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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Wykaz dodatków do emerytur i rent w 2026 r. - kwoty przed i po waloryzacji

Wykaz dodatków do emerytur i rent w 2026 r. - kwoty przed i po waloryzacji

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27 października 2026, 07:02
oprac. Paweł Huczko
ZUS, emerytura, renta, dodatki
Dodatki do emerytur i rent w 2026 r. Kwoty przed i po waloryzacji od 1 marca
ZUS

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca oczywiście emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń. Ile wynoszą te dodatki w 2026 roku i kto ma do nich prawo? Jakie kwoty dodatków obowiązują do końca lutego i po waloryzacji od 1 marca 2026 roku? Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w 2026 roku 105,3 procent - czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosły o 5,3%.

Dodatek pielęgnacyjny - najpopularniejszy. Kto otrzymuje i ile wynosi?

Najpopularniejszym z dodatków do emerytur i rent jest dodatek pielęgnacyjny, który do końca lutego 2026 r. wynosił 348,22 zł. Jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. W marcu 2026 r., podobnie jak inne dodatki oraz świadczenia emerytalno-rentowe został podwyższony o wskaźnik waloryzacji 105,3% - czyli wynosi od 1 marca 2026 r. 366,68 zł.

- Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego pod nazwą „Mama 4 plus”. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobierają żadnego innego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia rzeczniczka.

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Inne dodatki do emerytur i rent

Inne dodatki i świadczenia wypłacane przez ZUS do końca lutego 2026 r. wynosiły:
- dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 654,48 zł,
- dodatek kombatancki – 348,22 zł,
- dodatek kompensacyjny – 52,23 zł,
- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,22 zł,
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.
- ryczałt energetyczny – 312,71 zł.

Dodatki do emerytur i rent - kwoty po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

Natomiast po waloryzacji od 1 marca 2026 r. ww. dodatki wynoszą:
Dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Dodatek za tajne nauczanie366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Dodatek kombatancki 366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 550,02 zł (wzrost o 27,68 zł).
Dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł (wzrost o 34,69 zł).
Dodatek kompensacyjny – 55,- zł (wzrost o 2,77 zł).
Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1403,90 1333,24 zł (wzrost o 70,66 zł).
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości366,68 zł (wzrost o 18,46 zł).
Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,39 zł do 348,40 zł.

Ryczałt energetyczny – 336,16 zł (w tym przypadku waloryzacja nie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent a zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 22 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego - Monitor Polski 2026 r. poz. 104).

Ponadto od dnia 1 marca 2026 r.:
- kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wynosi 3794,33 zł (dotychczasowa kwota: 3603,35 x 1,053) (w tej sprawie został wydany 17 lutego 2026 r. Komunikat Prezesa ZUS na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych - M.P. 2026 poz. 218).
- kwota dodatku dopełniającego przysługującego osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, wynosi 2704,71 zł. (zob. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego).

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Waloryzacja emerytur, rent dodatków od 1 marca 2026 r. - wskaźnik

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718 i 769) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1048), w 2026 r. wysokość ww. zwiększenia została ustalona na najmniejszym możliwym poziomie, czyli w wysokości 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rada Ministrów ma prawo zwiększyć ten wskaźnik ale tym razem nie skorzystała z tego prawa - zapewne z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa.
Rząd w projekcie budżetu państwa przyjął założenie, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (czyli nie tylko samych emerytur i rent z FUS ale i ww. dodatków) wyniesie 4,88%. Ale dokładny wskaźnik poznaliśmy dopiero 11 lutego 2026 r., od kiedy to znane są wszystkie ww. dane GUS, tj.:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle między 9 a 11 lutego następnego roku).

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Ważne

A zatem oficjalnie, na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku (Monitor Polski 2026 r. poz. 202) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosną od 1 marca 2026 r. o 5,3% w porównaniu do kwot obowiązujących do końca lutego br.

W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 1978,49 zł brutto.
Renta socjalna również została podwyższona do kwoty 1978,49 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wynosi 1483,87 zł.
A świadczenie przedemerytalne wynosi od 1 marca 2026 r. - 1993,76 zł brutto.

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Źródło: ZUS
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