REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Dodatki do emerytury i renty w 2026 r. [lista]. Podwyżka od 1 marca o ponad 5 proc.

Dodatki do emerytury i renty w 2026 r. [lista]. Podwyżka od 1 marca o ponad 5 proc.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 11:45
ZUS, emerytura, renta, dodatki
Dodatki do emerytur i rent w 2026 r. Kwoty przed i po waloryzacji od 1 marca
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca oczywiście emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń. Ile wynoszą te dodatki w 2026 roku i kto ma do nich prawo? Jakie kwoty dodatków obowiązują do końca lutego i po waloryzacji od 1 marca 2026 roku? Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w 2026 roku 105,3 procent - czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosną o 5,3%.

Dodatek pielęgnacyjny - najpopularniejszy. Kto otrzymuje i ile wynosi?

Najpopularniejszym z dodatków do emerytur i rent jest dodatek pielęgnacyjny, który (do końca lutego 2026 r.) wynosi 348,22 zł. Jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. W marcu 2026 r., podobnie jak inne dodatki oraz świadczenia emerytalno-rentowe zostanie podwyższony o wskaźnik waloryzacji 105,3% - czyli wynosić będzie od 1 marca 2026 r. 366,68 zł.

- Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego pod nazwą „Mama 4 plus”. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobierają żadnego innego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia rzeczniczka.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Inne dodatki do emerytur i rent

Inne dodatki i świadczenia wypłacane przez ZUS do końca lutego 2026 r. wynoszą:
- dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 654,48 zł,
- dodatek kombatancki – 348,22 zł,
- dodatek kompensacyjny – 52,23 zł,
- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,22 zł,
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.
- ryczałt energetyczny – 312,71 zł.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

Natomiast po waloryzacji od 1 marca 2026 r. ww. dodatki wyniosą:
Dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Dodatek za tajne nauczanie366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Dodatek kombatancki 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 550,02 zł (wzrost o 27,68 zł).
Dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł (wzrost o 34,69 zł).
Dodatek kompensacyjny – 55,- zł (wzrost o 2,77 zł).
Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1403,90 1333,24 zł (wzrost o 70,66 zł).
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,39 zł do 348,40 zł.

Ryczałt energetyczny – 336,16 zł (w tym przypadku waloryzacja nie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent a zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 22 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego - Monitor Polski 2026 r. poz. 104).

Ponadto od dnia 1 marca 2026 r.:
- kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wyniesie (najprawdopodobniej) 3794,33 zł (dotychczasowa kwota: 3603,35 x 1,053) (w tej sprawie zostanie wydany oddzielny Komunikat Prezesa ZUS na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych).
- kwota dodatku dopełniającego przysługującego osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, wynosi 2704,71 zł. (zob. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego).

REKLAMA

Waloryzacja emerytur, rent dodatków od 1 marca 2026 r. - wskaźnik

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718 i 769) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1048), w 2026 r. wysokość ww. zwiększenia została ustalona na najmniejszym możliwym poziomie, czyli w wysokości 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rada Ministrów ma prawo zwiększyć ten wskaźnik ale tym razem nie skorzystała z tego prawa - zapewne z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa.
Rząd w projekcie budżetu państwa przyjął założenie, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (czyli nie tylko samych emerytur i rent z FUS ale i ww. dodatków) wyniesie 4,88%. Ale dokładny wskaźnik poznaliśmy dopiero 11 lutego 2026 r., od kiedy to znane są wszystkie ww. dane GUS, tj.:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle między 9 a 11 lutego następnego roku).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

A zatem oficjalnie, na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku (Monitor Polski 2026 r. poz. 202) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosną od 1 marca 2026 r. o 5,3% w porównaniu do kwot obowiązujących do końca lutego br.

W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do kwoty 1978,49 zł brutto.
Renta socjalna również zostanie podwyższona do kwoty 1978,49 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1483,87 zł.
A świadczenie przedemerytalne wyniesie od 1 marca 2026 r. - 1993,76 zł brutto.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
02 mar 2026

Nowa ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB SAFE) ma otworzyć drogę do przyspieszenia modernizacji armii. Jak przekonuje Sztab Generalny, nie tylko nie ograniczy współpracy z USA, ale pozwoli sfinansować kolejne kontrakty – w tym na śmigłowce Chinook i myśliwce F-35.
Ponad połowa młodych Polaków szuka pracy. Które branże oferują najwięcej etatów? [RAPORT]
02 mar 2026

Nowej pracy aktywnie poszukuje 57 proc. Polaków w wieku 18–24 lata - wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl. Jego autorzy wskazali, że w działach takich jak sprzedaż, HR czy budownictwo stanowiska dla osób z krótkim stażem są szeroko dostępne.
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
02 mar 2026

Atak USA i Izraela na Iran wywrócił plany tysięcy Polaków. Rakiety spadają na Dubaj, Katar, nawet Cypr, a loty z największego regionalnego hubu Dubai International Airport stanęły. Jeśli masz wykupioną wycieczkę w ten region, lub do Azji z przesiadką w Dubaju, możesz odzyskać całą wpłaconą kasę. Prawo stoi po twojej stronie. Sprawdź, jak skutecznie zrezygnować z wycieczki i nie stracić ani grosza.
Wyższe stawki za Kartę Dużej Rodziny od 1 marca 2026 r. Gminy dostaną więcej pieniędzy
01 mar 2026

Od 1 marca wzrosną stawki, jakie gminy otrzymują za obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Zwiększą się także opłaty za wydawanie duplikatów kart - wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w Monitorze Polskim.

REKLAMA

Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
28 lut 2026

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze
28 lut 2026

Premier Donald Tusk poinformował o meldunkach z MON i MSZ po uderzeniach Izraela i USA na Iran. Zapewnił, że Polacy – w tym personel ambasady w Teheranie – są bezpieczni. W regionie rośnie napięcie, a Iran zapowiada odwet.
3000 zł – taki będzie nowy limit sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych
02 mar 2026

Minister Finansów i Gospodarki chce podwyższyć z 1000 zł do 3000 zł limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych. Tak wynika z opublikowanego 24 lutego 2026 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?

REKLAMA

Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka lub kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
02 mar 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 r. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
02 mar 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA