Czternasta emerytura w 2025 roku: ile do ręki [tabela brutto - netto]. Harmonogram wypłat z ZUS
ZUS informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym osobom we wrześniu 2025 r. Ile wynosi w bieżącym roku to świadczenie? Publikujemy tabelę kwot brutto i netto przesłaną przez ZUS.
- 14 emerytura 2025: Terminy wypłat
- Kto ma prawo do czternastki?
- Czternasta emerytura 2025: ile wynosi
- Czternasta emerytura brutto-netto. Ile na rękę ?
- Czternasta emerytura a renta wdowia
- Co jeszcze warto wiedzieć o tzw. czternastej emeryturze
14 emerytura 2025: Terminy wypłat
Czternastki będą wypłacane automatycznie, bez składania wniosków. Seniorzy otrzymają je razem z wrześniową emeryturą lub rentą, w terminach 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Ostatnia grupa otrzyma pieniądze 1 października – będą to osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, bo właśnie wtedy przypada ich termin wypłaty za wrzesień – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
Przy czym do piątku 5 września 2025 r. przelew na konto i przekaz pocztowy otrzyma prawie 1 mln 136 tys. osób. To emeryci i renciści, którym ZUS ustalił termin płatności głównego świadczenia na 6 dzień miesiąca.
W związku z tym, że najbliższy termin płatności, czyli 6 września, wypada w sobotę, czternaste emerytury razem z głównym świadczeniem długoterminowym wypłacimy do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Kto ma prawo do czternastki?
Do dodatkowego świadczenia uprawnione będą osoby, które na 31 sierpnia tego roku będą miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego i będą je pobierały. Chodzi m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Czternasta emerytura 2025: ile wynosi
Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku to maksymalnie 1 878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie główne (np. emerytura, renta) nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto.
ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli jego wysokość wyniesie mniej niż 50 zł brutto. Oznacza to, że czternastki nie dostaną osoby z emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto.
Dodatkowe pieniądze nie trafią też do tych, które na 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.
Czternasta emerytura brutto-netto. Ile na rękę ?
Od czternastki ZUS odliczy składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość czternastki na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. Przykładowo, osoba z emeryturą minimalną 1878,91 zł brutto dostanie 1558,81 zł na rękę, a przy emeryturze 3000 zł brutto czternastka wyniesie 1405,81 zł netto.
Wysokość "czternastek" w 2025 r. [w zł]*
Miesięczna wysokość emerytury brutto
Miesięczna wysokość emerytury netto
Wysokość "czternastki" brutto
Wysokość "czternastki" netto
1 878,91 zł
1 709,81 zł
1 878,91 zł
1 558,81 zł
2 000,00 zł
1 820,00 zł
1 878,91 zł
1 544,81 zł
2 250,00 zł
2 047,50 zł
1 878,91 zł
1 514,81 zł
2 500,00 zł
2 275,00 zł
1 878,91 zł
1 484,81 zł
2 750,00 zł
2 472,50 zł
1 878,91 zł
1 484,81 zł
2 900,00 zł
2 591,00 zł
1 878,91 zł
1 484,81 zł
3 000,00 zł
2 670,00 zł
1 778,91 zł
1 405,81 zł
3 250,00 zł
2 867,50 zł
1 528,91 zł
1 208,31 zł
3 500,00 zł
3 065,00 zł
1 278,91 zł
1 010,81 zł
3 750,00 zł
3 262,50 zł
1 028,91 zł
813,31 zł
4 000,00 zł
3 460,00 zł
778,91 zł
615,81 zł
4 500,00 zł
3 855,00 zł
278,91 zł
242,24 zł
4 728,91 zł
4 036,31 zł
50,00 zł
44,00 zł
* Wyliczenia uwzględniają pomniejszenie "czternastki" według zasady złotówka za złotówkę oraz pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.
Czternasta emerytura a renta wdowia
Przy ustaleniu wysokości czternastki osobie, która pobiera rentę wdowią, ZUS przyjmie sumę przysługujących świadczeń wypłacanych w zbiegu lub sumę przysługujących świadczeń przyznanych i wypłacanych przez dwa lub więcej organy emerytalne/rentowe.
Co jeszcze warto wiedzieć o tzw. czternastej emeryturze
Czternastka przysługuje tylko jedna. W przypadku renty rodzinnej dodatkowe świadczenie dzielone jest równo między wszystkich uprawnionych.
Dodatkowe świadczenie jest wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych i nie wlicza się do dochodu przy staraniu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
