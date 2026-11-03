Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?

W okresie trwania stosunku pracy może zajść potrzeba zmiany ustalonych w zawartej przez strony umowie warunków pracy i płacy. Gdy oznacza to jedynie podwyżkę dla pracownika, nie budzi zazwyczaj kontrowersji, a strony nie przywiązują szczególnie dużej wagi do formalności, które trzeba w związku z tym dopełnić. Sytuacja staje się trudniejsza, gdy pracodawca chce wprowadzić w postanowieniach umowy zmiany, które w ocenie pracownika są dla niego niekorzystne. Jak w takiej sytuacji zrobić to zgodnie z prawem?

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Porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające?

Co do zasady zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (art. 29 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Jednak w praktyce forma pisemna nie ma innego rygoru poza dowodowym, a niezachowanie jej nie powoduje bezskuteczności (nieważności) dokonanej zmiany.

Gdy strony umowy zgodnie chcą wprowadzić w niej zmiany, mogą zawrzeć w tym zakresie porozumienie zmieniające (aneks do umowy). W pozostałych przypadkach konieczne jest zastosowanie przewidzianej w Kodeksie pracy procedury wypowiedzenia zmieniającego. Ustawodawca przewidział, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie zmieniające to określenie używane zamiennie z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Jego celem nie jest doprowadzenie do ustania stosunku pracy, a jedynie jego przekształcenie, zmiana.

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Kluczowe jest to, które warunki umowy są istotne dla pracodawcy i pracownika

Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne, gdy strony umowy o pracę chcą zmienić jej istotne warunki. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2025 r. (sygn. akt I PSK 39/25), zmiana warunków pracy w rozumieniu art. 42 § 1 k.p. wymaga uprzedniego wypowiedzenia tylko wtedy, gdy dotyczy uzgodnionych w umowie o pracę istotnych warunków pracy oraz pogarsza sytuację pracownika. (…) Może to w szczególności dotyczyć zmiany rodzaju pracy (stanowiska), zmiany rozkładu czasu pracy, zmiany wymiaru czasu pracy, jakiegokolwiek obniżenia wynagrodzenia za pracę (każde bowiem obniżenie wynagrodzenia za pracę ma charakter istotny), zmiany miejsca wykonywania pracy.

Jednak czy strony zawsze są zgodne co do tego, które warunki umowy są istotne? Problemy, które mogą w tym zakresie powstawać dobrze ilustruje przykład zmiany nazwy stanowiska pracy. Jak wynika z orzecznictwa, zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu pozostałych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak strony traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy. Oznacza to, że należy porównać dotychczasowe warunki pracy wynikające z treści łączącego strony stosunku pracy (umowy o pracę) z nowymi warunkami (np. dotyczącymi rodzaju pracy i miejsca jej świadczenia) i ocenić, czy w tym zakresie następuje zmiana, czy jest ona istotna i następuje na niekorzyść pracownika (wyrok SN z 23 października 2025 r., sygn. akt III PSK 141/24).

Jakie będą konsekwencje odmowy, a jakie milczenia pracownika?

Skoro do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy, oznacza to, że w tym przypadku stosuje się również wszelkie ograniczenia związane z wypowiadaniem umów, np. wobec działaczy związkowych, osób korzystających z ochrony przedemerytalnej itp. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.|

Pracownik może te warunki przyjąć, odrzucić bądź nie udzielić odpowiedzi na oświadczenie złożone w tym zakresie przez pracodawcę. W razie odmowy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Jednak co istotne, pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie jego braku, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

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