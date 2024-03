Dofinansowanie wypoczynku na majówkę 2024. Czy wiesz, co zrobić, by je dostać? Sprawdź zasady.

Możliwość dofinansowania z ZFŚS różnych form wypoczynku wynika z ustawy. Jednak zasady jego przyznawania obowiązujące w poszczególnych zakładach pracy mogą być różne. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by nie pozbawić się prawa do wczasów pod gruszą.

Komu w 2024 r. przysługują świadczenia z ZFŚS?

Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są pracownicy, ich rodziny, emeryci i renciści – czyli byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Działalność socjalna pracodawców może przybierać różne formy, a ustawodawca wskazał jedynie, że mogą to być usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

- różnych form wypoczynku,

- działalności kulturalno-oświatowej,

- sportowo-rekreacyjnej,

- opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

- udzielania pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Jakie świadczenie można otrzymać z ZFŚS?

O tym, jakie konkretnie świadczenia przysługują uprawnionym z funduszu w ich zakładzie pracy, decyduje jego regulamin. Zawsze gdy pracownika ma wątpliwości, czy jest możliwe przyznanie mu określonego świadczenia, powinien więc zapoznać się z jego treścią. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku wprowadzenia wszystkich świadczeń, o których mowa w ustawie i może zdecydować się tylko na niektóre z nich. W praktyce świadczeniami, które najczęściej są przyznawane z ZFŚS są świadczenia rzeczowe lub finansowe przyznawane w okresach okołoświątecznych oraz dofinansowanie różnych form wypoczynku, nazywane wczasami pod gruszą. Zasady przyznawania poszczególnych świadczeń powinny zostać określone w regulaminie obowiązującym u danego pracodawcy. W praktyce w większości przypadków, na wzór świadczenia urlopowego, pracodawcy uzależniają wpłatę wczasów pod gruszą od wykorzystania przez pracownika określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego, czy też długości wypoczynku – zazwyczaj jest to 14 dni kalendarzowych.

Co trzeba zrobić, by dostać wczasy pod gruszą?

Pracownik, który chciałby uzyskać to świadczenie, powinien więc zapoznać się z zasadami, które obowiązują w jego zakładzie pracy, bo może się zdarzyć, że np. będzie wypoczywał o jeden dzień za krótko i tym samym pozbawi się prawa do świadczenia. Tymczasem zbliża się majówka, a wraz z nią okazja do przedłużonego wypoczynku. W 2024 r. kalendarz jest łaskawy dla pracowników – 1 maja wypada bowiem w środę, a 3 maja w piątek. Skorzystanie z urlopu w dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja pozwoli cieszyć się wypoczynkiem od 27 kwietnia aż do 5 maja (9 dni). Łatwo też przedłużyć wypoczynek aż do 16 dni kosztem jedynie 8 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak uwaga! Taki zabieg może nie być opłacalny, jeżeli obowiązujący w zakładzie pracy regulamin ZFŚS odnosi się do wykorzystanych przez pracownika dni urlopu wypoczynkowego, a nie do dni kalendarzowych wypoczynku. Każdorazowo należy więc upewnić się, jakie zasady przewidziano w regulaminie ZFŚS. Tam również pracownicy znajdą odpowiedź na pytanie kiedy i jak mogą wnioskować o przyznanie świadczenia.