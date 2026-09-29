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Kiedy pracownik nie musi pracować podczas okresu wypowiedzenia?

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29 września 2026, 22:10
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Są sytuacje, kiedy pracownik nie musi pracować na wypowiedzeniu
Kiedy pracownik nie musi pracować podczas okresu wypowiedzenia?

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Kodeks pracy przewiduje kilka sytuacji, kiedy pracownik nie ma obowiązku pracować na wypowiedzeniu. Można w tym czasie, a czasami nawet trzeba, wykorzystać urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Możliwe jest również otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Strony mogą również ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Urlop wypoczynkowy na wypowiedzeniu

Bardzo często podczas okresu wypowiedzenia pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy. Czasami dzieje się to również z inicjatywy pracodawcy, który poleca wykorzystanie całego zaległego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu proporcjonalnego za rok bieżący (Art. 1551 Kodeksu pracy). W razie zakończenia stosunku pracy i niewykorzystania pełnego wymiaru urlopu pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pozostały do wykorzystania urlop. W interesie pracodawcy leży więc dopilnowanie, aby pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy we wspomnianym wymiarze.

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W świetle Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygn. II PK 302/10) udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Jeśli pracodawca zobowiąże pracownika do wykorzystania zaległego urlopu oraz części urlopu za przepracowany okres w roku bieżącym, pracownik musi pójść na urlop.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu

Kiedy pracownik ma dostęp do bardzo ważnych informacji dotyczących firmy, w interesie pracodawcy leży zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Nierzadko podwładni przechodzą do konkurencji, dlatego obawy pracodawcy są jak najbardziej uzasadnione. Podstawą prawną do takiego działania jest art. 362 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Więcej informacji na temat zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy »> Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wzór

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 37 Kodeksu pracy). Można otrzymać:

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  1. 2 dni wolnego w przypadku 2-tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia lub
  2. 3 dni wolnego w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Gdy dochodzi do skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 3-dniowy wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy nie ulega skróceniu.

W celu skorzystania z uprawnienia do dni wolnych należy złożyć do pracodawcy stosowny wniosek i uzasadnić go potrzebą poszukiwania pracy. Nie może być to bowiem jednostronna decyzja pracownika. Co istotne można skorzystać z tych dni bezpośrednio po sobie bądź rozłącznie.

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Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

W praktyce rozstanie pracownika z firmą w wielu przypadkach oznacza znalezienie innej pracy. Gdy nowy pracodawca zainteresowany jest rozpoczęciem współpracy, pracownik szuka możliwości wcześniejszego zakończenia dotychczasowego stosunku pracy. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość w art. 36 § 6:

"Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.”

Strony w porozumieniu ze sobą ustalają dogodny im termin rozwiązania umowy przypadający przed datą upływu obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Polecamy artykuł: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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