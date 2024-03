11 dni wolnego możesz mieć jeszcze przed majówką. Sprawdź kiedy brać wolne, by wypoczywać i nie tracić urlopu.

Jak zaplanować urlop, by maksymalnie przedłużyć okres wypoczynku? To pytanie zadaje sobie na początku roku wielu pracowników. Wielkanoc jest okresem, który sprzyja wydłużaniu wolnego od pracy.

Czy wolne w Wielkanoc da się przedłużyć?

Na to, jak często i jak długo pracownicy będą mogli wypoczywać w trakcie rok, wpływa nie tylko wymiar przysługującego im urlopu wypoczynkowego, ale także to, jak blisko weekendów znajdą się przypadające w tym roku dni świąteczne. W przypadku Wielkanocy sprawa jest prosta, bo choć jest to tzw. święto ruchome, to jednak zawsze obejmuje ono niedzielę i poniedziałek. Nie ma więc szans na to, by w połączeniu z weekendem mogła ona stworzyć szczególnie długi blok dni wolnych od pracy. Jednak każdy dodatkowy dzień świąteczny daje pracownikom możliwość przedłużenia odpoczynku i chętnie korzystają oni z możliwości wykorzystania w tym okresie urlopu wypoczynkowego. Ma to związek również z tym, że tzw. ferie świąteczne w szkołach obejmują zazwyczaj swoim zakresem więcej dni niż tylko święta. Często więc rodzice muszą w tym czasie zapewnić najmłodszym dzieciom opiekę. Tak też może być i w tym roku, gdy wiosenne ferie świąteczne rozpoczną się 28 marca (czwartek) i zakończą 2 kwietnia (wtorek).

Jak oszczędzać przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy?

Pracownik zatrudniony przez cały rok kalendarzowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni (jest to uzależnione od jego stażu pracy) W okresie wielkanocnym, jeśli ma potrzebę zapewnienia opieki dzieciom, może wykorzystać z tego limitu 2 dni w czwartek i piątek 28 i 29 marca, a następnie trzeci dzień 2 kwietnia. W ten sposób, przy wykorzystaniu 3 dni urlopu pracownik zapewnia sobie 6 dni wolnych od pracy. Jeśli jednak pracownik chciałby odpocząć dłużej i mieć czas by odetchnąć po powrocie dzieci do szkoły, może wykorzystać kolejne 3 dni urlopu w dniach od 3 do 5 kwietnia i tym samym zapewnić sobie aż 11 dni wolnych od pracy przy wykorzystaniu 6 dni urlopu wypoczynkowego.

Opieka nad dzieckiem i zwolnienie z powodu siły wyższej

Niezależnie od urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą w okresie wielkanocnym na ogólnych zasadach skorzystać ze zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem przysługującego każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.) Jego wymiar to 16 godzin albo 2 dni.

W przypadku sytuacji awaryjnej pracownicy mogą także skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, które przysługuje każdemu pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Pracownicy muszą jednak pamiętać, że za czas tego zwolnienia zachowują prawo do wynagrodzenia jedynie w wysokości połowy wynagrodzenia.

W przypadku obu wskazanych zwolnień pracodawca jest zobowiązany udzielić ich pracownikom we wskazanych we wnioskach terminach.



Podstawa prawna

art. 1481, art. 154, art. 1731, art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)