Emerytury i renty 2025: kwota brutto po waloryzacji od 1 marca. Jak obliczyć samemu?

W dniu 12 lutego 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 1 marca 2025 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane o wskaźnik 105,5%. Oznacza to, że renty i emerytury wzrosną o ok. 5,5 procent. Bardzo łatwo można obliczyć samemu dokładną kwotę brutto emerytury lub renty po waloryzacji od 1 marca 2025 r.

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku

Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 105,5%, co oznacza wzrost świadczeń dla milionów seniorów i osób uprawnionych.



Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, waloryzacja opiera się na:

- średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 roku wyniósł 103,6%, oraz

- 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5%.



Dzięki temu świadczenia zostaną podniesione o 5,5%.

Dla kogo podwyżka waloryzacyjna świadczeń emerytalno-rentowych?

Podwyżka obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent. Koszt waloryzacji świadczeń szacuje się na ok. 22,8 mld zł.

Jakie kwoty najniższych emerytur i rent od 1 marca 2025 r.

Nowe wysokości wybranych świadczeń od 1 marca 2025 r.:

1 878,91 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna (wzrost o 97,95 zł),

1 409,18 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 73,46 zł),

Dodatki do emerytur i rent po waloryzacji od 1 marca 2025 r.

Dodatek pielęgnacyjny - 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Dodatek kombatancki – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł (wzrost o 27,23 zł).

Dodatek dla sieroty zupełnej - 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł).

Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł (wzrost o 2,72 zł).

Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł (wzrost o 69,51 zł).

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.



Ryczałt energetyczny – 312,71 zł (w tym przypadku waloryzacja nie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent a zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 16 stycznia 2025 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego - Monitor Polski 2025 r. poz. 78).



Waloryzacja rent, emerytur i dodatków do tych świadczeń jest przeprowadzana corocznie. Jej celem jest ochrona realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych.

Waloryzacja 2025: nie trzeba składać żadnego wniosku

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać żadnego wniosków, ponieważ odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych.



- Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających, np. dodatek pielęgnacyjny decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS.

Jak samemu obliczyć kwotę emerytury lub renty po waloryzacji od 1 marca 2025 r.?

Bardzo łatwo jest samemu obliczyć emeryturę i rentę po waloryzacji. Trzeba obecną kwotę brutto otrzymywanego świadczenia przemnożyć przez 105,5% (albo 1,055). Tak otrzymaną kwotę trzeba zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (czyli do groszy) według ogólnych zasad matematycznych.



Przykłady:



1) emerytura przyznana przed 1 marca 2025 r. w kwocie brutto 3000 zł - po waloryzacji od tej daty wynosić będzie: 3000 zł x 1,055 = 3165 zł. (większa o 165 zł, czyli o 5,5 procent).



2) emerytura przyznana przed 1 marca 2025 r. w kwocie brutto 3456,70 zł - po waloryzacji od tej daty wynosić będzie: 3456,70 x 1,055 = 3646,8185 - a po zaokrągleniu: 3646,82 zł (większa o 190,12 zł, czyli o 5,5 procent).

Podstawa prawna:

- Komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń – MP. z 20 lutego 2025 r. Poz. 152.