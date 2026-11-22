W 1995 r. w 18 gminach w Polsce osoby w wieku 60+ stanowiły więcej niż 30% ogółu ludności. W 2025 r. było już 434 takich gmin. Zauważył to Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zauważył też, że choć Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów UE, prognozowany wzrost wydatków publicznych z tego tytułu jest zaskakująco niewielki. Mamy bowiem mechanizm zdefiniowanej składki przy ustalaniu wysokości emerytur, który w warunkach dłuższego życia i stałego wieku emerytalnego sam równoważy się poprzez niższą stopę zastąpienia

W komentarzach do jego twitta pojawiła się uwaga, że porównanie nie bierze pod uwagę wzrostu długości życia, średnio o ok. 7 lat od początku lat 90. U mężczyzn nawet o 8 lat. Komentujący postawił tezę, że mężczyźni nie zawyżali tego wskaźnika procentowego.

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GUS o przeciętnym trwaniu życia

W 2024 roku przeciętne trwanie życia kobiet wynosiło 82,26 roku, a mężczyzn 74,93 roku. Różnica przekracza siedem lat. W 1965 roku było to odpowiednio 72,4 oraz 66,6 roku, w 1995 roku 76,38 i 67,62 roku, a w 2015 roku 81,57 oraz 73,58 roku. W ciągu sześciu dekad długość życia kobiet wzrosła o blisko 10 lat, a mężczyzn o ponad 8 lat. Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu w 2024 roku wynosiło 65,32 roku dla kobiet i 61,62 roku dla mężczyzn. Mężczyźni większą część swojego – krótszego – życia przeżywają w zdrowiu, bo 82,2%, podczas gdy w przypadku kobiet jest to 79,4%. W deklaracjach dotyczących stanu zdrowia 18,6% mężczyzn określało go jako bardzo dobry wobec 15,6% kobiet. Stan dobry wskazuje 50,9% mężczyzn i 47,5% kobiet. Odpowiedź ani dobry, ani zły wybiera 22% mężczyzn oraz 27% kobiet.

Czy wzrost liczby seniorów spowoduje załamanie finansów publicznych?

Łukasz Kozłowski odniósł się także do tego problemu. Zauważył, że choć Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów UE, prognozowany wzrost wydatków publicznych z tego tytułu jest zaskakująco niewielki. Np. ostatni Ageing Report (KE, AWG) pokazuje, że przy podwojeniu współczynnika obciążenia demograficznego do 2070 r. wydatki związane ze starzeniem w relacji do PKB wzrosną w Polsce jedynie o 1,9 pkt proc.

Aż w 15 państwach UE prognozowany jest szybszy wzrost, mimo wolniejszego tempa starzenia w zdecydowanej większości z nich. Taki wynik jest skutkiem przyjętego założenia, zgodnie z którym obecny stan prawny i kształt systemów, w tym emerytalnego i ochrony zdrowia, zostanie utrzymany w przyszłości.

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W przypadku Polski to wyjściowe status quo podwójnie działa w kierunku stosunkowo niewielkiego wzrostu wydatków.

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Z jednej strony mamy mechanizm zdefiniowanej składki przy ustalaniu wysokości emerytur, który w warunkach dłuższego życia i stałego wieku emerytalnego sam równoważy się poprzez niższą stopę zastąpienia. Z drugiej zaś strukturę wydatków na opiekę zdrowotną, gdzie koszty leczenia pacjentów wraz z wiekiem rosną, ale w wyraźnie mniejszym stopniu niż w większości pozostałych państw (~10% PKB per capita w PL dla osób powyżej 70. roku życia w porównaniu z ~15% PKB per capita średnio w UE).

Jednak te założenia w praktyce mogą się nie potwierdzić. W przyszłości może pojawić się presja na zmiany zasad, które podwyższą stopę zastąpienia emerytur i zbliżą strukturę kosztów leczenia do europejskich standardów. To zaś pociągnęłoby za sobą szybszy wzrost wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa, niż wskazują optymistyczne prognozy.