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Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?

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29 października 2026, 09:46
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych?
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
Shutterstock

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Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Choć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) weszło w życie w maju 2016 r., a 2 lata później po zakończeniu okresu przejściowego rozpoczął się okres faktycznego, bezpośredniego stosowania jego przepisów we wszystkich krajach UE, to jednak temat ochrony danych osobowych nadal w wielu przypadkach budzi wątpliwości. Dotyczy to między innymi ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.

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Dane zawarte w CV a przetwarzanie danych

Ubiegając się o pracę kandydaci najczęściej przedstawiają się potencjalnemu pracodawcy za pośrednictwem CV i listu motywacyjnego. Są to pierwsze dokumenty, które trafiają do rąk przyszłego pracodawcy i choć obecnie niekoniecznie mają one postać papierową, to jednak nie zmieniło się to, że zawierają szereg danych osobowych oraz informacje o wykształceniu i doświadczeniu osoby biorącej udział w rekrutacji. Przed wejściem w życie wskazanych przepisów RODO powszechnie stosowanym rozwiązaniem było zamieszczanie przez kandydatów w składanych dokumentach dopisku o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. I choć, jak już wskazano, od momentu wejścia ich w życie minęło wiele lat, zwyczaj ten okazuje się być tak głęboko zakorzeniony, że również dziś takie dopiski pojawiają się w składanych dokumentach. Jednak czy są potrzebne?

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To pracodawcę obciąża obowiązek informacyjny

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (art. 13 RODO) to administratora danych osobowych obciąża wobec osoby, której dotyczą dane obowiązek informacyjny w zakresie ich przetwarzania. Żadna wyrażona z góry zgoda nie może go z niego zwolnić. Oznacza to, że w praktyce każde ogłoszenie rekrutacyjne powinno zawierać klauzulę informacyjną, która będzie zawierała wymagane prawem informacje dla kandydata. Zakres zawartych w niej danych obejmuje m.in.:
- dane o administratorze danych osobowych (ADO) obejmujące firmę, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy;
- informacje o inspektorze danych osobowych (czy został powołany, a jeśli tak, to kto pełni tę funkcję);
- podstawę prawną przetwarzania danych;
- cele przetwarzania;
- okres przez jaki dane będą przetwarzane;
- odbiorców danych;
- informację o tym, czy dane będą przekazywane poza UE;
- informację o prawach kandydata (kopia danych, sprostowanie, usunięcie danych).
Jeżeli pracodawca nie zamieści tego rodzaju klauzuli w ogłoszeniu rekrutacyjnym, kandydat, który przesyła swoją aplikację i tym samym przekazuje swoje dane osobowe, musi otrzymać informację zwrotną z klauzulą zawierającą wymagane informacje. Może ona zostać przesłana na adres e-mail wskazany przez kandydata w CV jako adres kontaktowy/zwrotny.

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Źródło: INFOR
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