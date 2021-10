TSUE zdecydował o karze dla Polski dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, iż Polska musi zapłacić Komisji Europejskiej karę 1 mln euro dziennie.

Z życia dewelopera: Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy deweloperskiej

Ustawa deweloperska nakłada na inwestorów bardzo wiele obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego. Za niedopełnienie niektórych z nich ustawodawca przewidział nawet konsekwencje karne.

Renta rodzinna z ZUS - ostatnie dni na dostarczenie zaświadczenia

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, do końca października mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni.

Nieuzasadniony wpis na listę dłużników a dobra osobiste

Sąd Najwyższy rozstrzygnie czy dokonanie przez pomyłkę banku wpisu osoby trzeciej na listę dłużników narusza jej dobra osobiste.

Ustawa o obronie ojczyzny - zaprezentowano założenia projektu

Założenia projektu nowej ustawy "o obronie ojczyzny" zaprezentowali wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak. O potrzebie uchwalenia nowych przepisów mówił premier Mateusz Morawiecki.

W ZUS przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus"

Trwają przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS. Co zmieni się od przyszłego roku?

Nielegalne przekraczanie granicy - nowe przepisy

Nowelizacja przepisów dotyczących nielegalnego przekraczania granicy weszła w życie. Co się zmieniło?

Stoki narciarskie tylko dla zaszczepionych? RPO interweniuje

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych w dostępie do biletów na skoki narciarskie.

Święto Zmarłych i Zaduszki w różnych częściach świata

Święto Zmarłych i Zaduszki w różnych częściach świata często są szczególnym czasem poświęconym bliskim, którzy już odeszli.

Zakaz eksmisji w czasie COVID-19 do zmiany

O zmianę prawa o eksmisji z lokalu w czasie COVID-19 wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o rozpoczęciu prac legislacyjnych.

Zadłużenie emerytów spada

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż sytuacja finansowa emerytów poprawia się. Co pomaga seniorom w spłacie zadłużenia?

Zmiany w 500 plus w 2022 r. - ustawa podpisana

Zmiany w 500 plus już w 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Skutki niedoręczenia aktu oskarżenia

Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu. Jakie są skutki takiej sytuacji?

Badanie: Konsumenci coraz mocniej patrzą na ceny

Z badania pracowni Kantar wynika, iż konsumenci wciąż są przeważnie rozważni i pragmatyczni. Coraz mocniej jednak patrzą na ceny.

Zrzut ekranu - czy może być dowodem w sądzie?

W sprawie wartości dowodowej zrzutów ekranowych orzekł Sąd UE. Czy użytą w wyroku argumentację można odnieść także do innych sporów?

Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała przez produkt niebezpieczny

Czy możliwe jest zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała przez produkt niebezpieczny? Uchwałę w tej kwestii wydał Sąd Najwyższy.

Rezolucja PE w sprawie wyroku TK

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Co znalazło się w tym dokumencie?

Wnioski o ochronę międzynarodową - MSWiA odpowiada RPO

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową w strefie przygranicznej to naruszenie prawa. Jaka jest odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?

Zarzuty za przestępstwa z nienawiści - jakie statystyki?

Prokuratura Krajowa przekazała Rzecznikowi Praw Obywatelskich dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści.

Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe - poprawki w projekcie

Sejmowa podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu zmian do projektu noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

300 plus - coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do kiedy należy dopełnić formalności?

Minimalna emerytura w 2022 roku - ile wyniesie?

Minimalna emerytura w 2022 roku to ponad 1300 zł? O waloryzacji mówiła w radiowej Jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Rękojmia za wady towarów – nowe przepisy od 2022 roku

Rękojmia za wady towarów. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/771 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Dyrektywa ma głównie eliminować bariery prawne na rynku wewnętrznym Unii oraz wzmocnić ochronę konsumentów w odniesieniu do umów sprzedaży. Jej przepisy zostały utrzymane w ramach harmonizacji maksymalnej. Jest to istotne, ponieważ państwa członkowskie nie mają obecnie co do zasady swobody we wprowadzaniu surowszych lub łagodniejszych norm prawnych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów. Dyrektywa przewiduje m.in.: rozszerzenie ochrony przewidzianej w dyrektywie na podmioty ją nieobjęte lub ustanowienie dodatkowych środków prawnych pozwalających na podwyższenie ochrony konsumentów. Dyrektywa wprowadza szereg nowych rozwiązań, na które warto się przygotować.

Z życia dewelopera: Prospekt informacyjny do umowy deweloperskiej

Czym jest prospekt informacyjny do umowy deweloperskiej? Co powinien zawierać i jak go przygotować?

Opłaty za pobyt w DPS - nowe zwolnienia dla członków rodziny

Opłaty za pobyt w DPS według zmienionych zasad zakłada nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, przyjęta przez rząd. Jakie zwolnienia przewidziano dla członków rodziny pensjonariusza?