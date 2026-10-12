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Łatwiejsza komunikacja związków zawodowych i rad pracowników z pracodawcą – prezydenta podpisał

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12 października 2026, 08:12
Urszula Wilk-Winter
Prostsza wymiana korespondencji przedstawicieli pracowników z pracodawcą
Prostsza wymiana korespondencji przedstawicieli pracowników z pracodawcą
Shutterstock

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Zostały podpisane przez Prezydenta przepisy związane z usprawnieniem kontaktu pomiędzy związkami zawodowymi,a także radami pracowników z pracodawcą. To jeden z postulatów deregulacyjnych wypracowanych przez Rządowy Zespół do spraw Deregulacji utworzony przez Radę Ministrów przeszło 2,5 roku temu. Co się zmieni?

Ułatwienia mają dotyczyć ustawy o związkach zawodowych oraz o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rozszerzona zostanie grupa spraw, które mogą być załatwiane w formie dokumentowej lub elektronicznej, gdy dotychczas jedyną możliwą formą jest papierowa postać dokumentu.

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Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Należy pamiętać, że ustawa o związkach zawodowych pochodzi z roku 1991, a w zbiorowym prawie pracy nie ma możliwości zastosowania przepisów prawa cywilnego, które dopuszczają inne formy czynności prawnej. Forma dokumentowa i elektroniczna jest już używania w innych ustawach z zakresu zbiorowego prawa pracy – o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych oraz o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zwiększenie możliwości przekazywania informacji drogą elektroniczną będzie dotyczyło jedynie kwestii danych otrzymywanych przez zakładową organizację związkową w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę oraz o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą. Dwie możliwości powiadamiania znajdą zastosowanie pod warunkiem wprowadzenia odpowiedniego zapisu przez pracodawcę i zakładową organizację związkową do układu zbiorowego pracy lub porozumienia.

Zobacz również:

Zmiany w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Dodatkowo rada pracowników będzie mogła złożyć w formie dokumentowej lub elektronicznej wniosek o udzielenie informacji dotyczących działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, stanu struktury i przewidywanych modyfikacji zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, planów mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Skróci to czas dotarcia dokumentu do adresata.

Cel deregulacji

Wprowadzona deregulacja nie stanowi zagrożenia interesów ani pracodawców, ani pracowników, a ma jedynie za zadanie zminimalizowanie barier w komunikacji pomiędzy odpowiednio organizacją związkową i radą pracowników a pracodawcą.

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Źródło: INFOR
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