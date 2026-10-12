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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » ZUS: Tym seniorkom podnosimy emeryturę nawet o kilkaset złotych po ukończeniu 65 lat

ZUS: Tym seniorkom podnosimy emeryturę nawet o kilkaset złotych po ukończeniu 65 lat

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12 października 2026, 13:27
oprac. Paweł Huczko
emerytura, renta, seniorka, emerytka, silver generation, emeryci i renciści
Tym emerytkom po 65 urodzinach ZUS z urzędu podwyższy emeryturę. Po przeliczeniu więcej nawet o kilkaset złotych miesięcznie
ZUS

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ZUS informuje, że kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową po osiągnięciu męskiego powszechnego wieku emerytalnego (65 lat) będą miały z urzędu przeliczone świadczenie. Na przeliczeniu mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Komu się należy okresowa emerytura kapitałowa i do kiedy jest wypłacana

ZUS wyjaśnia, że okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i spełniają następujące warunki:
- należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
- ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),
- mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,
- mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed miesiącem, w którym przyznaliśmy emeryturę na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

ZUS informuje, że prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje uprawnionej kobiecie do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągnie powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (czyli 65 lat), chyba że prawo to wygaśnie wcześniej. Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym ukończysz 65 lat, ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury tej osoby z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:
- w dniu śmierci,
- jeśli wyczerpią się środki zapisane na subkoncie.

- Emerytura docelowa przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkiniami OFE. W pierwszym etapie mogą one po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat ubiegać się o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresową emeryturą kapitałową. ZUS będzie wypłacał oba świadczenia do dnia poprzedzającego ukończenie wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn czyli 65 lat, chyba że prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym emerytka ukończy 65 lat, ZUS ustali ponownie wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu. W tej sprawie nie trzeba skradać żadnego wniosku - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskiego.

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Ile wynosi okresowa emerytura kapitałowa?

Kwota okresowej emerytury kapitałowej jest ustalona w wyniku podzielenia sumy środków zapisanych na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w tym wieku. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Są one ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

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Warunek odpowiedniej sumy na subkoncie ZUS. Dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, jest odpowiednia suma środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa.
Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 6964,40 zł (20 x 348,22 zł).
Od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosił 7333,60 zł (20 x 366,68 zł).

ZUS z urzędu przeliczy emeryturę po 65 roku życia. Nie trzeba składać wniosku

Wniosku o przeliczenie nie muszą składać emerytki, które były członkiniami OFE i nabyły uprawnienia do swojej emerytury od 1 października 2017 r. Im ZUS z urzędu obliczy ponownie świadczenie i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65 roku życia. Natomiast kobiety, które były członkami OFE i po raz pierwszy występują z wnioskiem o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny, w wysokości ich emerytury ZUS uwzględni środki, które zgromadziły na subkoncie w ZUS-ie.

- Nie muszą również składać wniosku kobiety, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Zakład sprawdzić z urzędu, czy emerytura docelowa obliczona na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS-ie jest wyższa, czy też dotychczas wypłacana renta rodzinna po zmarłym małżonku i wypłaci świadczenie korzystniejsze – tłumaczy Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

ZUS informuje, że wysokość emerytury docelowej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to wynik podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku, który kobieta osiągnęła w dniu, w którym złożyła wniosek, według obowiązującej w tym dniu tablicy trwania życia. Emerytura w przeliczonej wysokości będzie jej przysługiwać od miesiąca, w którym złoży wniosek o jej przeliczenie, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz 65 lat.
Na podstawę obliczenia emerytury składają się:
- składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
- zwaloryzowany kapitał początkowy,
- środki zapisane na subkoncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Co istotne, emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ponownym ustaleniu jej wysokości nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz okresowej emerytury kapitałowej.

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Luka emerytalna łagodzona przez waloryzację dla kobiet po 65. urodzinach

W dniu 9 września 2026 r. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezes ZUS Liwiusz Laska w rozmowie z PAP poruszył kwestię luki emerytalnej. - Luka emerytalna istnieje. Średnia emerytura, którą przyznawaliśmy w ubiegłym roku wyniosła 3885 zł. Dla mężczyzn to było 4800 zł. Dla kobiet 3000 zł (kwoty brutto - PAP) – wskazał prezes Laska.

Jak dodał, w Polsce „mamy jeszcze jeden bardzo korzystny dla kobiet element, czyli waloryzacja po 65. roku życia”. - I w tym momencie ta luka spada co najmniej o połowę – zaznaczył prezes ZUS. Ale luka ta nie znika, bo kobiety przechodzą na emeryturę zasadniczo 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Chociaż ZUS w ostatnich latach obserwuje zjawisko, że kobiety przechodzą faktycznie na emeryturę ok. 61. roku życia a mężczyźni raczej dokładnie po ukończeniu 65 lat.
Z danych ZUS wynika też, że mężczyźni szybciej zaczynają chorować ze względu na wiek niż kobiety. - Kobiety tak naprawdę mają według badań naturalną zdolność do pracy dłużej niż mężczyźni. Średni okres pozostawania w zdrowiu dla kobiety to jest 65,5 roku, a dla mężczyzn 61,5 roku - powiedział prezes ZUS.

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Źródło: ZUS
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