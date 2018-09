Rada Ochrony Pracy przypomina - umów o pracę nie należy zastępować ,,śmieciówkami''

Umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi - przypomina Rada Ochrony Pracy. W przyjętym we wtorek stanowisku zaproponowała m.in. wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu.