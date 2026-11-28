Kontrola licznika może skończyć się naliczeniem nawet pięciokrotnych stawek, a w określonych sytuacjach także odcięciem prądu. URE przypomina zasady, które określają, kiedy firma energetyczna może wyciągnąć takie konsekwencje. Odbiorca ma swoje prawa, ale po otrzymaniu protokołu rusza termin, którego łatwo nie zauważyć.

Skala opłat zależy od ustaleń kontroli , bo nie każda sytuacja oznacza ten sam wariant rozliczenia.

, bo nie każda sytuacja oznacza ten sam wariant rozliczenia. Wysoki mnożnik nie działa jak zwykłe pomnożenie rachunku, w grę wchodzą konkretne zasady liczenia i limity.

w grę wchodzą konkretne zasady liczenia i limity. To, co zrobisz z dokumentem po wizycie , ma kluczowe znaczenie, sam brak podpisu nie chroni przed skutkami.

, ma kluczowe znaczenie, sam brak podpisu nie chroni przed skutkami. Możesz kwestionować ustalenia i badanie licznika, ale liczy się szybka reakcja w wyznaczonych terminach.

Pięciokrotność odpowiednich stawek taryfowych i ceny energii grozi wtedy, gdy ktoś pobiera prąd bez wymaganej umowy. Sama wizyta kontrolerów jeszcze niczego nie przesądza, ale to, co zrobisz po niej, może zadecydować o twoim portfelu.

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Wiele osób sądzi, że wystarczy odmówić podpisania protokołu. Tymczasem przepisy dają 7 dni roboczych na złożenie umotywowanych zastrzeżeń, a brak reakcji w tym czasie oznacza akceptację dokumentu.

URE zaktualizował swój poradnik 27 listopada 2026 r., odsyłając do rozporządzenia taryfowego z 3 września 2026 r. Mechanizm pięciokrotności pojawiał się już wcześniej i to jest aktualne przypomnienie zasad, a nie zupełnie nowa kara wprowadzona wraz z publikacją poradnika.

Jak liczy się 5-krotność opłat za prąd?

Firma energetyczna nie mnoży po prostu ostatniego rachunku przez pięć. Rozliczenie zależy również od przyjętej ilości prądu, wynikającej z mocy i rodzaju urządzeń, które pozwalały go pobierać.

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Tę ilość ograniczają maksymalne wartości zapisane w taryfie. Dzięki temu wyliczenia mają swoje ustawowe ramy, a nie są dowolnym szacunkiem.

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Obejście licznika to inne zasady i dodatkowe koszty

Przy poborze z pominięciem licznika albo przy ingerencji fałszującej pomiar rozporządzenie przewiduje warianty z dwukrotnością stawek i ceny energii. Sposób obliczenia zależy od tego, czy można ustalić okres i ilość nielegalnie pobranego prądu.

W praktyce wchodzą tu w grę trzy główne scenariusze z § 51 ust. 1-4 rozporządzenia taryfowego z 3 września 2026 r.:

Pobór bez wymaganej umowy: pięciokrotność odpowiednich stawek i ceny energii; ilość prądu liczy się według możliwości poboru, z limitem taryfowym.

pięciokrotność odpowiednich stawek i ceny energii; ilość prądu liczy się według możliwości poboru, z limitem taryfowym. Pominięcie licznika lub ingerencja fałszująca pomiar (gdy ustalono okres poboru): dwukrotność odpowiednich stawek i ceny energii; rozliczenie opiera się na analogicznym okresie przed naruszeniem albo po nim.

dwukrotność odpowiednich stawek i ceny energii; rozliczenie opiera się na analogicznym okresie przed naruszeniem albo po nim. Takie samo naruszenie (gdy nie można ustalić ilości prądu): dwukrotność odpowiednich stawek i ceny energii; ilość przyjmuje się według możliwości poboru, z limitem taryfowym.

To opis przewidzianych wariantów rozliczenia, a nie gotowe kwoty do zapłaty.

Do tego mogą dojść opłaty taryfowe za wymianę licznika uszkodzonego przez odbiorcę, sprawdzenie układu oraz odtworzenie zerwanych lub uszkodzonych przez niego plomb. Dlatego warto żądać rozpisania wszystkich składników naliczonej kwoty.

Odcięcie prądu i sprawa karna. Dwie różne drogi

Konsekwencje mogą uderzyć nie tylko w domowy budżet. Jeżeli kontrola wykaże nielegalny pobór energii, przedsiębiorstwo może wstrzymać dostarczanie prądu.

Gdy ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie, firma ma obowiązek niezwłocznie wznowić dostawy.

Osobnym wątkiem jest odpowiedzialność za kradzież energii. W podstawowym wariancie Kodeks karny przewiduje za nią od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W wypadku mniejszej wagi w grę wchodzą grzywna, ograniczenie wolności albo więzienie do roku.

Warto jednak oddzielić te sprawy:

opłatę taryfową nalicza przedsiębiorstwo energetyczne,

o odpowiedzialności karnej i ewentualnej karze rozstrzyga sąd.

Samo stwierdzenie usterki licznika ani wystawienie wezwania do zapłaty nie jest jeszcze wyrokiem za kradzież.

Sama odmowa podpisu nie wystarczy. Pilnuj 7 dni roboczych

Po kontroli odbiorca dostaje egzemplarz protokołu. Może odmówić jego podpisania, ale to nie załatwia sprawy.

Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami, złóż umotywowane zastrzeżenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania protokołu w formie papierowej albo elektronicznej.

Brak zastrzeżeń w tym terminie przepisy traktują jak akceptację protokołu kontroli. Zastrzeżenia można złożyć także wtedy, gdy protokół został podpisany, a sama akceptacja dokumentu nie jest jeszcze prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie nielegalnego poboru.

W piśmie warto podać:

numer protokołu,

konkretne ustalenia, z którymi się nie zgadzasz,

powody oraz posiadane dowody (np. dokumenty dotyczące instalacji, wcześniejsze zgłoszenie usterki czy zdjęcia).

Dobrze też zachować potwierdzenie złożenia pisma. Przedsiębiorstwo ma 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń na pisemne przedstawienie swojego stanowiska, a jeśli je odrzuca, powinno podać uzasadnienie.

Wątpliwości po badaniu licznika? Jest drugi termin

Wynik badania laboratoryjnego licznika można zweryfikować dodatkowo. Odbiorca ma 30 dni od otrzymania wyniku takiego badania na zlecenie dodatkowej ekspertyzy, a przedsiębiorstwo musi umożliwić jej przeprowadzenie.

Koszt dodatkowej ekspertyzy opłaca odbiorca. Przepisy przewidują jednak zwrot odpowiednich kosztów, jeśli wyjdą nieprawidłowości działania układu, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.

Pamiętaj o rozróżnieniu terminów. Bieg na ekspertyzę liczy się od wyniku badania laboratoryjnego, a na zastrzeżenia do protokołu kontroli, od jego otrzymania.

Usterka licznika to jeszcze nie nielegalny pobór

Prawo energetyczne łączy nielegalny pobór z korzystaniem z energii bez umowy, pominięciem pomiaru albo ingerencją, która fałszuje jego wynik. Sam nietypowy odczyt czy usterka nie przesądzają jeszcze o takim naruszeniu, trzeba wyjaśnić przyczynę i okoliczności zdarzenia.

Jeśli kwestionujesz opłatę, najpierw przedstaw swoje stanowisko przedsiębiorstwu. Gdy nie uda się porozumieć, spór o to, czy doszło do nielegalnego poboru i czy kwota jest zasadna, rozstrzyga sąd powszechny. Prezes URE nie weryfikuje samej opłaty, ale może rozstrzygać spór o nieuzasadnione wstrzymanie dostaw.

Najważniejsze pytania w skrócie

Ilu kontrolerów powinno przyjść i jakie dokumenty pokazać? Kontrolę w trybie rozporządzenia z 15 grudnia 2016 r. przeprowadza zespół co najmniej dwóch upoważnionych osób. Powinny mieć imienne upoważnienie oraz legitymacje służbowe, poproś o ich okazanie przed rozpoczęciem czynności. Czy można samemu zażądać sprawdzenia licznika? Tak. Przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii musi sprawdzić prawidłowość działania układu pomiarowego najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Czy odbiorca zawsze odpowiada za ingerencję innej osoby? Nie. Art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego przewiduje wyjątek, gdy nielegalny pobór wynikał z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie odpowiada. Sama dostępność licznika dla innych osób nie przesądza jeszcze o spełnieniu tego warunku, liczą się ustalone okoliczności.

Źródła: URE.