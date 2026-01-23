REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Dodatki do emerytur i rent w 2026 r. [lista] Te kwoty obowiązują do końca lutego. Jaka waloryzacja od 1 marca?

Dodatki do emerytur i rent w 2026 r. [lista] Te kwoty obowiązują do końca lutego. Jaka waloryzacja od 1 marca?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 20:52
ZUS, emerytura, renta, dodatki
Dodatki do emerytur i rent w 2025 roku. Ile wynoszą? Pielęgnacyjny, kompensacyjny, sierocy i inne. Od marca waloryzacja
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca oczywiście emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń. Ile wynoszą te dodatki w 2025 roku i kto ma do nich prawo? Jakie kwoty dodatków obowiązują po waloryzacji od 1 marca 2025 r. do końca lutego 2026 roku? Jaka waloryzacja od 1 marca 2026 r.?

Dodatek pielęgnacyjny - najpopularniejszy. Kto otrzymuje i ile wynosi?

Najpopularniejszym z dodatków do emerytur i rent jest dodatek pielęgnacyjny, który (do końca lutego 2025 r.) wynosił 330,07 zł. Jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. W marcu 2025 r., podobnie jak inne dodatki oraz świadczenia emerytalno-rentowe został podwyższony o wskaźnik waloryzacji 105,5% - czyli wynosi od 1 marca 348,22 zł.

- Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego pod nazwą „Mama 4 plus”. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobierają żadnego innego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia rzeczniczka.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Inne dodatki do emerytur i rent

Inne dodatki i świadczenia wypłacane przez ZUS do końca lutego 2025 r. wynosiły:
- dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,
- dodatek kombatancki – 330,07 zł,
- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł,
- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł,
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 313,61 zł.
- ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2025 r.

Natomiast po waloryzacji od 1 marca 2025 r. ww. dodatki wynoszą:
Dodatek pielęgnacyjny - 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Dodatek za tajne nauczanie348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Dodatek kombatancki 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł (wzrost o 27,23 zł).
Dodatek dla sieroty zupełnej - 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł).
Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł (wzrost o 2,72 zł).
Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł (wzrost o 69,51 zł).
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.

Ryczałt energetyczny – 312,71 zł (w tym przypadku waloryzacja nie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent a zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 16 stycznia 2025 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego - Monitor Polski 2025 r. poz. 78).

Ponadto od dnia 1 marca 2025 r. kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wynosi 3603,35 zł. (zob. Komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2025 r. wydany na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych).

Waloryzacja emerytur, rent dodatków od 1 marca 2026 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718 i 769) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1048), w 2026 r. wysokość ww. zwiększenia została ustalona na najmniejszym możliwym poziomie, czyli w wysokości 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rada Ministrów ma prawo zwiększyć ten wskaźnik ale tym razem nie skorzystała z tego prawa - zapewne z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa.
Rząd w projekcie budżetu państwa przyjął założenie, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (czyli nie tylko samych emerytur i rent z FUS ale i ww. dodatków) wyniesie 4,88%. Ale dokładny wskaźnik poznamy dopiero w lutym 2026 r., kiedy to znane będą wszystkie ww. dane GUS, tj.:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle między 9 a 11 lutego następnego roku).

A zatem publikacji w Monitorze Polskim corocznego komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku powinniśmy się spodziewać po publikacji ostatniego z ww. wskaźników GUS, tj. ok. 10-12 lutego 2026 r.

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
23 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.

REKLAMA

Renta socjalna i dodatek dopełniający – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
23 sty 2026

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?
Jawność wynagrodzeń w rekrutacji pracowników: trzeba podać konkretną kwotę, czy "widełki"? Co zmieniła nowelizacja kodeksu pracy?
23 sty 2026

Od 24 grudnia 2025 roku pracodawcy zostali objęci nowymi obowiązkami informacyjnymi w procesie rekrutacji. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzają wymóg ujawniania informacji o wynagrodzeniu oraz o postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, o ile takie akty u pracodawcy obowiązują.
Kredyty frankowe: Banki nie mogą uzyskać nic ponad zwrot kapitału. Najnowszy wyrok TSUE nie jest przełomem a uporządkowaniem linii orzeczniczej
23 sty 2026

Wyrok TSUE w sprawie C-902/24 nie jest przełomem w sensie zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, ale stanowi jej konsekwentne domknięcie i uporządkowanie. Trybunał po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta w sporach frankowych nie może mieć charakteru iluzorycznego ani być neutralizowana przez zabiegi proceduralne banków.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.

REKLAMA

Kredyty frankowe: Uproszczenie rozliczeń między bankiem a konsumentem sposobem na odkorkowanie sądów. Teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji?
22 sty 2026

Lekiem na przewlekłość procesów „frankowych” jest nie dalsze podnoszenie kosztów bankom, lecz jasne i proporcjonalne zasady wzajemnych rozliczeń między stronami - piszą radcowie prawni Aneta Ciechowicz-Jaworska i Bartłomiej Ślażyński.
KRRiT o udogodnieniach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: Więcej niż wymagały przepisy
22 sty 2026

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła w czwartek w Sejmie raport o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych w latach 2019-2024. Według raportu zastosowano w tym okresie udogodnienia w stopniu większym niż wymagały tego przepisy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA