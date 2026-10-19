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Pracowałeś w Holandii? Sprawdź, czy należy Ci się emerytura AOW

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19 października 2026, 15:30
Pracowałeś w Holandii? Sprawdź, czy należy Ci się emerytura AOW
Pracowałeś w Holandii? Sprawdź, czy należy Ci się emerytura AOW
Shutterstock

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Już 6 tys. Polaków pobiera wyższe świadczenie dzięki pracy w Holandii. Prawo do holenderskiej emerytury państwowej (AOW) należy się w przypadku pracy lub mieszkania w Holandii. Już 20 października w Warszawie oraz 22 października w Opolu odbędą się bezpłatne dni informacyjne, podczas których na pytania odpowiedzą eksperci z holenderskiego Sociale Verzekeringsbank (SVB) oraz polskiego ZUS.

Holenderska emerytura dla polskich obywateli

Coraz więcej polskich obywateli pobiera holenderską emeryturę państwową (AOW). Jak wynika z najnowszych danych, liczba świadczeniobiorców potroiła się z 2057 osób w 2020 roku do 6152 osób w 2026 roku. Okazuje się jednak, że wiele osób, które w przeszłości legalnie mieszkały lub pracowały w Holandii – nawet przez krótki czas – wciąż nie ma pojęcia o przysługujących im prawach.

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Dlatego właśnie SVB, we współpracy z ZUS oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie, organizuje cykl bezpłatnych spotkań pod hasłem „Dni Informacyjne dla Polaków, którzy mieszkali lub pracowali w Holandii”. Wydarzenia są skierowane w szczególności do mieszkańców województw mazowieckiego oraz opolskiego, ale mogą na nie przybyć również osoby zainteresowane z całej Polski.

Kluczowe informacje dla uczestników

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się od ekspertów m.in. na jakich zasadach nabywa się prawo do holenderskiej emerytury AOW oraz jak złożyć wniosek o emeryturę (również w sytuacji, gdy pobiera się już emeryturę w Polsce). Eksperci przedstawią też, jakie są prawa i obowiązki świadczeniobiorców oraz jakie zasady podatkowe dotyczą emerytur zagranicznych. Zostaną też poruszone inne kluczowe zagadnienia dotyczące świadczeń emerytalnych.

Ponadto, uczestnicy będą mieli unikalną możliwość zadawania pytań specjalistom z holenderskiego SVB, polskiego ZUS oraz polskiej Izby Administracji Skarbowej dla województwa mazowieckiego. Pytania można formułować po polsku, angielsku lub niderlandzku. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

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Gdzie i kiedy?

Warszawa, 20 października (wtorek) 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

godzina: 14:30–16:30 (wstęp od godziny 14:00)

miejsce: Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie

adres: ul. Kawalerii 10, 00-468 Warszawa

Opole, 22 października (czwartek) 2026 r.

godzina: 10:30–12:30 (wstęp od godziny 10:00)

miejsce: Aula Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki

adres: ul. Piastowska 18, 45-081 Opole

Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu oraz link do formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej SVB (link do strony zewnętrznej) oraz na Facebooku na profilu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

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Źródło: ZUS
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