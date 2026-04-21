REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » ZUS na wniosek przeliczy raz jeszcze emeryturę w tych 3 sytuacjach. Kto może liczyć na wyższe świadczenie?

ZUS na wniosek przeliczy raz jeszcze emeryturę w tych 3 sytuacjach. Kto może liczyć na wyższe świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 kwietnia 2026, 10:30
ZUS obliczy emeryturę raz jeszcze w tych 3 przypadkach. Kto pracował w 1998 r. i wcześniej ma szansę na podwyżkę ale musi złożyć wniosek
ZUS obliczy emeryturę raz jeszcze w tych 3 przypadkach. Kto pracował w 1998 r. i wcześniej ma szansę na podwyżkę ale musi złożyć wniosek
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że wniosek o ponowne przeliczenie emerytury może skutecznie złożyć emeryt, jeśli są ku temu podstawy. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt dysponuje nowymi dokumentami dotyczącymi dodatkowego stażu pracy czy dodatkowych zarobków uzyskanych przed lub po przyznaniu świadczenia emerytalnego. 

Kiedy ZUS musi ponownie przeliczyć emeryturę. Są trzy takie sytuacje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może (w sumie ma taki obowiązek) przeliczyć wysokość emerytury w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe, gdy emeryt:
1) przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS może uwzględnić przy obliczaniu świadczenia,
2) obecnie może udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub zarobki, jakie uzyskiwał po przyznaniu świadczenia,
3 po przyznaniu świadczenia pracował lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Konieczne są nowe dowody. Kiedy książeczka wojskowa zapewni wyższą emeryturę?

Jeśli emeryt nie ma nowych dowodów, które mogą mieć wpływ na wysokość emerytury, to złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia jest bezzasadne. Mimo to w ostatnim czasie wielu seniorów przychodzi do ZUS-u z książeczką wojskową i składa wniosek o ponowne przeliczenie (druk ERPO). ZUS może taki wniosek uwzględnić tylko pod warunkiem, że wcześniej książeczka wojskowa lub zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień nie było dostarczone do ZUS-u i lata służby nie były uwzględnione w stażu - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Po 1999 roku wszystkie składki są zapisywane na koncie ubezpieczonego w ZUS

Od 1999 r. każda osoba ubezpieczona ma indywidualne konto w ZUS-ie, na którym zapisywane są wszystkie składki należne (w przypadku osób, za które pracodawca miał obowiązek opłacenia składek) lub opłacone za dana osobę po 1998 r. (w przypadku osób prowadzących działalność). Wcześniej ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont dla ubezpieczonych. Dlatego wiele osób, aby ustalić kapitał początkowy, musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem. Z zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 osób świadectwa pracy i dokumenty o wynagrodzeniu są konieczne, ponieważ składki były odprowadzane bezimiennie za wszystkich pracowników łącznie. 

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem

Dokumenty, które umożliwiają przeliczenie emerytury to np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W przypadku braku tych dokumentów do ZUS-u można dostarczyć dowody szczątkowe, które zostaną przez Zakład przeanalizowane. Są nimi np. legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy o pracę, angaże, listy płac uzyskane z archiwum lub jednostki, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy
To może być też książeczka wojskowa albo zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień. Mogą to być wpisy w „książeczkowym” dowodzie osobistym np. o zatrudnieniu, czy dotyczące dzieci, legitymacje związków zawodowych, czy zeznania świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można udokumentować zaświadczeniem z urzędu pracy, a okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, od którego były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne — zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej. Natomiast okres niewykonywania zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi można udowodnić na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

REKLAMA

Osoby, które studiowały przed 1999 r. i studia ukończyły, okres nauki mogą potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem z uczelni (musi być w nim okres trwania i programowy wymiar studiów), dyplomem i indeksem, o ile jest w nim zawarty programowy wymiar studiów.

Osobom, które były zatrudnione u małych przedsiębiorców (zatrudniających do 20 pracowników), ZUS sam poświadczy ubezpieczenie. By tak się stało, należy podać w Informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6) okres zatrudnienia, nazwę zakładu pracy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres zakładu pracy, numer konta płatnika (NKP) – pracodawcy – jeśli go znamy. Numer NKP był nadawany przez ZUS przed 1999 r. Można sprawdzić w legitymacji ubezpieczeniowej, czy pracodawca go podał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne jako prowadzący działalność gospodarczą albo współpracujący z taką osobą, w formularzu ZUS EKP podają: 
- okres, w którym prowadzili działalność lub współpracowali przy jej prowadzeniu, 
- adres miejsca, w którym była prowadzona działalność, 
- numer konta płatnika składek (NKP), 
- adres ZUS-u, do którego opłacane były z tego tytułu składki przed 1999 r. 

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]
21 kwi 2026

Czy można wstecznie zmienić wysokość opłaty za usługi z MOPS, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała świadczenie wspierające z wyrównaniem? Okazuje się, że nie. Podkreślił to w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.
Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym
21 kwi 2026

W całkiem nowej uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) Sąd Najwyższy ustalił, co może zrobić z długiem wierzyciel, gdy jego dłużnik zmarł. Są oczywiście warunki do spełnienia - ale nawet bez pytania rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i następnie ściągać wierzytelność od spadkobierców. I to wcale nie jest kosztowny ruch.
Dzisiaj za olej napędowy zapłacimy mniej niż 7 zł za litr. Ile kosztuje benzyna?
21 kwi 2026

Minister energii określił ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie mogą przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!

REKLAMA

Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
20 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.
Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
21 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego), a szczególną ochroną zostaną objęte m.in. kobiety w ciąży, osoby małoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
20 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy zyskają nowe możliwości, ale pojawią się też surowe regulacje i gigantyczne kary finansowe. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?
20 kwi 2026

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?

REKLAMA

Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
20 kwi 2026

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA