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Dzień wolny na wykonanie badań okresowych. Czy naprawdę przysługuje każdemu pracownikowi?

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09 listopada 2026, 15:52
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Dzień wolny na wykonanie badań okresowych
Dzień wolny na wykonanie badań okresowych. Czy naprawdę przysługuje każdemu pracownikowi?
Shutterstock

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Wielu pracowników uważa, że w związku z przeprowadzaniem okresowych badań profilaktycznych przysługuje im dzień wolny od pracy. Sprawa nie jest jednak tak prosta i korzystna dla zatrudnionych, jak im się wydaje.

Dzień wolny na wykonanie badań okresowych

Wykonywanie przez pracowników badań profilaktycznych jest jednym z elementów składających się na zapewnienie w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W katalogu badań, do których wykonywania jest zobowiązany pracownik można wyróżnić badania wstępne, okresowe, kontrolne i tzw. badania końcowe. Te ostanie są wykonywane przez pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Pracodawca ma obowiązek zapewnić im okresowe badania lekarskie także:
1. po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;
2. po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.
W praktyce najczęściej wykonywanymi przez pracowników badaniami są badania okresowe. Ich zakres i częstotliwość określają wskazówki w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników nazywane „wskazówkami metodycznymi”, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Przeprowadza się je w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Ta prosta zasada, której stosowanie nie powinno w praktyce przysparzać szczególnie wielu trudności, okazuje się jednak często być kością niezgody między pracownikami a pracodawcami. Dlaczego? Wielu pracowników uważa, że z przytoczonej regulacji wynika, że dzień wykonania badań okresowych jest dla nich dniem wolnym od pracy. Nie stawiają się więc w zakładzie pracy, a na grupach o tematyce kadrowej prowadzonych w mediach społecznościowych gorąco przekonują innych pracowników, żeby nie pozwalali pracodawcom łamać prawa i odmawiali stawienia się do pracy w dniu badań.

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Wolne to wyjątek od zasady

Tymczasem z żadnego powszechnie obowiązującego przepisu nie wynika, aby pracodawca miał obowiązek zwolnić pracownika ze świadczenia pracy na cały dzień w związku z tym, że ma on przeprowadzić badania okresowe. To do czego mają prawo pracownicy, to wykonanie tych badań – w miarę możliwości – w godzinach pracy. Oznacza to, że w związku z zaplanowanymi badaniami pracownik ma prawo wyjść w ciągu dnia z zakładu pracy by stawić się w jednostce medycyny pracy, z którą pracodawca ma w tym zakresie podpisaną umowę, przeprowadzić badania, a następnie, jeśli jego godziny pracy jeszcze się nie zakończyły, wrócić do zakładu i dalej świadczyć pracę. Oczywiście w niektórych przypadkach może zdarzyć się, że z uwagi na charakter świadczonej pracy i związane z nim zagrożenia, wykonanie badań będzie czasochłonne, a pracownik w praktyce nie będzie w stanie przystąpić w tym dniu do pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem. Może też być tak, że z uwagi na odległość, która dzieli go od miejsca przeprowadzania badań, stawienie się w tym dniu w zakładzie pracy również okaże się niemożliwe. Tego rodzaju przypadki są jednak raczej wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą dzień wykonywania badań okresowych jest dla pracownika normalnym dniem pracy z przerwą na wizytę w jednostce medycyny pracy.
Warto zwrócić uwagę również na to, że od 18 października 2026 r. orzeczenia lekarskie są wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Ta zmiana pociąga za sobą istotne konsekwencje w omawianym zakresie. Weryfikując autentyczność podpisu złożonego przez lekarza medycyny pracy na wystawionym orzeczeniu, pracodawca widzi bowiem nie tylko datę, ale i godzinę jego złożenia. Dowiaduje się więc, w którym momencie badania pracownika się zakończyły, a tym samym może ocenić, czy pracownik powinien w danym dniu stawić się w zakładzie pracy i powrócić do świadczenia pracy, czy też nie.

Podstawa prawna

art. 229 ustawy z 26 czerwca 1994 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 607)

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Źródło: INFOR
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