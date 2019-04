Świadczenie urlopowe 2019 - kwota

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe to przysługujące pracownikowi raz w roku dodatkowe wynagrodzenie za wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w minimalnym wymiarze 14 dni kalendarzowych (zazwyczaj jest to 10 dni roboczych) następujących bezpośrednio po sobie. Przepisy dotyczące świadczenia urlopowego zawiera ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wspomniane świadczenie wypłacają pracodawcy, którzy nie tworzą ZFŚS. Nie jest to więc to samo co dofinansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS, nazywane często wczasami pod gruszą.

WAŻNE!

Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą to dwa różne świadczenia.

ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego od 50 pracowników (od 1 stycznia 2017 r. – wcześniej było to 20 pracowników). Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku pracodawców z sektora jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Tworzą oni Fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Wysokość świadczenia urlopowego 2019

W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników wysokość świadczenia urlopowego ustala sam pracodawca. Jest jednak warunek, że nie może przekraczać kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z powyższym w 2019 r. maksymalne kwoty świadczeń urlopowych wynoszą:

1. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą

Zatrudnienie w normalnych warunkach pracy Pełny etat 1229,30 zł ¾ etatu 921,98 zł ½ etatu 614,65 zł ¼ etatu 307,33 zł

2. 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

Zatrudnienie w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych) Pełny etat 1639,07 zł ¾ etatu 1229,30 zł ½ etatu 819,54 zł ¼ etatu 409,77 zł