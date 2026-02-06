REKLAMA

Urlopy pracownicze » PIP wyjaśnia: Kiedy musi być wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany w 2026 roku

PIP wyjaśnia: Kiedy musi być wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany w 2026 roku

06 lutego 2026, 21:10
pieniądze, gotówka
PIP wyjaśnia: Kiedy musi być wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany w 2026 roku
piosi
Shutterstock

Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień kiedy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i jakie zmiany w tym zakresie weszły w życie pod koniec stycznia 2026 r.

Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to świadczenie pieniężne, które pracodawca musi wypłacić pracownikowi jedynie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w naturze.

Zmiany w kodeksie pracy w 2026 roku

W dniu 27 stycznia 2026 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która między innymi doprecyzowała zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Od 27 stycznia 2026 r. ekwiwalent wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia, łącznie z ostatnią pensją. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy termin wypłaty pensji przypada przed ustaniem stosunku pracy, ekwiwalent musi zostać wypłacony w ciągu 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Ekwiwalent za urlop - prawa i obowiązki pracodawcy

PIP wyjaśnia, że pracodawca ma prawo jednostronnie skierować pracownika na urlop w czasie wypowiedzenia, nawet bez jego zgody – jeśli w wyniku powyższego pracownik wykorzysta urlop w naturze, pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty ekwiwalentu).

Ponadto pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
- bez względu na podstawę rozwiązania umowy o pracę - także jeśli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, za lub bez wypowiedzenia.
- niezależnie od tego czy pracownik złoży wniosek o jego wypłatę.

Ważne

Ekwiwalent ten przysługuje pracownikowi zarówno za niewykorzystany urlop przysługujący za rok, w którym doszło do rozwiązania stosunku pracy jak i urlop zaległy.

Ponadto PIP informuje, że w świadectwie pracy nie wpisuje się kwoty wypłaconego ekwiwalentu, a jedynie liczbę dni/godzin urlopu, za które go wypłacono (jako urlop wykorzystany).

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli strony uzgodnią, że urlop ten zostanie wykorzystany w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Co może zrobić pracownik jeżeli pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu za urlop

Państwowa Inspekcja Pracy informuje ponadto, że gdy pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu w terminie, pracownik ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub wystąpić z pozwem do sądu pracy.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
