Prawo pacjenta do otrzymywania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do otrzymywania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej to dwa różne uprawnienia. Czy musimy płacić za możliwość wglądu do naszej dokumentacji? Kto decyduje o tym, żebyśmy mogli otrzymać kopię danych osobowych lub dokumentacji medycznej? Kto decyduje o tym, żebyśmy mogli otrzymać kopię danych osobowych lub dokumentacji medycznej?