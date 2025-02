Trzynasta i czternasta emerytura może być wyższa. Jest sposób na zwiększenie świadczeń z ZUS

Nieświadomie oddajesz fiskusowi część swojej emerytury? Jeśli Twój roczny dochód z ZUS nie przekracza 30 tys. zł, możesz uniknąć pobierania zaliczek na podatek dochodowy – co oznacza wyższe wypłaty, także trzynastej i czternastej emerytury! Sprawdź, jak złożyć wniosek EPD-21 i nie dać się zaskoczyć niższym świadczeniom.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i Twój roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, możesz uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy. To oznacza wyższe miesięczne wypłaty oraz większe kwoty trzynastej i czternastej emerytury! Wystarczy złożyć prosty wniosek EPD-21 w ZUS. Brak tej formalności może kosztować Cię setki złotych rocznie! Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi i jak poprawnie złożyć dokument, by nie stracić pieniędzy.

Jak zwiększyć swoje świadczenie? Złóż wniosek i uniknij potrąceń podatkowych!

Czy Twój roczny dochód z emerytury lub renty wynosi 30 tys. zł lub mniej? Sprawdź, czy opłaca Ci się złożyć wniosek, aby ZUS nie pobierał z Twojego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Ma to wpływ m.in. na wysokość wypłaty świadczeń dodatkowych (np. trzynastej i czternastej emerytury). ZUS wyjaśnia, że że w przypadku gdy złożysz wniosek, wówczas nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od dochodu do 30 tys. zł, a zatem kwoty do wypłaty mogą być wyższe. Wniosek możesz złożyć na druku EPD-21:

w dowolnej placówce ZUS (osobiście lub przez pełnomocnika),

listownie,

elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

Wnioski i oświadczenia podatkowe możesz pobrać w każdej placówce ZUS lub ze strony internetowej. Zakładka wzory formularzy: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/podatki.

Co zyskasz po złożeniu wniosku? Sprawdź, jak wpłynie to na Twoje świadczenia!

Co się stanie, gdy złożysz wniosek EPD-21:

do momentu, gdy suma świadczeń, które wypłaci Ci ZUS w danym roku, nie przekroczy 30 tys. zł, nie będą pobierane miesięczne zaliczki na podatek od emerytury lub renty oraz dodatkowych świadczeń (np. trzynastej i czternastej emerytury),

gdy suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł, ZUS zacznie pobierać miesięczne zaliczki na podatek z Twoich świadczeń,

w kolejnym roku otrzymasz z ZUS PIT-11A.

PIT-11A możesz rozliczyć samodzielnie w urzędzie skarbowym. Możesz też poczekać, aż urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Ile możesz zyskać? Przykładowe wyliczenia dla emerytury 2100 zł

Jak wygląda to na przykładzie? W poniższej tabeli prezentujemy kwoty do wypłaty w wariantach przed złożeniem wniosku EPD-21 oraz po złożeniu tego wniosku dla osoby, która otrzymuje emeryturę wynoszącą 2100 zł (25 200 zł rocznie).

Tabela. Kwoty do wypłaty w wariantach przed złożeniem wniosku EPD-21 oraz po złożeniu tego wniosku.

Pozycja Przed złożeniem wniosku Po złożeniu wniosku Emerytura brutto 2100 zł 2100 zł Zaliczka na podatek 0 zł (2100 zł × 12% – 300 zł) 0 zł 2 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 189 zł (2100 zł × 9%) 189 zł (2100 zł × 9%) Emerytura do wypłaty 1911 zł (2100 zł – 189 zł) 1911 zł (2100 zł – 189 zł) Trzynastka brutto 1780,96 zł 1780,96 zł Zaliczka na podatek 166 zł (1781 zł × 12% – 48 zł 1) 0 zł 2 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 160,29 zł (1780,96 zł × 9%) 160,29 zł (1780,96 zł × 9%) Trzynastka do wypłaty 1454,67 zł (1780,96 zł – 166 zł – 160,29 zł) 1620,67 zł (1780,96 zł – 160,29 zł)

1 Miesięczna kwota, która zmniejsza podatek i nie została wykorzystana przy wypłacie emerytury.

2 Zaliczkę na podatek będziemy naliczać od miesiąca, w którym suma świadczeń brutto za dany rok przekroczy 30 000 zł.

Ważne! Jeśli złożysz wniosek EPD-21, będzie on obowiązywał do czasu, gdy go wycofasz lub złożysz inny wniosek podatkowy. Jeżeli zajdą nowe okoliczności, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, wycofaj lub zmień złożony wniosek podatkowy.