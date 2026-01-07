REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Wszystkie dodatki do emerytur i rent w 2026 roku [lista]: te kwoty obowiązują do lutego. Jaka waloryzacja od 1 marca?

Wszystkie dodatki do emerytur i rent w 2026 roku [lista]: te kwoty obowiązują do lutego. Jaka waloryzacja od 1 marca?

07 stycznia 2026, 20:30
ZUS, emerytura, renta, dodatki
Dodatki do emerytur i rent w 2025 roku. Ile wynoszą? Pielęgnacyjny, kompensacyjny, sierocy i inne. Od marca waloryzacja
ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca oczywiście emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń. Ile wynoszą te dodatki w 2025 roku i kto ma do nich prawo? Jakie kwoty dodatków obowiązują po waloryzacji od 1 marca 2025 r. do końca lutego 2026 roku? Jaka waloryzacja od 1 marca 2026 r.?

Dodatek pielęgnacyjny - najpopularniejszy. Kto otrzymuje i ile wynosi?

Najpopularniejszym z dodatków do emerytur i rent jest dodatek pielęgnacyjny, który (do końca lutego 2025 r.) wynosił 330,07 zł. Jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. W marcu 2025 r., podobnie jak inne dodatki oraz świadczenia emerytalno-rentowe został podwyższony o wskaźnik waloryzacji 105,5% - czyli wynosi od 1 marca 348,22 zł.

- Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego pod nazwą „Mama 4 plus”. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobierają żadnego innego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia rzeczniczka.

Inne dodatki do emerytur i rent

Inne dodatki i świadczenia wypłacane przez ZUS do końca lutego 2025 r. wynosiły:
- dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,
- dodatek kombatancki – 330,07 zł,
- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł,
- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł,
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 313,61 zł.
- ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2025 r.

Natomiast po waloryzacji od 1 marca 2025 r. ww. dodatki wynoszą:
Dodatek pielęgnacyjny - 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Dodatek za tajne nauczanie348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Dodatek kombatancki 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł (wzrost o 27,23 zł).
Dodatek dla sieroty zupełnej - 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł).
Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł (wzrost o 2,72 zł).
Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł (wzrost o 69,51 zł).
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).
Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.

Ryczałt energetyczny – 312,71 zł (w tym przypadku waloryzacja nie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent a zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 16 stycznia 2025 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego - Monitor Polski 2025 r. poz. 78).

Ponadto od dnia 1 marca 2025 r. kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wynosi 3603,35 zł. (zob. Komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2025 r. wydany na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych).

Waloryzacja emerytur, rent dodatków od 1 marca 2026 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718 i 769) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1048), w 2026 r. wysokość ww. zwiększenia została ustalona na najmniejszym możliwym poziomie, czyli w wysokości 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rada Ministrów ma prawo zwiększyć ten wskaźnik ale tym razem nie skorzystała z tego prawa - zapewne z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa.
Rząd w projekcie budżetu państwa przyjął założenie, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (czyli nie tylko samych emerytur i rent z FUS ale i ww. dodatków) wyniesie 4,88%. Ale dokładny wskaźnik poznamy dopiero w lutym 2026 r., kiedy to znane będą wszystkie ww. dane GUS, tj.:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle między 9 a 11 lutego następnego roku).

A zatem publikacji w Monitorze Polskim corocznego komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku powinniśmy się spodziewać po publikacji ostatniego z ww. wskaźników GUS, tj. ok. 10-12 lutego 2026 r.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
