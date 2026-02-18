REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Twoje prawa » Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów

Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 11:26
nieruchomości, mieszkanie, cena
Jak dziś kupujemy mieszkanie? Jawne ceny i internet skracają drogę do decyzji
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Szukanie mieszkania coraz częściej zaczyna się w internecie, a nie w biurze sprzedaży. Klienci porównują oferty, sprawdzają ceny i standardy online, a kontakt z deweloperem to już kolejny krok – szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.

Cyfrowa selekcja – pierwsze decyzje w internecie

Pierwszy etap procesu zakupowego przeniósł się z wizyty w biurze sprzedaży do internetu. Skala tego cyfrowego “pre-selekcjonowania” jest dziś masowa: według danych Otodom co miesiąc z serwisu korzysta ponad 6 mln realnych użytkowników, którzy przeglądają i publikują ogłoszenia nieruchomości. To tam kupujący robią wstępne porównania cen, standardu i okolicy, a dopiero później wybierają kilka adresów „do obejrzenia”.

REKLAMA

REKLAMA

Coraz większą rolę odgrywają formaty, które pozwalają zajrzeć do inwestycji bez umawiania spotkania. To m.in. krótkie wideo, relacje z postępu budowy, Q&A w social mediach czy dni otwarte, na których można zobaczyć miejsce bez presji nawiązywania rozmowy handlowej.

"Oglądanie inwestycji online to już nie tylko inspiracja, ale prawdziwy etap decyzyjny. Zanim klient wykona pierwszy telefon, zazwyczaj ma już gotową shortlistę, zna widełki cenowe w okolicy i sprawdził, jak dana marka odpowiada na pytania w komentarzach czy wiadomościach. Wizerunek inwestycji buduje się dziś w mikro-momentach – czy ceny są jasne, czy informacje się nie rozjeżdżają, czy komunikacja jest spójna. Jeśli na tym etapie coś nie gra, klient często rezygnuje, zanim w ogóle porozmawia z doradcą" – mówi Anna Gumowska, właścicielka agencji Prime Time PR dla branży nieruchomości.

Nowe zasady – szybciej od decyzji do podpisania umowy

W praktyce oznacza to, że przewagę mają dziś ci, którzy od początku komunikują się jasno i konsekwentnie. Gdy do tego dochodzą zachęty cenowe oraz lepsza dostępność finansowania, decyzje zakupowe jeszcze bardziej przyspieszają. Końcówka 2025 roku pokazała to w liczbach. Według danych Otodom Analytics, w grudniu ub. r. na siedmiu największych rynkach sprzedano ok. 5,2 tys. mieszkań, a w okresie od września do grudnia – ponad 17,4 tys.

REKLAMA

Trend wzmacniały zmiany regulacyjne, które zwiększyły transparentność całej branży. Od 11 lipca ub. r. obowiązuje ujawnianie cen ofertowych na rynku pierwotnym, a od 11 września wymóg rozszerzono na wszystkie oferty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Kupujący są dziś bardzo konkretni: chcą wiedzieć, co jest w standardzie, jak wygląda harmonogram prac i co dokładnie podpisują. Jeśli te informacje są rozproszone albo niespójne, rozmowa od razu robi się dużo trudniejsza. Dlatego w komunikacji wygrywają ci, którzy podają wszystko jasno i konsekwentnie, np. na stronie, w mailach, czy swoich social mediach. Dobra komunikacja skraca również cały proces, bo klient szybciej przechodzi od pytań do ostatecznej decyzji. Dla marki to natomiast mniej nieporozumień i mniej straconych możliwości sprzedażowych" – podkreśla Anna Gumowska.

Transparentność – nowa waluta rynku nieruchomości

Kupujący chcą dziś jasno podanych kosztów dodatkowych, realnych terminów, informacji o standardzie, a także czytelnych zasad rezerwacji i umowy, bo to pozwala im porównywać oferty „na chłodno”.

Zaraz potem pojawia się druga grupa pytań: jak się tam będzie żyło – jaki jest realny czas dojazdu do centrum, co znajduje się w najbliższej okolicy i ile jest tam zieleni.

"Kupujący patrzą na lokalizację szerzej niż kiedyś. Liczy się nie tylko sam adres i jego ewentualny prestiż, lecz szybkość dojazdu do centrum, osiedlowa infrastruktura, zieleń, plany zmian w sąsiedztwie i to, jak miejsce będzie działać w codziennym życiu. Nie wystarczy hasło 'świetnie skomunikowane'. Trzeba pokazać, co to znaczy w praktyce – konkretnie i uczciwie, bo dziś kupujący weryfikują takie deklaracje w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Wystarczy przecież kilka kliknięć w Internecie" – mówi Anna Gumowska.

Równocześnie wiele osób ma poczucie, że jeśli poczeka z zakupem nieruchomości, to finalnie zapłaci za nią więcej. Badanie Kantar dla Otodom pokazuje, że 55 proc. Polaków w 2026 r. spodziewa się wzrostu cen mieszkań, a 62 proc. traktuje je jako dobrą ochronę kapitału. To miks, który wzmacnia motywację do szybszego działania – ale nie kosztem rozsądku. Polacy kupują mieszkania coraz rzadziej „sercem”, a coraz częściej po sprawdzeniu faktów i upewnieniu się, że lokalizacja naprawdę broni się w długim terminie.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się przyczepi?
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się przyczepi?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z PIT-ami zostały przekazane do operatora pocztowego w dniu 18 lutego 2026 r.
Od 19 lutego wypłacisz tylko 200 zł w bankomacie (jednorazowo). Największa polska sieć bankomatów wprowadza limity dot. wypłat gotówki z kodem BLIK
18 lut 2026

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.
Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów
18 lut 2026

Szukanie mieszkania coraz częściej zaczyna się w internecie, a nie w biurze sprzedaży. Klienci porównują oferty, sprawdzają ceny i standardy online, a kontakt z deweloperem to już kolejny krok – szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.
Rząd przyjął projekt o ochronie przed mobbingiem. Zadośćuczynienie nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia
18 lut 2026

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy zwiększający ochronę przed mobbingiem - poinformowała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minimalna wysokość zadośćuczynienia za mobbing wzrośnie do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

Nowa broń przedsiębiorców – interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy
18 lut 2026

Najnowszy projekt ustawy nowelizującej przepisy o PIP przewiduje wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej wydawanej przez Głównego Inspektora Pracy. Rozwiązanie to może pozwolić podmiotowi zatrudniającemu na zweryfikowanie istniejącego u niego stanu faktycznego i prawnego oraz ewentualne skorygowanie go. Radca prawny dr Marcin Wojewódka przedstawia główne założenia tego pomysłu.
Depozyt notarialny: koszty, procedura, przepisy. Najbezpieczniejszy sposób rozliczeń między stronami transakcji handlowych
17 lut 2026

Czym jest depozyt notarialny i ile kosztuje taka usługa notariusza? Kiedy warto wybrać taką formę rozliczeń w transakcjach handlowych i co może być przedmiotem tego depozytu. Jaka jest procedura przyjęcia i realizacji depozytu notarialnego?
Młot na śmieciówki: Inspektor PIP będzie mógł decyzją stwierdzić istnienie stosunku pracy. Wyższe kary za naruszenie praw pracowniczych
17 lut 2026

W dniu 17 lutego 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma wzmocnić uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i zwiększyć skuteczność kontroli przestrzegania prawa pracy. Nowe przepisy mają lepiej chronić pracowników, ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych oraz usprawnić współpracę między instytucjami publicznymi. Przyjęte rozwiązania realizują reformę zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).
Od 1 marca 2026 r. 1483,87 zł co miesiąc z ZUS. Kto może dostać taką rentę?
17 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie do 1 978,49 zł brutto. Gdy ZUS uzna, że niezdolność do pracy jest częściowa, to świadczenie będzie nieco niższe i po waloryzacji wyniesie co najmniej 1483,87 zł. Kto może otrzymać takie wsparcie? Czy na rencie chorobowej można pracować?

REKLAMA

Nowa definicja mobbingu i co najmniej 28 836 zł zadośćuczynienia dla pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów
17 lut 2026

W dniu 17 lutego 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem tej nowelizacji jest skuteczniejsza ochrona pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają być bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do stosowania w praktyce. Mają wzmocnić pozycję prawną ofiar mobbingu, a jednocześnie zapewnić pracodawcom ochronę przed nieuzasadnionymi zarzutami. Nowelizacja wprowadzi do kodeksu pracy minimalne zadośćuczynienie za mobbing. Będzie ono wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2026 roku będzie to kwota 28 836,- zł.
Środa Popielcowa w 2026 r.: Czy trzeba iść do kościoła? Zasady postu i najważniejsze informacje o Wielkim Poście
17 lut 2026

Czy w Środę Popielcową 2026 trzeba iść do kościoła? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Sprawdzamy, jakie są obowiązki wiernych, kiedy wypada to święto i jakie zasady postu obowiązują 18 lutego 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA