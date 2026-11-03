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Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?

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03 listopada 2026, 10:46
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?
Shutterstock
Wygenerowany przez AI

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Czy pracodawca może w ramach polecenie służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wskazana w łączącej go z nim umowie? Ta kwestia w praktyce budzi wiele wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.

Minimalne dane, które muszą zostać określone w postanowienia umowy o pracę zostały wskazane przeze ustawodawcę w art. 29 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Są to: strony umowy, adres siedziby pracodawcy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W katalogu tych ostatnich ustawodawca wyróżnił:

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  • rodzaj pracy;
  • miejsce lub miejsca wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • dzień rozpoczęcia pracy.

Rodzaj pracy to obligatoryjny element umowy

Rodzaj pracy jest obligatoryjnym elementem umowy określany jako przedmiotowo istotny. Bez określenia go nie może dojść do zawarcia umowy o pracę. Można zostać określony na różne sposoby – przez wskazanie: stanowiska pracy (np. intendent), funkcji, jaką ma pełnić pracownik (np. kierownik zespołu), zawodu, jaki ma wykonywać (pielęgniarka, lekarz, krawcowa), opisanie rodzaju prac, które pracownik ma wykonywać (obsługa klientów, obsługa administracyjna działu sprzedaży). Rodzaj pracy to w większości przypadków nie będzie to samo, co stanowisko pracy. Pracę tego samego rodzaju można zazwyczaj świadczyć na różnych stanowiskach, na przykład jeśli rodzaj wykonywanej pracy to obsługa kadrowo-płacowa pracowników, to może ona być wykonywana np. na takich stanowiskach, jak: młodszy specjalista ds. kadr, młodszy specjalista ds. płac, specjalista ds. kadr, specjalista ds. płac, samodzielny specjalista ds. płac, kierownik działu kadr i płac.
W praktyce to od potrzeb pracodawcy i specyfiki zakładu pracy zależy to, czy korzystne będzie ogólne, czy szczegółowe określenie rodzaju pracy, którą dany pracownik ma wykonywać. Ogólne określenie rodzaju pracy pozwoli pracodawcy na uszczegółowienie zakresu czynności pracownika w ramach jego uprawnień kierowniczych. Umożliwi bieżące dokonywanie zmian w tym zakresie w zależności od potrzeb i nie będzie to oznaczało formalnej zmiany warunków pracy. Z kolei szczegółowe określenie rodzaju pracy będzie wiązało się z tym, że każda zmiana, która będzie miała być w tym zakresie wprowadzona, będzie wymagała zgody pracownika albo złożenia wypowiedzenia zmieniającego.

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Tymczasowe powierzenie innej pracy

W praktyce wiele kontrowersji budzi to, czy pracodawca może w ramach polecenia służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy, która nie jest zgodna z rodzajem pracy określonym w łączącej go z nim umowie. W tym zakresie należy pamiętać o tym, że na gruncie obowiązujących przepisów wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Aby zastosowanie tej regulacji było możliwe, muszą być łącznie spełnione cztery warunki:
- muszą wystąpić uzasadnione potrzeby pracodawcy;
- czasokres powierzenia nie może przekraczać trzech miesięcy w roku kalendarzowym;
- powierzenie nie może powodować obniżenia wynagrodzenia;
- powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Podstawa prawna

art. 29 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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