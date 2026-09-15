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Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę

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15 września 2026, 13:47
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
Shutterstock

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Zmiany w zakresie stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo wciąż budzą emocje i skupiają na sobie uwagę. Ich przeciwnicy mówią o kolejnych wątpliwościach i żądają wyjaśnień. Co na to resort pracy?

Neutralność płciowa w ogłoszeniach o pracę

Choć wiele zmian zachodzących na gruncie prawa pracy staje się źródłem burzliwej dyskusji publicznej, to chyba dawno już żadna zmiana nie wywołała tylu emocji, ile ta dotycząca konieczności stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo. Przypomnijmy, że istota wymogu neutralności płciowej w rekrutacji wprowadzono w związku z koniecznością wdrożenia zmian wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, sprowadza się – w uproszczeniu – do tego, że w ogłoszeniach pracodawcy mają podawać taką nazwę stanowiska, która nie będzie sugerowała oczekiwanej płci kandydata do pracy. Innymi słowy, ogłaszając nabór, pracodawca nie może ograniczać kręgu jego uczestników ze względu na płeć.

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Procedowana nowelizacja była powszechnie krytykowana

Podczas procedowania przepisów dotyczących tej problematyki w przestrzeni publicznej padło wiele krytycznych słów dotyczących tej zmiany, a użytkownicy internetu prześcigali się w tworzeniu prześmiewczych form męskich lub żeńskich określających nazwy stanowisk pracy. Działo się tak, mimo że zasada ta była stosowana przez wielu pracodawców również przed wprowadzeniem omawianego wymogu ustawowego i wydawała się wówczas oczywista. Wyraźnie więc było widać, że jak to często bywa w praktyce, przymus stosowania określonego rozwiązania, automatycznie zrodził sprzeciw. Pojawiły się również uzasadnione pytania o to, czy fakt, że pracodawca posłuży się w ogłoszeniu o pracę formą neutralną płciową faktycznie będzie przekładał się na to, że proces rekrutacyjny będzie pod tym kątem neutralny?

Znowelizowane przepisy próbowano zmienić

Wprowadzona zmiana okazała się być na tyle kontrowersyjna, że po ponad pół roku stosowania znowelizowanych przepisów do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (nr 2623), który zakładał usunięcie z art. 183ca § 3 dotyczącego omawianych zasad. Po I czytaniu w Sejmie został on jednak odrzucony.
Temat jednak wciąż powraca, a do resortu pracy trafiła interpelacja poselska w tej sprawie. Poseł wskazał w niej, że Zgodnie z zasadami języka polskiego słowo „osoba” jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, a jednocześnie jest rzeczownikiem żywotnym, odnoszącym się bezpośrednio do człowieka. Powstaje zatem obawa, że nawet powszechnie uznawane za neutralne określenie może zostać uznane za naruszające przepisy zakazujące używania oznaczeń sugerujących płeć.

Użyta forma ma nie wskazywać płci

W odpowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że każda forma, która nie wskazuje, że tylko osoba płci męskiej albo tylko osoba płci żeńskiej może zajmować dane stanowisko, jest właściwa. Po raz kolejny wyjaśniła również, że nazwy stanowisk umieszczonych w ogłoszeniach rekrutacyjnych można tworzyć na kilka sposobów: poprzez używanie form złożonych (np. nauczycielka/nauczyciel), form opisowych rodzaju pracy (np. zatrudnienie przy sprzątaniu terenu) lub informowanie o poszukiwaniu osoby na dane stanowisko (np. „poszukujemy osoby na stanowisko spawacza). Możliwe i poprawne jest też użycie nazwy stanowiska w formie męskiej lub żeńskiej, ale z informacją odnoszącą się do obu płci (np. pielęgniarz K/M).

Podstawa prawna

art. 183ca dodany do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

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Źródło: INFOR
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