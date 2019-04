Prawo do bycia zapomnianym i inne prawa osób, których dane są przetwarzane

Prawa osób, których dane są przetwarzane

RODO - Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych daje wiele praw osobom, których dane są przetwarzane. Z drugiej jednak strony nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych obowiązków. Jakie to prawa i jak administratorzy danych osobowych (ADO) powinni zapewnić ich realizację? Postaram się to Wam opisać w poniższym artykule.

RODO, o czym wielokrotnie przypominam, kładzie szczególny nacisk na to, aby osoby, których dane są przetwarzane, miały większy dostęp do informacji na temat podejmowanych przez administratorów działań. Chodzi między innymi o to, aby osoby miały większą kontrolę nad danymi, które przekazują ADO. Już w preambule do Rozporządzenia poruszana jest ta kwestia, gdzie mowa jest o tym, iż skuteczna ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej zależy głównie od tego, jak bardzo wzmocnione oraz doprecyzowane zostaną prawa osób, których dane dotyczą.

Prawa osób, których dane są przetwarzane, zostały opisane w Rozporządzeniu w poszczególnych artykułach, począwszy od art. 15 RODO, w którym jest uregulowane:

Prawo dostępu do danych

Artykuł 15 RODO mówi nam o tym, że osoby, których dane dotyczą mają możliwość uzyskania od ADO informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie.

Dodatkowo osoba taka może żądać od administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do ich usunięcia - zwane również “prawem do bycia zapomnianym”, opisane w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Przesłanki usunięcia danych to między innymi: