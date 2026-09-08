Nieuczciwe e-sklepy kuszą polskimi nazwami. Na co uważać?

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) obserwuje stale powtarzający się mechanizm oszustw w sieci. Nieuczciwi przedsiębiorcy podszywają się pod rodzime butiki, wykorzystując w nazwach polskie imiona, nazwiska lub miasta. W rzeczywistości klienci mają do czynienia z przedsiębiorcami, którzy utrudniają, a nawet uniemożliwiają egzekwowanie praw konsumenckich.

ECK Polska ostrzega!

„Sklepy kuszą nowoczesnym designem, zdjęciami modnych ubrań oraz obuwia i z pozoru swojsko brzmiącymi adresami internetowymi. To celowy zabieg, ma wzbudzić zaufanie i przekonać konsumenta, że wspiera lokalny, polski biznes. Rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Dostarczany towar drastycznie odbiega jakością od tego na zdjęciach, a próba jego zwrotu czy reklamacji graniczy z cudem. Od początku roku do ECK trafiło już kilkaset skarg” – mówi Wojciech Szczerba, koordynator ECK Polska

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Pułapka „adresu w Niderlandach”

Gdy pojawia się problem z zamówieniem, konsument zaczyna szukać danych w regulaminie. Bardzo często w tego typu sklepach jako podmiot odpowiedzialny widnieje spółka zarejestrowana na terenie Niderlandów (Holandii), działająca w modelu dropshippingu. Z doświadczenia ECK wynika, że przedsiębiorcy ci dzielą się na dwie grupy:

• Oszuści: Brak z nimi jakiegokolwiek kontaktu po dokonaniu wpłaty

• Przedsiębiorcy nawiązujący kontakt: Odpowiadają na korespondencję w sposób wybiórczy i z dużym opóźnieniem, lecz zamiast stosować się do przepisów prawa, próbują narzucać własne zasady.

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Co prawda sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) pomaga konsumentom w rozwiązywaniu sporów transgranicznych – czyli takich, w których konsument mieszka w Polsce, a przedsiębiorca jest zarejestrowany w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, ale te postępowania są polubowne, więc wymagają dobrej woli obu stron.

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Tymczasem podmioty stojące za wspomnianymi sklepami to w większości zorganizowane struktury, nastawione na unikanie dialogu. Z tego powodu ECK Niderlandy nie przyjmuje takich spraw do prowadzenia – nie ma możliwości nawiązania współpracy z podmiotem, który od początku działa w złej wierze i posługuje się fasadową tożsamością.

Co warto sprawdzić?

Przed kliknięciem „Kupuję i płacę” warto pamiętać o 3. kluczowych krokach:

• Sprawdź regulamin, a nie tylko zakładkę „Kontakt”: Poszukaj pełnej nazwy firmy, numeru rejestracyjnego (NIP/KRS lub ich zagranicznych odpowiedników) oraz adresu fizycznego. Sam formularz kontaktowy to za mało.

• Zweryfikuj politykę zwrotów: Jeśli sklep twierdzi, że jest z Polski, a w regulaminie odsyła do zwrotów na adres w Azji, nie podaje adresu do zwrotów lub wymaga pokrycia nieproporcjonalnych kosztów wysyłki kurierskiej – rozważ zakup raz jeszcze.

• Szukaj opinii poza stroną sklepu: Recenzje na samym portalu sprzedawcy mogą być sfałszowane. Wpisz nazwę sklepu w wyszukiwarkę lub narzędzie AI. Brak jakichkolwiek opinii o sklepie również może budzić wątpliwości – sklep nie ma jeszcze historii.

Przykładowe zablokowane e-sklepy

W ostatnim czasie dzięki działaniom CERT Polska zablokowanych zostało szereg tego typu nieuczciwych witryn. Wśród nich znalazły się m.in.:

• gunbprojektydomow.pl

• hanna-krakow.pl

• modaperla.com

• zavikabutik.com

• zosia-warszawa.com

• eliza-wroclaw.com

• boutique-warszawa.com

• lewandowski-moda.com

• chicova.pl

• oliwia-krakow.pl

• stylnowy.pl

Ważne Widzisz podejrzany sklep? Reaguj! Jeśli podczas przeglądania sieci natrafisz na e-sklep, który budzi Twoje wątpliwości (np. brak jasnych danych kontaktowych, podejrzanie niskie ceny, dziwne błędy językowe), zgłoś go bezpośrednio do CERT Polska. Dzięki szybkiej reakcji strona może zostać zablokowana, co uchroni innych internautów przed stratą pieniędzy.

O Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK)

Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bezpłatnie i polubownie pomaga konsumentom w rozwiązaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii. Pomoc lub poradę: można uzyskać od adresem https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/. W sprawach spoza właściwości ECK warto poszukać pomocy na stronie: https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow.