Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego. Od kiedy będzie można korzystać?

Urlop dla poratowania zdrowia dla każdego pracownika po 7 latach pracy – to propozycja Związkowej Alternatywy. Czy wprowadzenie takich regulacji jest możliwe? Wzorem są uprawnienia przysługujące nauczycielom.

Urlop regeneracyjny dla każdego pracownika, ale trzeba spełnić warunek

Rządzący wciąż zaskakują propozycjami nowych rozwiązań prawnych, które mają poprawić sytuację polskich pracowników. Niektóre z nich udaje się wprowadzić w życie, nad innymi trzeba popracować nieco dłużej, a jeszcze inne odchodzą w zapomnienie. Zmianą, na którą pracownicy najbardziej liczą i czekają jest skrócenie tygodnia pracy. Jak na razie nie wiadomo, czy rządzący zdecydują się skrócić tydzień pracy do 4 dni, czy może jednak będziemy pracowali codziennie o godzinę krócej, jednak zgodnie z deklaracjami, prace nad znalezieniem nowego rozwiązania trwają. Mniejsze zmiany udało się już wprowadzić, np. zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop dla rodziców wcześniaków, czy wolną Wigilię. Tymczasem w przestrzeni publicznej pojawił się nowy pomysł – urlop regeneracyjny dla każdego. Taką propozycję wysunęła organizacja związkowa – Związkowa Alternatywa.

Pomysł sprowadza się do dodania do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy prawa do urlopu regeneracyjnego dla każdego pracownika, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miałby być w pełni płatny i przyznawany na wniosek pracownika. Pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia. Zdaniem związkowców optymalny czas takiego urlopu – taki, który nie zakłóciłby normalnego toku pracy, ale jednocześnie pozwoliłby na odpoczynek i regenerację – to 3 miesiące. Po kolejnych 7 latach pracy pracownik miałby prawo do kolejnego urlopu.

Urlop na poratowanie zdrowia przysługuje obecnie nauczycielom

Wzorem dla zaproponowanych rozwiązań są regulacje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia przysługującego nauczycielom. Na gruncie obowiązujących przepisów mają do niego prawo nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Prawo to nabywają po przepracowaniu w szkole co najmniej siedmiu lat w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Urlopu udziela nauczycielowi dyrektor szkoły, a jego celem jest:

1) przeprowadzenie zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa.

Czas urlopu to w przypadku nauczyciela aż 1 rok. I choć co do zasady nauczyciel może skorzystać z niego w dowolnym momencie roku, to z uwagi na organizację pracy szkoły przyjęte jest, że jest on udzielany na czas trwania roku szkolnego.

Co jest źródłem propozycji wysuniętej przez związkowców? W komunikacie zawierającym omawianą propozycję przypomniano, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej, a poprawa jakości zdrowia pracowników powinna być jednym z celów polityki społecznej państwa. Zdaniem Alternatywy, wprowadzenie takiego rozwiązania w połączeniu ze skracaniem tygodnia pracy, przyczyniłoby się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, a w konsekwencji, wzrostu wydajności pracy.