Pogrzeb w sobotę. Czy pracownikowi trzeba udzielić wolnego w innym dniu? Czy pracodawca może żądać aktu zgonu? Uwaga na RODO!

Zwolnienie od pracy związane ze śmiercią bliskich pracownika najczęściej jest dla pracodawcy kłopotliwe, bo konieczność udzielenia go pojawia się nagle. Trzeba jednak pamiętać, że pracownicy mają w takich sytuacjach swoje prawa, których pracodawca nie może ograniczać.

Zwolnienia od pracy udziela się nie tylko na pogrzeb, ale także na załatwienie innych spraw

Zwolnienie od pracy w związku ze śmiercią bliskich osób to tzw. urlop okolicznościowy. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

- 2 dni – w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

- 1 dzień – w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Zwolnienie to jest o tyle kłopotliwe z punktu widzenia pracodawcy, że konieczność jego udzielenia pojawia się nagle. O ile jednak pracodawcy nie mają najczęściej wątpliwości w związku ze zwolnieniem pracownika od pracy w dniu pogrzebu, o tyle nabierają ich, gdy np. pogrzeb przypada w sobotę, a pracownik chce skorzystać ze zwolnienia w innym dniu roboczym. W takich przypadkach pracodawca musi pamiętać, że zwolnienie przewidziane w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy jest zwolnieniem „w razie zgonu i pogrzebu”. Nie jest to więc zwolnienie „na pogrzeb” i może zostać wykorzystane przez pracownika także w innym dniu, niż dzień pogrzebu, np. w celu jego zorganizowania albo później, w związku z koniecznością załatwienia formalności związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Co więcej, należy pamiętać o tym, że pracodawca ma obowiązek udzielenia tego zwolnienia, czyli nie może pracownikowi odmówić albo zaproponować zwolnienia w innym terminie. Co istotne, za czas zwolnienia, o którym mowa, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Uwaga na RODO - aktu zgonu nie wolno przechowywać

Sposób, w jaki pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego, należy określić w regulacjach wewnętrznych zakładu pracy. W praktyce jest to najczęściej złożenie wniosku na piśmie lub elektronicznie. W takich sytuacjach często rodzi się pytanie, czy do takiego wniosku należy załączyć akt zgonu bliskiej osoby? Niestety, przepisy tego nie regulują wprost. W związku z tym pracodawca powinien w tej sytuacji stosować ogólne reguły postępowania będące w zgodzie z zasadami RODO. Przede wszystkim więc musi pamiętać o tym, że nie ma prawa przetwarzać danych osobowych bliskich swoich pracowników, jeśli nie są one niezbędne dla skorzystania z urlopu okolicznościowego. Pracodawca może więc oczekiwać przedstawienia aktu zgonu babci czy dziadka do wglądu, ale nie ma prawa sporządzać jego kopii i przechowywać jej w aktach osobowych pracownika.



