 134, 154, 155(1)–155(3), 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.)

art. 11, 12, 21 ust. 1 pkt 67, art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

art. 15 ust. 1 i 4g, art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554)

Powołane interpretacje i orzecznictwo

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2025 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.526.2025.2.KC

wyrok TSUE z 10 lutego 2022 r., C-485/20 (HR Rail)

Sławomir Biliński

Systim