REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Umowa o pracę » Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?

Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2026, 10:36
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy?
Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak zmienić warunki pracy i płacy, jeśli pracownik odmawia zawarcia w tym zakresie porozumienia? Dla postępowania pracodawcy kluczowe jest to czy mowa o istotnych warunkach umowy. Jednak jak prawidłowo je identyfikować?

W okresie trwania stosunku pracy może zajść potrzeba zmiany ustalonych w zawartej przez strony umowie warunków pracy i płacy. Gdy oznacza to jedynie podwyżkę dla pracownika, nie budzi zazwyczaj kontrowersji, a strony nie przywiązują szczególnie dużej wagi do formalności, które trzeba w związku z tym dopełnić. Sytuacja staje się trudniejsza, gdy pracodawca chce wprowadzić w postanowieniach umowy zmiany, które w ocenie pracownika są dla niego niekorzystne. Jak w takiej sytuacji zrobić to zgodnie z prawem?

REKLAMA

Porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające?

Co do zasady zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (art. 29 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Jednak w praktyce forma pisemna nie ma innego rygoru poza dowodowym, a niezachowanie jej nie powoduje bezskuteczności (nieważności) dokonanej zmiany.
Gdy strony umowy zgodnie chcą wprowadzić w niej zmiany, mogą zawrzeć w tym zakresie porozumienie zmieniające (aneks do umowy). W pozostałych przypadkach konieczne jest zastosowanie przewidzianej w Kodeksie pracy procedury wypowiedzenia zmieniającego. Ustawodawca przewidział, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie zmieniające to określenie używane zamiennie z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Jego celem nie jest doprowadzenie do ustania stosunku pracy, a jedynie jego przekształcenie, zmiana.

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Kluczowe jest to, które warunki umowy są istotne dla pracodawcy i pracownika

Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne, gdy strony umowy o pracę chcą zmienić jej istotne warunki. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2025 r. (sygn. akt I PSK 39/25), zmiana warunków pracy w rozumieniu art. 42 § 1 k.p. wymaga uprzedniego wypowiedzenia tylko wtedy, gdy dotyczy uzgodnionych w umowie o pracę istotnych warunków pracy oraz pogarsza sytuację pracownika. (…) Może to w szczególności dotyczyć zmiany rodzaju pracy (stanowiska), zmiany rozkładu czasu pracy, zmiany wymiaru czasu pracy, jakiegokolwiek obniżenia wynagrodzenia za pracę (każde bowiem obniżenie wynagrodzenia za pracę ma charakter istotny), zmiany miejsca wykonywania pracy.
Jednak czy strony zawsze są zgodne co do tego, które warunki umowy są istotne? Problemy, które mogą w tym zakresie powstawać dobrze ilustruje przykład zmiany nazwy stanowiska pracy. Jak wynika z orzecznictwa, zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu pozostałych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak strony traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy. Oznacza to, że należy porównać dotychczasowe warunki pracy wynikające z treści łączącego strony stosunku pracy (umowy o pracę) z nowymi warunkami (np. dotyczącymi rodzaju pracy i miejsca jej świadczenia) i ocenić, czy w tym zakresie następuje zmiana, czy jest ona istotna i następuje na niekorzyść pracownika (wyrok SN z 23 października 2025 r., sygn. akt III PSK 141/24).

Jakie będą konsekwencje odmowy, a jakie milczenia pracownika?

Skoro do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy, oznacza to, że w tym przypadku stosuje się również wszelkie ograniczenia związane z wypowiadaniem umów, np. wobec działaczy związkowych, osób korzystających z ochrony przedemerytalnej itp. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.|
Pracownik może te warunki przyjąć, odrzucić bądź nie udzielić odpowiedzi na oświadczenie złożone w tym zakresie przez pracodawcę. W razie odmowy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Jednak co istotne, pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie jego braku, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

Zobacz również:
Powiązane
Zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbingu wchodzą w życie, a pracodawcy zaczynają odliczanie
Zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbingu wchodzą w życie, a pracodawcy zaczynają odliczanie
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
Dzieci a pieniądze. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy. Jak nieobecności wpływają na wysokość trzynastki?
Dzieci a pieniądze. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy. Jak nieobecności wpływają na wysokość trzynastki?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć
03 lis 2026

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.
Środki z subkonta ZUS i OFE mogą być dziedziczone. Jak wypłacić te pieniądze po śmierci członka rodziny? ZUS odpowiada na najczęstsze pytania
03 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nawet jeśli od śmierci bliskiej osoby minęło kilka czy kilkanaście lat, nadal można ubiegać się o środki zgromadzone na jej subkoncie w ZUS i w OFE. Roszczenie o ich wypłatę nie ulega przedawnieniu. Nie w każdym jednak przypadku środki te podlegają dziedziczeniu. Znaczenie ma to, czy zmarły miał subkonto w ZUS, czy należał do OFE, a przede wszystkim, czy miał już przyznaną emeryturę docelową i jak długo ją pobierał. Od członkostwa w OFE zależy również, gdzie należy rozpocząć formalności – w ZUS czy w otwartym funduszu emerytalnym. Publikujemy wyjaśnienia ZUS w tej kwestii i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie
03 lis 2026

Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?
03 lis 2026

Czy pracodawca może w ramach polecenie służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wskazana w łączącej go z nim umowie? Ta kwestia w praktyce budzi wiele wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.

REKLAMA

Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?
03 lis 2026

Jak zmienić warunki pracy i płacy, jeśli pracownik odmawia zawarcia w tym zakresie porozumienia? Dla postępowania pracodawcy kluczowe jest to czy mowa o istotnych warunkach umowy. Jednak jak prawidłowo je identyfikować?
Prezydenta nie powinna chronić służba podległa rządowi. Czas na Gwardię Prezydencką
03 lis 2026

Nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym stawiają pytanie o bezpieczeństwo głowy państwa. Uważamy, że Prezydenta RP powinna chronić uzbrojona formacja, która nie będzie miała problemu z rozstrzygnięciem czy podlega prezydentowi czy ministrowi. Bezpieczeństwo prezydenta nie powinno zależeć od politycznych relacji z premierem - piszą adwokaci Grzegorz Prigan i Karol Pachnik.
Policja nie ocenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Chroni bezpieczeństwo wszystkich obywateli
03 lis 2026

Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym działała zgodnie z prawem. Komendant główny Policji deklaruje wsparcie dla funkcjonariuszy. Jego zdanie podziela przewodniczący NSZZ Policjantów.
Koniec z likwidacją przez cmentarze prywatnych grobów z powodu nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej – ważna zmiana w przepisach już w Sejmie
03 lis 2026

W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy w sprawie objęcia kolejnych grobów wyłączeniem od prawa zarządu cmentarza do ich likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), jeżeli po upływie 20 lat nikt nie zgłosi zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu i nie zostanie uiszczona tzw. opłata prolongacyjna, a grób nie zostanie uznany przez władze cmentarza za posiadający wartość „pamiątki historycznej”.

REKLAMA

Ta sama praca, nawet 2800 zł różnicy. Gdzie na produkcji płacą najwięcej?
03 lis 2026

Za tę samą pracę można zarobić nawet kilka tysięcy złotych więcej, w zależności od miasta. Przykładowo kierownik zmiany w Poznaniu otrzymuje 9100-11200 zł brutto miesięcznie, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto, wynika z raportu Gi Group.
Polska w trójce najsłabiej oszczędzających krajów UE. Gorzej wypadają tylko dwa kraje
03 lis 2026

Tylko Grecja i Rumunia posiadają niższy poziom stóp oszczędności w Unii Europejskiej niż Polska, gdzie wynosi on 9,5 proc. - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Jednocześnie stopa oszczędności w Polsce systematycznie rośnie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA