Dodatkowy urlop macierzyński od 2025 r.: Dla kogo 8, a dla kogo 15 tygodni? Jaki zasiłek za okres urlopu? Jak wnioskować?

Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków będzie przysługiwał do 8 tygodni lub do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji i tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, lub jego masy urodzeniowej. Zasiłek za okres dodatkowego urlopu będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku. A wniosek będzie można złożyć do pracodawcy wraz z zaświadczeniem lekarskim.

