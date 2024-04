Majówka, egzamin ósmoklasisty, matury i Boże Ciało. W maju 2024 r. będzie 19 dni wolnych od szkoły. Co z opieką nad najmłodszymi? Okazjonalna praca zdalna [WZÓR]

Dni wolne od zajęć szkolnych są powodem do radości dla uczniów i źródłem zmartwień dla rodziców najmłodszych dzieci, którym trzeba zapewnić opiekę. Jak sobie radzić, gdy nie można liczyć na pomoc babci lub dziadka? Odpowiedzią może być okazjonalna praca zdalna.

Ile dni wolnych będzie w maju 2024 r.?

Na majówkę wiele osób czeka niecierpliwie. Dzięki przypadającym w tym miesiącu świętom zwykle nadarza się wtedy okazja do skorzystania z tzw. długiego weekendu. Nie inaczej będzie w maju 2024. Jednak tuż po majówce mogą pojawić się problemy, bo rodzice będą musieli wrócić do pracy, a na dzieci będzie czekało sporo wolnych dni.

Maj rozpocznie się dniami wolnymi – 1 i 3 maja, które w tym roku wypadają w środę i piątek i jako dni świąteczne są dniami ustawowo wolnymi do pracy i nauki. Jednak maj w tym roku także zakończy się świętem – 30 maja wypadnie bowiem Boże Ciało. Dodatkowo dyrektor każdej szkoły ma prawo do wyznaczenia tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla szkół podstawowych może wyznaczyć do 6 takich dni, a dla liceów i techników do 10. Zwyczajowo te dni wykorzystywane są właśnie w czasie majówki, a więc w dniu 2 maja, a także w piątek po Bożym Ciele. Oznacza to, że łącznie z tymi dniami uczniowie mogą liczyć w maju już na 5 dodatkowych dni wolnych.

Dni dyrektorskie są wykorzystywane również w czasie egzaminu ósmoklasisty oraz podczas części pisemnej egzaminów maturalnych. Te zaś będą się w tym roku odbywały odpowiednio w dniach 7, 8 i 9 maja oraz 14, 15 i 16 maja. To oznacza, że zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i liceów i techników mogą liczyć na co najmniej 3 kolejne wolne dni. W najlepszej (lub najgorszej – to zależy od punktu widzenia) sytuacji będą uczniowie zespołów szkół, w których zarządzenie dni wolnych będzie konieczne zarówno w związku z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, jak i matur – oni zyskają w maju aż 6 kolejnych wolnych dni. Oznacza to, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będę dla nich organizowane aż przez 11 dodatkowych dni w miesiącu. Uwzględniając weekendy, w ciągu 31 dni maja uczniowie będą mieli aż 19 dni wolnych od nauki. Jak poradzą sobie w tej sytuacji rodzice najmłodszych uczniów? Niektórzy z nich mogą zawnioskować o okazjonalną pracę zdalną.

Jak zawnioskować o okazjonalną pracę zdalną?

Okazjonalna praca zdalna to szczególny rodzaj pracy zdalnej. Można ją zastosować tylko na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca nie ma obowiązku wyrazić na niego zgody i może odmówić pracownikowi. Nie ma też obowiązku uzasadnienia swojej decyzji.

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Pracownicy często mają wątpliwości, czy mogą wnioskować o zastosowanie pracy zdalnej, jeśli w ich zakładzie pracy nie jest ona stosowana i nie wprowadzono w tym zakresie regulaminu. Tymczasem, tak – o okazjonalną pracę zdalną można wnioskować nawet w sytuacji, gdy pracodawca nie wprowadził regulaminu pracy zdalnej albo wprowadził go, ale nie przewidział w nim okazjonalnej pracy zdalnej. Praca ta, z uwagi na swój incydentalny charakter i ograniczony wymiar stanowi wyjątek od zasady świadczenia pracy w siedzibie pracodawcy i jest w takiej sytuacji obarczona znacznie mniejszą ilością obowiązków formalnych niż praca zdalna całkowita lub częściowa. W szczególności nie wymaga dokonania szczegółowych uzgodnień dotyczących zasad jej wykonywania, zmiany miejsca pracy określonego w umowie, czy też zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do jej wykonywania. Aby stosowanie tych uproszczonych zasad było możliwe, jej maksymalny wymiar określony przez ustawodawcę nie może zostać przekroczony.

Okazjonalna praca zdalna przysługuje każdemu pracownikowi, co należy rozumieć w ten sposób, że każdy pracownik ma prawo o nią wnioskować, jednak nie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek każdemu jej udzielić. O okazjonalną pracę zdalną mogą wnioskować również pracownicy, którzy korzystają już z częściowej pracy zdalnej, ale chcieliby okresowo wykonywać ją w szerszym zakresie.