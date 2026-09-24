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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Jak ZUS liczy emeryturę w 2026 r. - okresy składkowe, staż pracy, kapitał początkowy, nowa tablica średniego dalszego trwania życia

Jak ZUS liczy emeryturę w 2026 r. - okresy składkowe, staż pracy, kapitał początkowy, nowa tablica średniego dalszego trwania życia

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24 września 2026, 13:46
oprac. Paweł Huczko
Emerytury 2026. Od 1 kwietnia ZUS licząc emeryturę stosuje nową tablicę średniego dalszego trwania życia. Wzór na obliczenie emerytury
Emerytury 2026. Od 1 kwietnia ZUS licząc emeryturę stosuje nową tablicę średniego dalszego trwania życia. Wzór na obliczenie emerytury
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Od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w toku obliczania wysokości emerytury korzysta z tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej 25 marca 2026 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ta tablica nie dotyczy zasadniczo osób, które już wcześniej przeszły na emeryturę. ZUS wyjaśnia, że przeliczenie wcześniej przyznanej emerytury wg nowej tabeli jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy są nowe składki lub nowe dowody. Ale w takim przypadku najnowszą tablicę dalszego trwania życia ZUS zastosuje wyłącznie do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

rozwiń >

Tablica średniego dalszego trwania życia. Jak wpływa na wysokość emerytury?

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach). Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Tablice te są podstawą do wyliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. 

Te tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

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Ważne

Co to jest średnie dalsze trwanie życia?

ZUS wyjaśnia, że średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę. 

Załącznikiem do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. z 2026 r. poz. 319), jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która przez ZUS jest stosowana przy obliczaniu emerytur od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 r.

Wcześniej (od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 r.) obowiązywała tablica z załącznika do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2025 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, zawiera tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

ZUS korzysta z nowych tablic GUS od 1 kwietnia 2026 r. m.in. do obliczenia emerytury ze zreformowanego systemu dla osoby, które przejdzie na to świadczenie między kwietniem 2026 r. a marcem 2027 roku. Ale ZUS informuje, że przyszli emeryci, którzy kończą wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Wzór na obliczenie emerytury

ZUS obliczając emeryturę dla osób, które urodziły się po 1948 roku, dzieli podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia.
Wzór na obliczenie emerytury: E=P/Śdtż
E - emerytura,
P - podstawa obliczenia emerytury,
Śdtż - średnie dalsze trwanie życia.

- Tablica jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Ustalenie wysokości świadczenia opiera się na prostym działaniu matematycznym. Polega na  podzielić kapitał emerytalnego przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

ZUS wyjaśnia, że im większa liczba miesięcy życia na emeryturze przyjęta do obliczenia, tym świadczenie jest niższe.

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Zobacz również:

Jak ZUS ustala podstawę obliczenia emerytury?

Ustalając podstawę obliczenia emerytury ZUS uwzględnia:
- zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);
- zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS tej osoby po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie być wypłacana emerytura);
- zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE) - jeżeli dana osoba jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1999 r. i nie był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po 1998 r. do ustalenia podstawy jego emerytury ZSUS przyjmie jedynie kapitał początkowy tej osoby.

Jeśli ubezpieczony ubiega się o:
- wcześniejszą emeryturę,
- emeryturę obliczaną w tzw. mieszanej wysokości,
- emeryturę i spełnia warunki do przyznania  okresowej emerytury kapitałowej,
do ustalenia wysokości emerytury takiej osoby ZUS nie uwzględni środków, które są zapisane na subkoncie.

Gdy dana osoba otrzymywała wcześniejszą emeryturę, to przy obliczeniu wysokości zasadniczej emerytury (gdy ta osoba osiągnie wiek emerytalny), ZUS pomniejszy podstawę obliczenia emerytury o łączną kwotę świadczeń, którą dotąd ta osoba otrzymała.

Więcej na ten temat: Wzór na emeryturę z ZUS. Jak obliczyć? Staż pracy, okresy składkowe, waloryzacja składek i kapitału początkowego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) Prezes GUS ogłosił tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu. 
Załącznik do ww. Komunikatu:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

594,8

593,8

592,9

591,9

591,0

590,0

589,1

588,1

587,1

586,2

585,2

584,3

31

583,3

582,3

581,4

580,4

579,5

578,5

577,6

576,6

575,6

574,7

573,7

572,8

32

571,8

570,8

569,9

568,9

568,0

567,1

566,1

565,2

564,2

563,3

562,3

561,4

33

560,4

559,4

558,5

557,5

556,6

555,6

554,7

553,7

552,7

551,8

550,8

549,9

34

548,9

547,9

547,0

546,1

545,1

544,2

543,2

542,3

541,3

540,4

539,4

538,5

35

537,5

536,6

535,6

534,7

533,7

532,8

531,9

530,9

530,0

529,0

528,1

527,1

36

526,2

525,3

524,3

523,4

522,4

521,5

520,5

519,6

518,6

517,7

516,7

515,8

37

514,8

513,9

512,9

512,0

511,0

510,1

509,2

508,2

507,3

506,3

505,4

504,4

38

503,5

502,6

501,6

500,7

499,7

498,8

497,9

496,9

496,0

495,0

494,1

493,1

39

492,2

491,3

490,3

489,4

488,5

487,5

486,6

485,7

484,7

483,8

482,9

481,9

40

481,0

480,1

479,1

478,2

477,3

476,3

475,4

474,5

473,5

472,6

471,7

470,7

41

469,8

468,9

467,9

467,0

466,1

465,1

464,2

463,3

462,3

461,4

460,5

459,5

42

458,6

457,7

456,8

455,8

454,9

454,0

453,1

452,1

451,2

450,3

449,4

448,4

43

447,5

446,6

445,7

444,7

443,8

442,9

442,0

441,0

440,1

439,2

438,3

437,3

44

436,4

435,5

434,6

433,7

432,7

431,8

430,9

430,0

429,1

428,2

427,2

426,3

45

425,4

424,5

423,6

422,7

421,7

420,8

419,9

419,0

418,1

417,2

416,2

415,3

46

414,4

413,5

412,6

411,7

410,7

409,8

408,9

408,0

407,1

406,2

405,2

404,3

47

403,4

402,5

401,6

400,7

399,8

398,9

398,0

397,0

396,1

395,2

394,3

393,4

48

392,5

391,6

390,7

389,8

388,9

388,0

387,1

386,2

385,3

384,4

383,5

382,6

49

381,7

380,8

379,9

379,0

378,1

377,2

376,3

375,4

374,5

373,6

372,7

371,8

50

370,9

370,0

369,1

368,2

367,3

366,4

365,5

364,7

363,8

362,9

362,0

361,1

51

360,2

359,3

358,5

357,6

356,7

355,8

355,0

354,1

353,2

352,3

351,5

350,6

52

349,7

348,8

348,0

347,1

346,2

345,3

344,5

343,6

342,7

341,8

341,0

340,1

53

339,2

338,3

337,5

336,6

335,7

334,9

334,0

333,1

332,3

331,4

330,5

329,7

54

328,8

328,0

327,1

326,3

325,4

324,6

323,7

322,9

322,0

321,2

320,3

319,5

55

318,6

317,8

316,9

316,1

315,2

314,4

313,5

312,7

311,8

311,0

310,1

309,3

56

308,4

307,6

306,7

305,9

305,0

304,2

303,4

302,5

301,7

300,8

300,0

299,1

57

298,3

297,5

296,7

295,9

295,0

294,2

293,4

292,6

291,8

291,0

290,1

289,3

58

288,5

287,7

286,9

286,0

285,2

284,4

283,6

282,7

281,9

281,1

280,3

279,4

59

278,6

277,8

277,0

276,2

275,4

274,6

273,8

272,9

272,1

271,3

270,5

269,7

60

268,9

268,1

267,3

266,5

265,7

264,9

264,2

263,4

262,6

261,8

261,0

260,2

61

259,4

258,6

257,8

257,0

256,3

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

62

250,0

249,2

248,5

247,7

246,9

246,1

245,4

244,6

243,8

243,0

242,3

241,5

63

240,7

240,0

239,2

238,5

237,7

237,0

236,2

235,5

234,7

234,0

233,2

232,5

64

231,7

231,0

230,2

229,5

228,7

228,0

227,2

226,5

225,7

225,0

224,2

223,5

65

222,7

222,0

221,3

220,6

219,8

219,1

218,4

217,7

217,0

216,3

215,5

214,8

66

214,1

213,4

212,7

211,9

211,2

210,5

209,8

209,0

208,3

207,6

206,9

206,1

67

205,4

204,7

204,0

203,3

202,6

201,9

201,2

200,5

199,8

199,1

198,4

197,7

68

197,0

196,3

195,6

195,0

194,3

193,6

192,9

192,2

191,5

190,9

190,2

189,5

69

188,8

188,1

187,4

186,8

186,1

185,4

184,7

184,0

183,3

182,7

182,0

181,3

70

180,6

179,9

179,3

178,6

177,9

177,3

176,6

175,9

175,3

174,6

173,9

173,3

71

172,6

171,9

171,3

170,6

169,9

169,3

168,6

167,9

167,3

166,6

165,9

165,3

72

164,6

164,0

163,3

162,7

162,0

161,4

160,7

160,1

159,4

158,8

158,1

157,5

73

156,8

156,2

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,7

151,1

150,5

149,8

74

149,2

148,6

148,0

147,3

146,7

146,1

145,5

144,8

144,2

143,6

143,0

142,3

75

141,7

141,1

140,5

139,9

139,2

138,6

138,0

137,4

136,8

136,2

135,5

134,9

76

134,3

133,7

133,1

132,5

131,9

131,3

130,7

130,1

129,5

128,9

128,3

127,7

77

127,1

126,5

125,9

125,3

124,7

124,1

123,6

123,0

122,4

121,8

121,2

120,6

78

120,0

119,4

118,9

118,3

117,7

117,2

116,6

116,0

115,5

114,9

114,3

113,8

79

113,2

112,6

112,1

111,5

110,9

110,4

109,8

109,2

108,7

108,1

107,5

107,0

80

106,4

105,9

105,3

104,8

104,3

103,7

103,2

102,7

102,1

101,6

101,1

100,5

81

100,0

99,5

99,0

98,4

97,9

97,4

96,9

96,3

95,8

95,3

94,8

94,2

82

93,7

93,2

92,7

92,2

91,7

91,2

90,7

90,2

89,7

89,2

88,7

88,2

83

87,7

87,2

86,8

86,3

85,8

85,3

84,9

84,4

83,9

83,4

83,0

82,5

84

82,0

81,6

81,1

80,7

80,2

79,8

79,3

78,9

78,4

77,9

77,5

77,1

85

76,6

76,2

75,8

75,3

74,9

74,5

74,1

73,6

73,2

72,8

72,4

71,9

86

71,5

71,1

70,7

70,3

69,9

69,5

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

87

66,7

66,3

66,0

65,6

65,2

64,9

64,5

64,1

63,8

63,4

63,0

62,7

88

62,3

62,0

61,6

61,3

60,9

60,6

60,2

59,9

59,5

59,2

58,8

58,5

89

58,1

57,8

57,5

57,1

56,8

56,5

56,2

55,8

55,5

55,2

54,9

54,5

90

54,2

53,9

53,6

53,3

53,0

52,7

52,4

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

 Tablica ta jest podstawą do przyznania emerytur na wnioski złożone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. i oparta jest na danych o śmiertelności za 2025 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2025 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu. Poniżej załącznik do tego komunikatu: 

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

591,5

590,5

589,6

588,6

587,7

586,7

585,8

584,8

583,8

582,9

581,9

581,0

31

580,0

579,0

578,1

577,1

576,1

575,2

574,2

573,2

572,3

571,3

570,3

569,4

32

568,4

567,5

566,5

565,6

564,6

563,7

562,7

561,8

560,8

559,9

558,9

558,0

33

557,0

556,0

555,1

554,1

553,2

552,2

551,3

550,3

549,3

548,4

547,4

546,5

34

545,5

544,6

543,6

542,7

541,7

540,8

539,8

538,9

537,9

537,0

536,0

535,1

35

534,1

533,2

532,2

531,3

530,3

529,4

528,5

527,5

526,6

525,6

524,7

523,7

36

522,8

521,9

520,9

520,0

519,0

518,1

517,1

516,2

515,2

514,3

513,3

512,4

37

511,4

510,5

509,5

508,6

507,7

506,7

505,8

504,9

503,9

503,0

502,1

501,1

38

500,2

499,3

498,3

497,4

496,4

495,5

494,6

493,6

492,7

491,7

490,8

489,8

39

488,9

488,0

487,0

486,1

485,1

484,2

483,3

482,3

481,4

480,4

479,5

478,5

40

477,6

476,7

475,7

474,8

473,9

472,9

472,0

471,1

470,1

469,2

468,3

467,3

41

466,4

465,5

464,6

463,6

462,7

461,8

460,9

459,9

459,0

458,1

457,2

456,2

42

455,3

454,4

453,4

452,5

451,6

450,6

449,7

448,8

447,8

446,9

446,0

445,0

43

444,1

443,2

442,3

441,3

440,4

439,5

438,6

437,6

436,7

435,8

434,9

433,9

44

433,0

432,1

431,2

430,3

429,3

428,4

427,5

426,6

425,7

424,8

423,8

422,9

45

422,0

421,1

420,2

419,3

418,3

417,4

416,5

415,6

414,7

413,8

412,8

411,9

46

411,0

410,1

409,2

408,3

407,4

406,5

405,6

404,6

403,7

402,8

401,9

401,0

47

400,1

399,2

398,3

397,4

396,5

395,6

394,7

393,8

392,9

392,0

391,1

390,2

48

389,3

388,4

387,5

386,6

385,7

384,8

383,9

383,0

382,1

381,2

380,3

379,4

49

378,5

377,6

376,7

375,8

374,9

374,0

373,2

372,3

371,4

370,5

369,6

368,7

50

367,8

366,9

366,0

365,1

364,2

363,3

362,5

361,6

360,7

359,8

358,9

358,0

51

357,1

356,2

355,4

354,5

353,6

352,8

351,9

351,0

350,2

349,3

348,4

347,6

52

346,7

345,8

345,0

344,1

343,2

342,3

341,5

340,6

339,7

338,8

338,0

337,1

53

336,2

335,3

334,5

333,6

332,8

331,9

331,1

330,2

329,3

328,5

327,6

326,8

54

325,9

325,1

324,2

323,4

322,5

321,7

320,8

320,0

319,1

318,3

317,4

316,6

55

315,7

314,9

314,0

313,2

312,3

311,5

310,7

309,8

309,0

308,1

307,3

306,4

56

305,6

304,8

304,0

303,1

302,3

301,5

300,7

299,8

299,0

298,2

297,4

296,5

57

295,7

294,9

294,0

293,2

292,4

291,5

290,7

289,9

289,0

288,2

287,4

286,5

58

285,7

284,9

284,1

283,3

282,5

281,7

280,9

280,0

279,2

278,4

277,6

276,8

59

276,0

275,2

274,4

273,6

272,8

272,0

271,2

270,4

269,6

268,8

268,0

267,2

60

266,4

265,6

264,8

264,1

263,3

262,5

261,7

260,9

260,1

259,4

258,6

257,8

61

257,0

256,2

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

250,0

249,3

248,5

62

247,7

246,9

246,2

245,4

244,7

243,9

243,2

242,4

241,6

240,9

240,1

239,4

63

238,6

237,9

237,1

236,4

235,6

234,9

234,1

233,4

232,6

231,9

231,1

230,4

64

229,6

228,9

228,1

227,4

226,7

225,9

225,2

224,5

223,7

223,0

222,3

221,5

65

220,8

220,1

219,4

218,7

217,9

217,2

216,5

215,8

215,1

214,4

213,6

212,9

66

212,2

211,5

210,8

210,1

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,0

204,3

67

203,6

202,9

202,2

201,6

200,9

200,2

199,5

198,8

198,1

197,5

196,8

196,1

68

195,4

194,7

194,0

193,3

192,6

191,9

191,3

190,6

189,9

189,2

188,5

187,8

69

187,1

186,4

185,8

185,1

184,4

183,7

183,1

182,4

181,7

181,0

180,4

179,7

70

179,0

178,3

177,7

177,0

176,3

175,7

175,0

174,3

173,7

173,0

172,3

171,7

71

171,0

170,4

169,7

169,1

168,4

167,8

167,1

166,5

165,8

165,2

164,5

163,9

72

163,2

162,6

161,9

161,3

160,6

160,0

159,4

158,7

158,1

157,4

156,8

156,1

73

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,8

151,1

150,5

149,9

149,3

148,6

74

148,0

147,4

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,6

143,0

142,4

141,8

141,1

75

140,5

139,9

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,2

135,6

135,0

134,4

133,8

76

133,2

132,6

132,0

131,4

130,8

130,2

129,7

129,1

128,5

127,9

127,3

126,7

77

126,1

125,5

125,0

124,4

123,8

123,2

122,7

122,1

121,5

120,9

120,4

119,8

78

119,2

118,6

118,1

117,5

116,9

116,3

115,8

115,2

114,6

114,0

113,5

112,9

79

112,3

111,8

111,2

110,7

110,1

109,6

109,0

108,5

107,9

107,4

106,8

106,3

80

105,7

105,2

104,6

104,1

103,5

103,0

102,5

101,9

101,4

100,8

100,3

99,7

81

99,2

98,7

98,2

97,7

97,1

96,6

96,1

95,6

95,1

94,6

94,0

93,5

82

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

83

87,0

86,5

86,0

85,6

85,1

84,6

84,1

83,6

83,1

82,7

82,2

81,7

84

81,2

80,8

80,3

79,9

79,4

79,0

78,5

78,1

77,6

77,2

76,7

76,3

85

75,8

75,4

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,9

72,5

72,1

71,6

71,2

86

70,8

70,4

70,0

69,6

69,2

68,8

68,5

68,1

67,7

67,3

66,9

66,5

87

66,1

65,7

65,4

65,0

64,6

64,3

63,9

63,5

63,2

62,8

62,4

62,1

88

61,7

61,4

61,0

60,7

60,3

60,0

59,7

59,3

59,0

58,6

58,3

57,9

89

57,6

57,3

57,0

56,7

56,3

56,0

55,7

55,4

55,1

54,8

54,4

54,1

90

53,8

53,5

53,2

52,9

52,6

52,3

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

50,6

Tablica ta była podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. A emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, z późn. zm.) - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.
Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.
Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

Jak czytać tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Prezes GUS wyjaśnia, że do poprawnego odczytania informacji zawartych w ww. tablicy (tabeli) średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn kluczowe jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (boczek tabeli: „30”, „31”, …, „90”) i miesiącach (główka tabeli: „0”, „1”, …, „11”) ukończonych.
Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.

Prezes GUS podaje następujące przykłady:

Przykład 1:
Osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1960 roku, planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2025 roku. W tym dniu będzie ona miała zatem ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „65”, i kolumny o nagłówku „0”. Jest to wartość 220,8 (zaznaczona na niebiesko) oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby X, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 220,8 miesiąca, czyli 18,4 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 83,4 roku.

Przykład 2:
Osoba Y urodziła się 2 stycznia 1955 roku i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2025 roku, kiedy to będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 70 lat i 7 miesięcy). Przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „70”, i kolumny o nagłówku „6”. Wartość 175,0 (zaznaczona na zielono) oznacza oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia osoby Y, przy założeniu utrzymywania się warunków umieralności na niezmiennym poziomie. Zatem dla osoby w wieku dokładnie 70 lat i 6 miesięcy (70,5 roku) oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 175 miesięcy, czyli 14,6 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 85,1 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z 2024 roku).

Na podstawie opisanych przykładów widać wyraźnie, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 83 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 85 lat. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Prezes GUS wyjaśnia, że jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.

Kiedy możliwe przeliczenie (ponowne) emerytury? Tylko gdy są nowe składki lub nowe dowody

ZUS informuje, że nowa tablica średniego dalszego trwania życia nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę i nie odprowadzały nowych składek emerytalnych
Przeliczenie świadczenia (emerytury lub renty) jest możliwe wyłącznie w pewnych dokładnie określonych sytuacjach. Na przykład emeryt, który wciąż pracował i odprowadzał składki emerytalne może raz na rok lub po zakończeniu zatrudnienia doliczyć je do świadczenia, które już otrzymuje. Ale w takim przypadku najnowszą tablicę dalszego trwania życia ZUS zastosuje wyłącznie do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia - podkreśla ZUS.

Zobacz również:
Źródło: ZUS
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Ustawa wdrażająca DSA czeka na podpis prezydenta - RPO apeluje w liście do Nawrockiego
24 wrz 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Nowe przepisy dadzą użytkownikom Internetu prawo do uzasadnienia zablokowania konta i dochodzenia odszkodowania od platform takich jak Facebook czy TikTok.
Edukacja domowa: Czy egzamin klasyfikacyjny musi odbywać się stacjonarnie? Odpowiedź wiceminister Katarzyny Lubnauer
24 wrz 2026

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów korzystających z edukacji domowej nadal budzą kontrowersje wśród rodziców i samych uczniów. Wątpliwości mają też posłowie, którzy skierowali do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelację w sprawie niejasności przepisów dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych.
"Wykonywałem polecenia przełożonego" – kiedy działania pracownika mogą narazić zarząd na konsekwencje karne?
24 wrz 2026

W firmie decyzje rzadko zapadają w całkowitej izolacji. Pracownik wykonuje polecenie przełożonego, menedżer akceptuje określoną praktykę, dział finansowy realizuje płatność, a zarząd zatwierdza procedury albo – przeciwnie – pozostawia zbyt dużą swobodę bez realnego nadzoru. Problem pojawia się wtedy, gdy jedno z takich działań przekracza granicę błędu biznesowego i zaczyna rodzić ryzyko odpowiedzialności karnej. Wówczas pytanie nie brzmi już tylko „kto popełnił czyn?”, ale również „kto o nim wiedział, kto miał obowiązek zareagować i kto faktycznie odpowiadał za dany obszar działalności?”.
Sejm uchwalił nowe opłaty miejscowe i uzdrowiskowe. Turyści zapłacą więcej od 2027 roku
24 wrz 2026

Sejm uchwalił nowelizację, która podnosi maksymalną opłatę uzdrowiskową do 6,86 zł za noc, a miejscową do 5 zł, i znosi wymóg czystego powietrza - dzięki temu opłatę wprowadzi np. Kraków. Ustawa trafiła do Senatu, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

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Zakaz trzymania psów na uwięzi. Jakie warunki utrzymywania psa w kojcu?
24 wrz 2026

28 lipca 2027 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Od tego dnia zacznie obowiązywać zakaz trzymania psów na uwięzi. Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu.
Zmiana czasu w 2026 r. na zimowy – w który weekend przestawiamy zegarki? Godzinę do przodu, czy do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu? Czy będzie zmiana czasu w 2027 r.
24 wrz 2026

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026 roku nastąpi (jak co roku) w ostatni weekend października – a dokładnie w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Zmiana ta następuje w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wskazówki zegarów (tych, które tego wymagają oczywiście) trzeba przesunąć z godz. 3.00 na 2.00. Zatem tej nocy będziemy spać (a niektórzy - pracować) całą godzinę dłużej. Zyskamy 60 minut snu i będziemy mieli więcej jaśniejszych poranków z naturalnym światłem dziennym (słonecznym) ale za to popołudniami szybciej będzie się robiło ciemno. Jaki ma wpływ październikowa zmiana czasu na wynagrodzenie za pracę? Czy w 2027 roku również czekają nas zmiany czasu?
ZUS żąda podpisu życia. Bez podpisu ZUS wstrzyma emeryturę, rentę, kompensację, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, uzupełniające i rodzicielskie
24 wrz 2026

"Poświadczenie życia" to dokument z podpisem np. emeryta, który dowodzi, że świadczenia ZUS trafia do osoby, która żyje. Instytucja "poświadczenia życia" jest stosowana przez ZUS głównie przy świadczeniach wypłacanych za granicę, kiedy ZUS nie ma możliwości korzystania z systemu PESEL dla sprawdzenia, czy ZUS wypłaca pieniądze żyjącej osobie. Ale żądanie ZUS o "poświadczenia życia" może także otrzymać emeryt żyjący i mieszkający w Polsce. Zasada jest prosta - "ZUS nie otrzyma podpisu życia, ZUS wstrzyma świadczenia".
5000 zł dla małżeństw z długim stażem. Miało być nowe świadczenie, ale Senat zdecydował inaczej
24 wrz 2026

Kwota 5000 zł jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem miało być finansowym podziękowaniem za wspólnie przeżyte dekady. Pomysł był przez wiele miesięcy analizowany przez Senacką Komisję Petycji, a Biuro Legislacyjne przygotowało nawet projekt ustawy. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją.

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Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP z umów B2B są nieważne w świetle Konstytucji RP? Co z pracownikami i pracodawcami takich umów?
23 wrz 2026

Think Tank The Company wskazuje, że umowy o pracę ustanowione przez PIP w oparciu o najnowsze przepisy mogą być nieważne. To wynik bezpośredniej sprzeczności tych przepisów z Konstytucją RP. Przede wszystkim chodzi o niekonstytucyjną i nadmierną ingerencję w zasadę swobody umów, a tym rażącą niezgodność z przepisami z art. 31 ust. 1-2 Konstytucji RP. Ponadto niedopuszczalna jest sytuacja, w której adresaci decyzji organu PIP zostają pozbawieni fundamentalnego prawa do procesu (art. 2 Konstytucji RP). Co zatem w długim terminie może stać się z pracownikami i pracodawcami tak zmienionych umów? Rekomendacją Think Tank The Company jest zasada, że PIP powinna w pierwszej kolejności stosować kary pieniężne, a tylko w ostateczności zmianę umów.
Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy? [projekt ustawy o ochronie rynku książki]
23 wrz 2026

Ile powinien dostawać autor książki? Jaka powinna być cena bestsellera? Czy w dzień premiery powinno się przeceniać książki o połowę? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym autorów? Te wątpliwości ma rozwiewać ustawa o ochronie rynku książki.
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