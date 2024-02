Ile trwa okres wypowiedzenia? Sprawdź, czy wiesz, jak liczyć dni, tygodnie i miesiące dzielące cię od rozwiązania umowy [wyliczenia]

Długość okresów wypowiedzenia umów o pracę została określona przez ustawodawcę. To jednak wcale nie oznacza, że można łatwo stwierdzić, kiedy rozwiąże się umowa, która została wypowiedziana przez jedną ze stron. W praktyce tydzień i miesiąc, o których mowa w Kodeksie pracy, najczęściej nie odpowiadają ich potocznemu rozumieniu.

Czym jest okres wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest najbardziej typowym i najczęściej spotykanym w praktyce sposobem rozwiązania umowy o pracę. Może zainicjować go każda ze stron umowy, a do zakończenia stosunku pracy dochodzi w tym wypadku dopiero z upływem ustawowego okresu wypowiedzenia, który wynosi w przypadku umowy o pracę zawartej na:

1) okres próbny:

- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;

2) czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

REKLAMA

Jak obliczać okres wypowiedzenia?

Choć czas trwania okresów wypowiedzenia w przypadku poszczególnych umów został określony w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, to w praktyce określenie terminu, w którym w konkretnym przypadku dochodzi do rozwiązania umowy o pracę sprawia stronom umów spore kłopoty. Tymczasem w niektórych przypadkach spóźnienie się ze złożeniem oświadczenia o jeden dzień, może oznaczać konieczność świadczenia pracy prawie o miesiąc dłużej.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21k.p.). To zaś oznacza, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zostanie złożone w inny dzień niż ostatni dzień miesiąca (w przypadku okresów określonych w miesiącach) oraz w inny niż piątek (w przypadku terminów określonych w tygodniach), to w rzeczywistości okresy te będą dłuższe niż wynika to z art. 34 i 36 k.p. Momentem rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia określonego w tygodniach jest bowiem pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia, a wypowiedzenia określonego w miesiącach, pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Warto pamiętać, że dla terminu jego zakończenia nie ma znaczenia to, że niektóre miesiące mają 30 dni, inne 31, a luty może trwać 28 lub 29 dni. Okres wypowiedzenia zawsze kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład 1 Barbara G. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony. Staż pracy u danego pracodawcy jest w jej wypadku krótszy niż 6 miesięcy, a okres wypowiedzenia umowy to 2 tygodnie. Pracodawca złożył pracownicy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w dniu 14 lutego (w środę). Okres wypowiedzenia zakończy się więc dopiero w dniu 2 marca (w sobotę).

Przykład 2 Jan W. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa trwa już od 6 lat, więc okres jej wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracownik podjął decyzję o zmianie pracy i w dniu 12 lutego 2024 r. złożył pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu. W tym wypadku umowa rozwiąże się dopiero w dniu 31 maja 2024 r., a więc okres wypowiedzenia będzie trwał 3 miesiące i 18 dni.

Podstawa prawna

art. 30–36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)