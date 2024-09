Tylko do 5626,90 zł brutto bez konsekwencji. Zmiana niekorzystna dla emerytów

Od września 2024 r. zmniejszyły się limity dorabiania dla emerytów, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Bezpieczny próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury czy renty, zostanie obniżony o 76,30 zł brutto, a wyższy, powodujący zawieszenie świadczenia, o 141,60 zł brutto. Wysokość zarobków do 5626,90 zł brutto nie wpłynie na zmniejszenie emerytury lub renty.

Jak wyjaśnia ZUS, do rent i emerytur można dorabiać, ale obowiązują określone limity. Ich wysokość zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia, które w drugim kwartale jest zawsze niższe niż w pierwszym. W 2024 r. zmniejszyło się o 108,97 zł.

Nowe limity dorabiania do rent i emerytur od września 2025 roku, obniżenie ze względu na wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przekazał, że "graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń zmieniają się co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Obecnie ogłoszone w Komunikacie prezesa ZUS będą obowiązywać od września do listopada 2024 r. Powinny je kontrolować osoby dorabiające, które są na rencie czy wcześniejszej emeryturze."

Zaznaczył, że od września 2024 r. limity dorabiania do rent i emerytur są niższe. Wynika to z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2024 r. w stosunku do wynagrodzenia krajowego obowiązującego w I kwartale 2024 r.

Wysokość zarobków do 5626,90 zł brutto miesięcznie nie wpłynie na zmniejszenie emerytury lub renty

"Zarobki do 5626,90 zł brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury czy renty. Jeśli będą wyższe niż 10450,00 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 5626,90 zł do 10450,00 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia" – wyjaśnił Żebrowski.

Dodał, że kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2024 r. do końca lutego 2025 r. wynosi dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 890,63 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 668,01 zł, a dla renty rodzinnej dla jednej osoby 757,08 zł.

Limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny oraz niektórych rencistów

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna). Oni mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń, nie martwiąc się, że ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę czy rentę. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł brutto. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum.

Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.