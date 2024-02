Podwyżki emerytur i rent w 2024 roku [waloryzacja]. O ile?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku wyniesie nie mniej niż 12,3 procent.

MRPiPS: prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 12,3 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało odpowiedzi ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na pytania posłów zadane podczas expose Donalda Tuska w grudniu 2023 r. Posłowie, głównie z PiS, pytali m.in. o planowaną przez rząd waloryzację rent i emerytur.



Ministra Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach polityki społecznej państwa. Zapewniła, że w przyszłym roku wypłacona zostanie także 13 i 14 emerytura.



Dziemianowicz-Bąk wskazała też, że prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 12,3 proc. :

"Na 2024 r. w budżecie państwa są zagwarantowane środki finansowe na waloryzację świadczeń. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 112,3%. Szacowany całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń podwyższanych wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, przy ww. prognozowanym wskaźniku waloryzacji wynosi ok. 43,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości tzw. 13 i 14 emerytury).

Mechanizm podwójnej waloryzacji świadczeń stanowi instrument zabezpieczenia ich wartości w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej wywołanej m.in. przez politykę poprzedniego rządu.

Szczególnie, że jednorazowe dodatki, które oczywiście utrzymamy, nie wchodzą w tzw. podstawę waloryzacji, nie wpływają zatem na realną wartość rent i emerytur."



Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany w lutym, po podaniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.



Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.



Aktualnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto.

REKLAMA

Czy będzie podwyższenie wieku emerytalnego?

Posłowie pytali też o ewentualne plany podniesienia wieku emerytalny, w tym wieku emerytalnego dla kobiet. Szefowa MRPiPS zapewniła, że nie ma takich planów.



"Stanowczo odrzucamy koncepcję podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego. Temat ten w trakcie kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami podnosiło jedynie Prawo i Sprawiedliwość, włączając takie pytanie do zarządzonego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP - referendum" - podkreśliła ministra.