Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym 2019

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest jednym z uprawnień rodzicielskich, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. W celu ustalenia terminu 6 miesięcy należy wziąć pod uwagę także poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, co daje 3 lata i można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop wypoczynkowy

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie ze stanem prawnym na rok 2019 nabywa je w wymiarze 20 bądź 26 dni (Więcej w artykule: Urlop wypoczynkowy 2019 - wymiar) z każdym kolejnym początkiem roku kalendarzowego, a więc z dniem 1 stycznia. Co w przypadku przebywania w tym dniu na urlopie wychowawczym? Czy powrót do pracy np. w maju uprawnia pracownika do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze? Sytuacja kiedy pracownik przebywa pierwszą część roku na urlopie wychowawczym, a następnie wraca do pracy nakazuje stosować tzw. urlop proporcjonalny.

Urlop wypoczynkowy po wychowawczym

Czy wracając z urlopu wychowawczego bezpośrednio po nim pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy? Prawo pracy przewiduje taką możliwość, ale należy zaznaczyć, że sytuacja ta różni się od powrotu z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Jeśli w tamtych przypadkach pracownik złoży stosowny wniosek przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego to pracodawca musi udzielić mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po dotychczas wykorzystywanym urlopie. Natomiast nie ma to odniesienia do sytuacji powrotu z urlopu wychowawczego. Pracownik może ubiegać się o urlop, ale pracodawca zgodnie z ogólną regułą ma prawo takiego urlopu mu nie udzielić. Nie ma więc tutaj zastosowania art. 163 § 3 Kodeksu pracy. Pracodawca przy udzielaniu urlopu, oprócz wniosku pracownika, bierze również pod uwagę zapewnienie normalnego toku pracy. Może odmówić udzielenie urlopu we wskazanym przez zainteresowanego terminie z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Urlop proporcjonalny

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, który wraca do pracy po trwającym co najmniej 1 miesiąc urlopie wychowawczym będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego (art. 1552 § 1 Kodeksu pracy). Urlop ten oblicza się proporcjonalnie do okresu, który pracownik przepracuje w danym roku kalendarzowym. Jeden miesiąc kalendarzowy równa się 1/12 pełnego wymiaru urlopu. Niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli pracownik po przepracowaniu niepełnego miesiąca pracy nawiązuje nowy stosunek pracy z innym pracodawcą, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Ponadto niepełny dzień urlopu również zaokrągla się w górę do pełnego dnia.