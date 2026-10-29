Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?

Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Choć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) weszło w życie w maju 2016 r., a 2 lata później po zakończeniu okresu przejściowego rozpoczął się okres faktycznego, bezpośredniego stosowania jego przepisów we wszystkich krajach UE, to jednak temat ochrony danych osobowych nadal w wielu przypadkach budzi wątpliwości. Dotyczy to między innymi ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.

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Dane zawarte w CV a przetwarzanie danych

Ubiegając się o pracę kandydaci najczęściej przedstawiają się potencjalnemu pracodawcy za pośrednictwem CV i listu motywacyjnego. Są to pierwsze dokumenty, które trafiają do rąk przyszłego pracodawcy i choć obecnie niekoniecznie mają one postać papierową, to jednak nie zmieniło się to, że zawierają szereg danych osobowych oraz informacje o wykształceniu i doświadczeniu osoby biorącej udział w rekrutacji. Przed wejściem w życie wskazanych przepisów RODO powszechnie stosowanym rozwiązaniem było zamieszczanie przez kandydatów w składanych dokumentach dopisku o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. I choć, jak już wskazano, od momentu wejścia ich w życie minęło wiele lat, zwyczaj ten okazuje się być tak głęboko zakorzeniony, że również dziś takie dopiski pojawiają się w składanych dokumentach. Jednak czy są potrzebne?

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To pracodawcę obciąża obowiązek informacyjny

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (art. 13 RODO) to administratora danych osobowych obciąża wobec osoby, której dotyczą dane obowiązek informacyjny w zakresie ich przetwarzania. Żadna wyrażona z góry zgoda nie może go z niego zwolnić. Oznacza to, że w praktyce każde ogłoszenie rekrutacyjne powinno zawierać klauzulę informacyjną, która będzie zawierała wymagane prawem informacje dla kandydata. Zakres zawartych w niej danych obejmuje m.in.:

- dane o administratorze danych osobowych (ADO) obejmujące firmę, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy;

- informacje o inspektorze danych osobowych (czy został powołany, a jeśli tak, to kto pełni tę funkcję);

- podstawę prawną przetwarzania danych;

- cele przetwarzania;

- okres przez jaki dane będą przetwarzane;

- odbiorców danych;

- informację o tym, czy dane będą przekazywane poza UE;

- informację o prawach kandydata (kopia danych, sprostowanie, usunięcie danych).

Jeżeli pracodawca nie zamieści tego rodzaju klauzuli w ogłoszeniu rekrutacyjnym, kandydat, który przesyła swoją aplikację i tym samym przekazuje swoje dane osobowe, musi otrzymać informację zwrotną z klauzulą zawierającą wymagane informacje. Może ona zostać przesłana na adres e-mail wskazany przez kandydata w CV jako adres kontaktowy/zwrotny.