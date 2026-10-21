System kaucyjny w Polsce. Co powinniśmy wiedzieć?

Ochrona środowiska poprzez ograniczanie ilości odpadów stanowi obecnie jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Rosnąca konsumpcja i duże zużycie opakowań jednorazowych sprawiają, że konieczne staje się poszukiwanie skutecznych rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. Jednym z takich rozwiązań jest system kaucyjny, od niedawna funkcjonujący w Polsce, ale także innych krajach.

Na czym polega system kaucyjny?

System kaucyjny polega na pobieraniu dodatkowej opłaty przy zakupie napoju, która jest później zwracana konsumentowi po oddaniu przez niego pustego opakowania w wyznaczonym punkcie. W Polsce system ten funkcjonuje od 1 października 2025 roku. Został on wprowadzony ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Podstawą była dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. dyrektywa SUP). Dotyczy on napojów kupowanych w puszkach, ale także w plastikowych i szklanych butelkach.

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W Polsce system kaucyjny obejmuje: jednorazowe butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów,

puszki metalowe o pojemności do 1 litra,

szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Obowiązki sklepów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie duże sklepy w Polsce, tj. o powierzchni powyżej 200 m², są prawnie zobowiązane do uczestnictwa w systemie. Mniejsze placówki mogą dołączyć dobrowolnie. W praktyce wygląda to tak, że urządzenie, które przyjmuje puste butelki, skanuje ich kod kreskowy i rozpoznaje, czy dana butelka jest objęta systemem kaucyjnym. Po zaakceptowaniu butelki, urządzenie drukuje paragon z informacją o zwróconej kaucji, którą można wymienić na zniżkę na kolejne zakupy, na zwrot gotówki. Butelki są w urządzeniu zgniatane, a następnie transportowane do centrów recyklingu. W trakcie transportu i magazynowania, butelki są sortowane według rodzaju tworzywa i koloru. Przetworzone tworzywo wraca do obiegu jako nowe produkty, w tym m.in. jako nowe butelki na napoje.

Dlaczego wprowadzono system kaucyjny?

Należy podkreślić, że system kaucyjny nie jest narzucony przez Unię Europejską. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest suwerenną decyzją polskiego ustawodawcy. System ten został wprowadzony po wielomiesięcznych konsultacjach z samorządami, przedstawicielami handlu oraz producentami napojów, jak i organizacjami branżowymi i społecznymi. Celem systemu kaucyjnego jest ograniczenie ilości odpadów. Koszty wdrożenia i utrzymania systemu w Polsce pokrywają przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych systemem. Nieodebrane kaucje finansują system kaucyjny, wspierając jego usprawnianie, obsługę i utrzymanie.

System kaucyjny przyczynia się do zwiększenia poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu (nawet do ponad 90%) oraz do poprawy czystości przestrzeni publicznej. Przyczynia się on do zmniejszenia zaśmiecenia środowiska, a także do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych.

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Ważne Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego systemu należy zgłaszać do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Ile wynosi kaucja i jak ją dostać?

Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, kaucja wynosi 50 groszy na butelki PET i puszki metalowe oraz 1 zł na butelki szklane wielokrotnego użytku (butelka PET to opakowanie wykonane z politereftalanu etylenu, czyli lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego). Kaucja pobierana jest w momencie zakupu napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

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Co istotne, system kaucyjny jest bezparagonowy, co oznacza, że konsument może zwrócić opakowanie w dowolnym punkcie zbiórki bez okazania dowodu zakupu. Punkt zbiórki dokona zwrotu kaucji weryfikując wyłącznie czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Innymi słowy, opakowanie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki – niekoniecznie w tym, gdzie dokonaliśmy zakupu produktu. Opakowania jednak nie należy zgniatać - powinno ono być puste i bez oznak uszkodzenia.

Ważne System kaucyjny funkcjonuje już od wielu lat w różnych państwach świata, zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej. W Europie działa w takich krajach jak: Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, czy Szwecja.

Plusy i minusy systemu kaucyjnego

Z jednej strony system kaucyjny generuje konieczność znalezienia w gospodarstwie domowym przestrzeni na opakowania poddawane recyklingowi. Z drugiej zaś strony, w znacznym stopniu przyczynia się on do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska - więcej opakowań trafia do ponownego przetworzenia. Należy pamiętać, że im mniej śmieci w środowisku, tym mniej butelek i puszek trafia do środowiska. Dlatego zanim zaczniemy wyliczać wady tego systemu, może warto dostrzec jego pozytywy w kontekście poczucia odpowiedzialności jaką jest dbałość o środowisko.

Adwokat Pamela Opoczka