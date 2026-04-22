Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » ZUS przeliczy raz jeszcze emeryturę w tych 3 sytuacjach. Kto może liczyć na wyższe świadczenie?

ZUS przeliczy raz jeszcze emeryturę w tych 3 sytuacjach. Kto może liczyć na wyższe świadczenie?

22 kwietnia 2026, 15:06
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że wniosek o ponowne przeliczenie emerytury może skutecznie złożyć emeryt, jeśli są ku temu podstawy. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt dysponuje nowymi dokumentami dotyczącymi dodatkowego stażu pracy czy dodatkowych zarobków uzyskanych przed lub po przyznaniu świadczenia emerytalnego. 

Kiedy ZUS musi ponownie przeliczyć emeryturę. Są trzy takie sytuacje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może (w sumie ma taki obowiązek) przeliczyć wysokość emerytury w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe, gdy emeryt:
1) przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS może uwzględnić przy obliczaniu świadczenia,
2) obecnie może udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub zarobki, jakie uzyskiwał po przyznaniu świadczenia,
3 po przyznaniu świadczenia pracował lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz również:

Konieczne są nowe dowody. Kiedy książeczka wojskowa zapewni wyższą emeryturę?

Jeśli emeryt nie ma nowych dowodów, które mogą mieć wpływ na wysokość emerytury, to złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia jest bezzasadne. Mimo to w ostatnim czasie wielu seniorów przychodzi do ZUS-u z książeczką wojskową i składa wniosek o ponowne przeliczenie (druk ERPO). ZUS może taki wniosek uwzględnić tylko pod warunkiem, że wcześniej książeczka wojskowa lub zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień nie było dostarczone do ZUS-u i lata służby nie były uwzględnione w stażu - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Po 1999 roku wszystkie składki są zapisywane na koncie ubezpieczonego w ZUS

Od 1999 r. każda osoba ubezpieczona ma indywidualne konto w ZUS-ie, na którym zapisywane są wszystkie składki należne (w przypadku osób, za które pracodawca miał obowiązek opłacenia składek) lub opłacone za dana osobę po 1998 r. (w przypadku osób prowadzących działalność). Wcześniej ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont dla ubezpieczonych. Dlatego wiele osób, aby ustalić kapitał początkowy, musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem. Z zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 osób świadectwa pracy i dokumenty o wynagrodzeniu są konieczne, ponieważ składki były odprowadzane bezimiennie za wszystkich pracowników łącznie. 

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem

Dokumenty, które umożliwiają przeliczenie emerytury to np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W przypadku braku tych dokumentów do ZUS-u można dostarczyć dowody szczątkowe, które zostaną przez Zakład przeanalizowane. Są nimi np. legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy o pracę, angaże, listy płac uzyskane z archiwum lub jednostki, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy
To może być też książeczka wojskowa albo zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień. Mogą to być wpisy w „książeczkowym” dowodzie osobistym np. o zatrudnieniu, czy dotyczące dzieci, legitymacje związków zawodowych, czy zeznania świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można udokumentować zaświadczeniem z urzędu pracy, a okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, od którego były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne — zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej. Natomiast okres niewykonywania zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi można udowodnić na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Osoby, które studiowały przed 1999 r. i studia ukończyły, okres nauki mogą potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem z uczelni (musi być w nim okres trwania i programowy wymiar studiów), dyplomem i indeksem, o ile jest w nim zawarty programowy wymiar studiów.

Osobom, które były zatrudnione u małych przedsiębiorców (zatrudniających do 20 pracowników), ZUS sam poświadczy ubezpieczenie. By tak się stało, należy podać w Informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6) okres zatrudnienia, nazwę zakładu pracy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres zakładu pracy, numer konta płatnika (NKP) – pracodawcy – jeśli go znamy. Numer NKP był nadawany przez ZUS przed 1999 r. Można sprawdzić w legitymacji ubezpieczeniowej, czy pracodawca go podał.

Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne jako prowadzący działalność gospodarczą albo współpracujący z taką osobą, w formularzu ZUS EKP podają: 
- okres, w którym prowadzili działalność lub współpracowali przy jej prowadzeniu, 
- adres miejsca, w którym była prowadzona działalność, 
- numer konta płatnika składek (NKP), 
- adres ZUS-u, do którego opłacane były z tego tytułu składki przed 1999 r. 

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
TSUE: Zakaz prezentowania i promowania zmiany płci i homoseksualizmu wśród małoletnich niezgodny z prawem UE. Takie przepisy naruszają wartości, na których opiera się Unia
22 kwi 2026

W wydanym 21 kwietnia 2026 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w pełnym składzie, że Węgry naruszyły prawo UE przyjmując w 2021 r. ustawę marginalizującą osoby LGBTI+. Ta ustawa węgierska zawiera przepisy zakazujące lub ograniczające małoletnim dostęp do treści (w szczególności w mediach i reklamie) promujących lub prezentujących odejście od tożsamości odpowiadającej płci przypisanej przy urodzeniu, zmianę płci lub homoseksualizm. Trybunał stwierdził w tym przypadku naruszenie przez Węgry prawa UE na poziomie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego usług na rynku wewnętrznym, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 2 TUE oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wnioski o świadczenie wspierające w 2026 r. Najczęstsze błędy i pomoc ZUS
22 kwi 2026

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?
Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?
22 kwi 2026

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w czwartek 23 kwietnia. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i oleju napędowego znowu będą niższe!
Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
22 kwi 2026

Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.

REKLAMA

Po 30 dniach pacjent musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy kończy się leczenie na NFZ?
22 kwi 2026

Aby mieć prawo do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy muszą robić do obowiązkowo, a inni mogą podjąć taką decyzję dobrowolnie. Są jednak przypadki, w których trzeba pamiętać, że leczenie na koszt NFZ się kończy.
Prawa konsumenta przy zakupie biletów na koncert - poradnik UOKiK 2026
22 kwi 2026

Ponad 15 mln zł kary dla Live Nation i nowy poradnik UOKiK pokazują, że sprzedaż biletów przez lata balansowała na granicy prawa, a często ją przekraczała. Urząd odsłania mechanizmy, o których organizatorzy woleli milczeć: kiedy masz prawo do zwrotu biletu, które zapisy regulaminów są nielegalne i co zrobić, gdy koncert został odwołany. Zasady są jasne i trzeba je znać.
Czy rodzic z niepełnosprawnością musi płacić alimenty na dziecko?
22 kwi 2026

Stan zdrowia rodzica może wpłynąć na wysokość alimentów na dziecko. W jakim stopniu? Zależy to od konkretnej sytuacji.
Togi dla doradców podatkowych – jest projekt rozporządzenia
22 kwi 2026

Togi kojarzą się z rozprawą sądową. Nosi je skład sędziowski, oskarżyciel publiczny (prokurator) oraz zawodowi pełnomocnicy stron. Do grona takich osób mają dołączyć doradcy podatkowi, którzy mogą reprezentować swoich klientów przed sądami administracyjnymi.

REKLAMA

Opakowania muszą nadawać się do recyklingu. Nadchodzi czas świadomej konsumpcji
21 kwi 2026

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. To nam przypomina o wpływie opakowań na środowisko i rosnącym znaczeniu recyklingu. Eksperci podkreślają, że jednym z kluczowych wyzwań pozostaje dziś nie tylko to, co kupujemy, ale również to, w co produkty są pakowane.
Opłata za odczyt licznika energii. Trzeba płacić już od kwietnia 2026 r. Ile to kosztuje?
21 kwi 2026

Od kwietnia 2026 r. odbiorcy energii muszą płacić co miesiąc za odczyt licznika. To rozwiązanie ma zarówno plusy, jak i minusy. Do tych drugich należą oczywiście zwiększone obciążenia finansowe będące ceną zautomatyzowania działań.
