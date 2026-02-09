Darmowe sprzątanie domu/mieszkania: tylko do 31 marca 2026 r.! To nie fake news ale szokujący program w jednej z polskich miejscowości. Ekipa przyjedzie i posprząta ci dom całkowicie za darmo! Zobacz, komu przysługuje darmowe mycie okien, łazienki, podłóg i wiele, wiele innych. Co ważne, czasu nie jest dużo na zgłoszenia - bo tylko do końca I kwartału 2026 r.

rozwiń >

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania: tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM

Koniec z płaceniem za drogie firmy sprzątające! Miasto oficjalnie ruszyło w 2025 r. z absolutnym hitem – programem „Czysty dom”, w ramach którego profesjonalna ekipa zapuka do twoich drzwi i wypucuje mieszkanie na błysk, nie biorąc za to ani grosza . Akcja trwa tylko do 31 marca 2026 roku, a zgłoszeń wciąż będzie lawina. Sprawdź natychmiast, kto znajduje się na elitarnej liście uprawnionych do darmowego sprzątania i pod jaki numer trzeba dzwonić!

REKLAMA

REKLAMA

Kto dostanie darmowe sprzątanie? Zobacz, czy jesteś na liście!

Ta niesamowita oferta jest realizowana wyłącznie w granicach administracyjnych Krakowa i jest skierowana do najbardziej potrzebujących mieszkańców. Aby darmowa ekipa sprzątająca przyjechała pod wskazany adres, trzeba spełnić co najmniej jeden z poniższych, ściśle określonych warunków:

Masz ukończone 80 lat i mieszkasz zupełnie sam.

i mieszkasz zupełnie sam. Masz ukończone 80 lat, ale mieszkasz z drugą osobą, która również przekroczyła 80. rok życia lub posiada oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jesteś osobą po 70. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i prowadzisz gospodarstwo domowe samotnie.

i prowadzisz gospodarstwo domowe samotnie. Masz powyżej 70 lat, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i mieszkasz z kimś, kto ma minimum 80 lat lub również jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.

Ważne Ważne: Zgłoszenia może dokonać nie tylko sam uprawniony! Jeśli masz w rodzinie takiego seniora, możesz zadzwonić w jego imieniu. Zgłaszać mogą także osoby trzecie oraz instytucje. Kto pierwszy, ten lepszy – pierwszeństwo mają osoby, u których usługa nie była jeszcze wykonywana.

Zegar tyka: 4 godziny darmowego błysku w domu

Jak to działa w praktyce? Miasto przydziela uprawnionym specjalne „pakiety”. Jeden darmowy pakiet to maksymalnie 4 godziny czasu pracy ekipy. Samo intensywne sprzątanie trwa do 3 godzin, a pozostała godzina jest zarezerwowana na dojazd (ok. 30 minut) oraz formalności, pakowanie sprzętu i posprzątanie po sobie (kolejne 30 minut).

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny i 2 wizyty. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM

W ciągu jednego roku kalendarzowego na jeden adres przysługują maksymalnie dwa takie pakiety! Co ciekawe, można je połączyć podczas jednej wizyty. Ekipa spędzi wtedy w domu aż 6 godzin i 40 minut na samym sprzątaniu (plus czas na dojazd, dokumenty i 20-minutową przerwę regeneracyjną dla pracownika). Wykonawca ma obowiązek poinformować o terminie wizyty w ciągu zaledwie 3 dni od zgłoszenia!

REKLAMA

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny i 2 wizyty. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM Darmowe sprzątanie domu/mieszkania tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny i 2 wizyty. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM Shutterstock

Co dokładnie wyczyszczą za zero złotych?

Program jest darmowy, ale bardzo konkretny. Przy zgłoszeniu możesz wybrać, co ekipa ma zrobić: tylko posprzątać mieszkanie, tylko umyć okna, czy połączyć te dwie opcje w podwójny pakiet. Jeśli wybierzesz sprzątanie podstawowe (obejmuje max. dwa pokoje, kuchnię, łazienkę, toaletę i przedpokój), pracownicy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

odkurzą dywany i umyją podłogi na mokro,

zetrą kurz z mebli, sprzętów i usuną pajęczyny,

wypucują lustra i szklane fronty,

wyszorują i zdezynfekują całą łazienkę (ubikację, wannę, prysznic, umywalkę),

umyją blaty, zlew, kuchenkę oraz brudne naczynia,

zmienią pościel i wyniosą śmieci do kontenerów.

Wybierasz mycie okien? Ekipa umyje szyby z obu stron, ramy i parapety. Do tego wyczyszczą rolety i żaluzje (bez ściągania) oraz zawieszą nowe firanki i zasłony!

Tego kategorycznie nie zrobią! Surowa lista zakazów

Nie licz jednak, że darmowa ekipa zrobi za ciebie wszystko. Regulamin jasno określa, czego pracownikom nie wolno wykonywać. Zapomnij o:

sprzątaniu po remontach, myciu ścian czy czyszczeniu fug,

wychodzeniu ze sprzątaniem na balkon, taras, klatkę schodową, do ogrodu czy piwnicy,

wynoszeniu ciężkich gabarytów i mebli,

układaniu ubrań, praniu, prasowaniu czy ścieraniu kurzu z drobnych bibelotów i wewnątrz szafek,

czyszczeniu wnętrza lodówki i mikrofalówki, praniu dywanów czy kanap,

jakichkolwiek naprawach w stylu „złotej rączki” (skręcanie mebli, wieszanie obrazów, przetykanie rur).

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny i 2 wizyty. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM. Gorąca linia działa! Gdzie dzwonić?

Czasu jest niewiele, a program „Czysty dom” wygasa 31 marca 2026 roku. Aby zamówić usługę, odwołać ją lub złożyć reklamację, uruchomiono specjalny numer telefonu: 786 857 764. Infolinia jest czynna w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, oprócz świąt). Podczas rozmowy wystarczy podać imię, nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres, informację o spełnionym warunku wiekowym/zdrowotnym oraz wybrać rodzaj darmowej usługi.

Szczegóły tutaj!