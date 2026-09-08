REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Konsument w UE » Nieuczciwe e-sklepy kuszą polskimi nazwami. Na co uważać?

Nieuczciwe e-sklepy kuszą polskimi nazwami. Na co uważać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2026, 14:49
Europejskie Centrum Konsumenckie
Europejskie Centrum Konsumenckie
Pomoc prawna dla konsumentów w UE
Niektóre sklepy internetowe podszywają się pod rodzime butiki
Niektóre sklepy internetowe podszywają się pod rodzime butiki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) obserwuje stale powtarzający się mechanizm oszustw w sieci. Nieuczciwi przedsiębiorcy podszywają się pod rodzime butiki, wykorzystując w nazwach polskie imiona, nazwiska lub miasta. W rzeczywistości klienci mają do czynienia z przedsiębiorcami, którzy utrudniają, a nawet uniemożliwiają egzekwowanie praw konsumenckich.

ECK Polska ostrzega!

„Sklepy kuszą nowoczesnym designem, zdjęciami modnych ubrań oraz obuwia i z pozoru swojsko brzmiącymi adresami internetowymi. To celowy zabieg, ma wzbudzić zaufanie i przekonać konsumenta, że wspiera lokalny, polski biznes. Rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Dostarczany towar drastycznie odbiega jakością od tego na zdjęciach, a próba jego zwrotu czy reklamacji graniczy z cudem. Od początku roku do ECK trafiło już kilkaset skarg” – mówi Wojciech Szczerba, koordynator ECK Polska

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka „adresu w Niderlandach”

Gdy pojawia się problem z zamówieniem, konsument zaczyna szukać danych w regulaminie. Bardzo często w tego typu sklepach jako podmiot odpowiedzialny widnieje spółka zarejestrowana na terenie Niderlandów (Holandii), działająca w modelu dropshippingu. Z doświadczenia ECK wynika, że przedsiębiorcy ci dzielą się na dwie grupy:

• Oszuści: Brak z nimi jakiegokolwiek kontaktu po dokonaniu wpłaty

• Przedsiębiorcy nawiązujący kontakt: Odpowiadają na korespondencję w sposób wybiórczy i z dużym opóźnieniem, lecz zamiast stosować się do przepisów prawa, próbują narzucać własne zasady.

REKLAMA

Co prawda sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) pomaga konsumentom w rozwiązywaniu sporów transgranicznych – czyli takich, w których konsument mieszka w Polsce, a przedsiębiorca jest zarejestrowany w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, ale te postępowania są polubowne, więc wymagają dobrej woli obu stron.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tymczasem podmioty stojące za wspomnianymi sklepami to w większości zorganizowane struktury, nastawione na unikanie dialogu. Z tego powodu ECK Niderlandy nie przyjmuje takich spraw do prowadzenia – nie ma możliwości nawiązania współpracy z podmiotem, który od początku działa w złej wierze i posługuje się fasadową tożsamością.

Co warto sprawdzić?

Przed kliknięciem „Kupuję i płacę” warto pamiętać o 3. kluczowych krokach:

• Sprawdź regulamin, a nie tylko zakładkę „Kontakt”: Poszukaj pełnej nazwy firmy, numeru rejestracyjnego (NIP/KRS lub ich zagranicznych odpowiedników) oraz adresu fizycznego. Sam formularz kontaktowy to za mało.

• Zweryfikuj politykę zwrotów: Jeśli sklep twierdzi, że jest z Polski, a w regulaminie odsyła do zwrotów na adres w Azji, nie podaje adresu do zwrotów lub wymaga pokrycia nieproporcjonalnych kosztów wysyłki kurierskiej – rozważ zakup raz jeszcze.

• Szukaj opinii poza stroną sklepu: Recenzje na samym portalu sprzedawcy mogą być sfałszowane. Wpisz nazwę sklepu w wyszukiwarkę lub narzędzie AI. Brak jakichkolwiek opinii o sklepie również może budzić wątpliwości – sklep nie ma jeszcze historii.

Przykładowe zablokowane e-sklepy

W ostatnim czasie dzięki działaniom CERT Polska zablokowanych zostało szereg tego typu nieuczciwych witryn. Wśród nich znalazły się m.in.:

• gunbprojektydomow.pl

• hanna-krakow.pl

• modaperla.com

• zavikabutik.com

• zosia-warszawa.com

• eliza-wroclaw.com

• boutique-warszawa.com

• lewandowski-moda.com

• chicova.pl

• oliwia-krakow.pl

• stylnowy.pl

Ważne

Widzisz podejrzany sklep? Reaguj! Jeśli podczas przeglądania sieci natrafisz na e-sklep, który budzi Twoje wątpliwości (np. brak jasnych danych kontaktowych, podejrzanie niskie ceny, dziwne błędy językowe), zgłoś go bezpośrednio do CERT Polska. Dzięki szybkiej reakcji strona może zostać zablokowana, co uchroni innych internautów przed stratą pieniędzy.

O Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK)

Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bezpłatnie i polubownie pomaga konsumentom w rozwiązaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii. Pomoc lub poradę: można uzyskać od adresem https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/. W sprawach spoza właściwości ECK warto poszukać pomocy na stronie: https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow.

Powiązane
Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?
Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?
Koniec eko oznaczeń i etykiet na produktach w sklepach od 27 września 2026 - wymaga tego dyrektywa UE
Koniec eko oznaczeń i etykiet na produktach w sklepach od 27 września 2026 - wymaga tego dyrektywa UE
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
ZUS ma ważną wiadomość dla pracujących. Można dostać bezpłatną rehabilitację
08 wrz 2026

ZUS od 30 lat prowadzi program rehabilitacji leczniczej dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program może pomóc odzyskać sprawność, wrócić do pracy i nadal prowadzić aktywne życie, a sama rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna. Kto może z niej skorzystać, jakie schorzenia obejmuje program i jak uzyskać skierowanie?
Kto odpowiada za zniszczony lub skradziony towar w transporcie? Kiedy się należy odszkodowanie? Jak można ograniczać te ryzyka?
08 wrz 2026

Problem kradzieży towaru w czasie transportu jest poważnym problemem firm transportowych. W ciągu zaledwie miesiąca łączna wartość udokumentowanych strat poniesionych przez firmy wyniosła ponad 11,4 mln euro (niemal 50 mln złotych). Problematyczna jest także kwestia odpowiedzialności za uszkodzenie towaru. Jak firmy mogą się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami? Wyjaśniają eksperci z Eurowag i kancelarii prawnej IURIDICA.
Za sprzedaż zafałszowanej żywności nawet 3 lata więzienia. Nowe przepisy od 16 września 2026 r.
08 wrz 2026

Od 16 września 2026 r. za sprzedaż zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będzie grozić będzie nawet rok pozbawienia wolności, a gdy zafałszowane produkty będą znacznej wartości – do trzech lat. Żywność, etykiety podlegają szczególnej prawnej ochronie.
Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Na czym polega i co za nie grozi?
08 wrz 2026

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa może skutkować surową odpowiedzialnością karnoprawną. Biorąc pod uwagę aktualny powszechny i łatwy dostęp do internetu, istnieje niemałe ryzyko popełnienia takiego czynu. Nie w każdym jednak przypadku publiczne zachęcanie będzie skutkować naruszeniem art. 255 Kodeksu karnego.

REKLAMA

Przekazywanie rat odpisu na ZFŚS. Na co zwrócić uwagę w poszczególnych terminach? Jeden z nich przypada już we wrześniu
08 wrz 2026

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to szczególny czas. Pracodawcy myślą już nie tylko o prawidłowym zakończeniu bieżącego roku, ale też o tym, że niedługo rozpocznie się kolejny i być może w związku z tym należy dopełnić niezbędnych formalności. Dużo uwagi muszą też poświęcić zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych, jeśli go tworzą.
Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
08 wrz 2026

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a lista kandydatów nadal nie jest ostatecznie zamknięta. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Powodem decyzji była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia.
Zbliża się termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS. Ile zapłacą pracodawcy?
08 wrz 2026

We wrześniu przypada termin, w którym pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będą musieli przelać na jego konto drugą ratę odpisu. Obliczeń nadal będą dokonywali na podstawie planowanego zatrudnienia.
Podstawowe modyfikacje przepisów prawa łowieckiego zawarte w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej
07 wrz 2026

W zeszłym tygodniu zostały złożone na ręce Marszałkowi Sejmu podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian przepisów prawa łowieckiego. Grupa osób zaangażowanych w ochronę przyrody i dobrostan zwierząt przygotowała projekt przede wszystkim dostosowujący przepisy ustawy do obecnie obowiązującego porządku prawnego oraz aktualnego postrzegania zwierząt.

REKLAMA

Mobbing poziomy w pracy. Czy pracodawca odpowiada za nękanie przez współpracownika?
08 wrz 2026

5 listopada 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące mobbingu. Zmiany wprowadza ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja ma szczególne znaczenie dla tzw. mobbingu poziomego, czyli sytuacji, w której sprawcą nękania jest współpracownik albo grupa współpracowników.
ZUS: 54 tys. zł emerytury za staż pracy ponad 67 i pracę do 86 roku życia. Ale są też i groszowe świadczenia, bo nie każda emerytura może być podwyższona do minimalnej
07 wrz 2026

Ponad 42 tys. zł brutto miesięcznie otrzymuje emerytka z Bydgoszczy. To najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce. Na tak wysokie świadczenie pracowała przez 61 lat, a na emeryturę przeszła dopiero w wieku 81 lat. Jeszcze więcej (ponad 54 tys. zł brutto) dostaje co miesiąc z ZUS emeryt, który na emeryturę przeszedł po ukończeniu 86 lat i udokumentował staż pracy ponad 67 lat. Z drugiej strony faktem są też emerytury groszowe z ZUS (opiewające nawet na kilka groszy miesięcznie), bo nie każda emerytura może być podwyższona do minimalnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA