Darmowy asystent dla seniora i OzN: 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 i aż 25 godzin w kwartale, tj. 100h w 2026 r.

Już w 2025 r. ruszył wyjątkowy programem wsparcia, jakiego jeszcze nie było! Urząd Miasta we współpracy z Fundacją Uśmiech oferuje darmowe usługi asystenckie dla seniorów 85+ oraz osób z niepełnosprawnościami po 70. roku życia. Jeśli ty lub twoi bliscy potrzebujecie towarzystwa, pomocy w załatwianiu spraw czy po prostu kogoś, z kim można wyjść z domu – to idealna okazja. Sprawdź, kto może skorzystać, na czym polega pomoc i jak szybko zdobyć swojego asystenta, zanim skończą się miejsca!
Dla kogo darmowy asystent?
Program „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” zaplanowano na lata 2025-2027. Celem inicjatywy jest drastyczna poprawa jakości życia i przełamanie samotności wśród najstarszych. Z darmowego wsparcia . mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie miasta, które należą do jednej z trzech grup:
- Seniorzy w wieku 85 lat i starsi (bez dodatkowych wymogów).
- Osoby w wieku 70+ ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
- Osoby w wieku 70+ samotnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe, posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Warto pamiętać, że osoby poniżej 85. roku życia muszą dostarczyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – bez tego dokumentu udział w programie jest niemożliwy.
25 godzin darmowego wsparcia w każdym kwartale w 2026 r.
Uczestnicy zakwalifikowani do programu otrzymują pulę 25 godzin darmowych usług asystenckich w każdym kwartale. Usługi są świadczone przez 7 dni w tygodniu, zazwyczaj w godzinach od 7:00 do 22:00, a jedno spotkanie trwa minimum 2 godziny. Asystent poświęca swój czas wyłącznie jednemu podopiecznemu naraz.
W czym pomoże asystent? Przede wszystkim w aktywnym życiu:
- Towarzystwo w domu: wspólne rozmowy, czytanie, przygotowywanie posiłków czy animowanie czasu wolnego.
- Wyjścia i spacery: towarzyszenie w drodze do rodziny, znajomych, sąsiadów, a także wyjścia do sklepów, punktów usługowych czy na cmentarz.
- Sprawy urzędowe i zdrowie: pomoc (z aktywnym udziałem seniora) w robieniu zakupów, załatwianiu spraw w urzędach i bankach, a także wspólne wizyty w przychodniach, gabinetach lekarskich czy ośrodkach rehabilitacyjnych.
- Kultura i rozrywka: asystent może towarzyszyć w wyjściu do kina, teatru, muzeum, galerii, czy na wydarzenia sportowe i społeczne.
Czego asystent NIE ZROBI?
Należy wyraźnie podkreślić, że asystent ma za zadanie aktywizować i wspierać, a nie wyręczać. Usługa nie obejmuje opieki nad osobą zależną – asystent nie będzie wykonywał czynności pielęgnacyjnych, medycznych, opiekuńczych ani ciężkich prac gospodarczych i porządkowych.
Liczba miejsc w programie jest ograniczona! W 2025 roku wsparcie było przewidziane dla co najmniej 332 osób, w 2026 r. – 387 osób, a w 2027 r. – 446 osób. O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Konieczne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą można dostarczyć do biura Fundacji Uśmiech osobiście, pocztą, mailem lub przekazać przez pracownika. Z osobami zakwalifikowanymi podpisywana jest umowa oraz tworzony jest Indywidualny Plan Pracy. Osoby, dla których zabraknie miejsc, trafią na listę rezerwową.
Darmowy asystent to ogromna szansa na przełamanie samotności, odzyskanie radości z codziennych wyjść i ułatwienie życia najstarszym czy schorowanym (z niepełnosprawnościami) mieszkańcom Krakowa. Program Fundacji Uśmiech i Urzędu Miasta gwarantuje do 25 godzin kwartalnie bezpłatnego wsparcia w spacerach, wyjściach do lekarza czy urzędu, a także domowym spędzaniu czasu. Ponieważ pula godzin na lata 2025-2027 jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.
