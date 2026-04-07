13. emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. Kto wypłaci "trzynastkę" w przypadku renty wdowiej?

13. emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. Kto wypłaci "trzynastkę" w przypadku renty wdowiej?

07 kwietnia 2026, 14:08
trzynasta emerytura
13. emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. 2,4 mln osób dostanie przed Wielkanocą. Kto wypłaci "trzynastkę" w przypadku renty wdowiej?
ZUS wyjaśnia kto dostanie w 2026 roku tzw. trzynastą emeryturę, ile wyniesie to świadczenie brutto i netto. W sumie ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób. Także KRUS będzie wypłacał 13. emeryturę emerytom i rencistom rolniczym. Ponadto Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim wyjaśnia też kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej.

ZUS wypłaci trzynastą emeryturę w kwietniu 2026 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czyli „trzynastej emerytury”.

Część emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia.

Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom. Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia. Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł. Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto. ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 r. - brutto i netto

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (zwane potocznie "trzynastą emeryturą") przysługuje w wysokości najniższej gwarantowanej emerytury, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.

Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna dodatkowe środki uprawnionym z urzędu. Od "trzynastki" potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota „na rękę” zależy od wysokości pobieranego świadczenia.

Przy emeryturze w wysokości 1000 zł brutto „trzynastka” wyniesie 1743,43 zł netto.

W przypadku świadczenia w wysokości 1978,49 zł brutto będzie to 1625,43 zł netto, a przy emeryturze 2500 zł brutto i wyższej - 1563,43 zł netto.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury

- Wypłaty „trzynastek” będą realizowane w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie trafia do uprawnionych wcześniej. Na przykład w przypadku terminu 6. wypłata nastąpi najpóźniej do 2 kwietnia. Przekazy pocztowe i przelewy bankowe otrzyma wówczas w regionie ok. 35 tys. osób na łączna kwotę 71 mln zł – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoby, których termin płatności przypada na 25, otrzymają „trzynastki” najpóźniej do 23 kwietnia 2026 r. Natomiast osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja, „trzynastkę” otrzymają najpóźniej 29 kwietnia 2026 r.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

„Trzynasta emerytura” przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich:
- emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),
- renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),
- renta szkoleniowa,
- renta socjalna,
- renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),
- rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
- świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz
- świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

W przypadku prawa do kilku świadczeń wypłacana jest tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, „trzynastkę” wypłaca ZUS.

W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie. Jest ono dzielone na równe części – w zależności od liczby osób uprawnionych na dzień 31 marca danego roku.

Kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej?

Jeśli renta rodzinna po zmarłym małżonku jest wypłacana łącznie z innym świadczeniem przez dwa organy emerytalno-rentowe, z których jednym jest ZUS, to właśnie ZUS wypłaci „trzynastkę” – niezależnie od tego, czy jego część świadczenia wynosi 100%, czy tylko 15%.

Natomiast gdy renta rodzinna po zmarłym małżonku i inne świadczenie są wypłacane przez dwa organy inne niż ZUS (np. Wojskowe Biuro Emerytalne i KRUS), decyzję o przyznaniu i wypłacie „trzynastki” wydaje ten organ, który wypłaca świadczenie w 100%.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

Trzynasta emerytura z KRUS w 2026 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie z 18 marca 2026 r., że w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent wypłacimy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zwane potocznie trzynastą emeryturą. Świadczenie to wypłacone będzie razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń, czyli ok. 7, 8, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę z KRUS?

Trzynastą emeryturę otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2026 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:
- emerytury rolniczej,
- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Trzynastą emeryturę KRUS wypłaci z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Kwota 13. emerytury z KRUS w 2026 roku

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), czyli w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1.978,49 zł brutto. Ze świadczenia potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Poza zaliczką i składką z trzynastej emerytury nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Skąd otrzyma trzynastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i z ZUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci KRUS.

Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą bądź każdy z organów wypłaca swoje świadczenie emerytalno-rentowe wchodzące w skład renty wdowiej - trzynastą emeryturę wypłaci ZUS (bez względu na % wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego).

Czy każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma własną trzynastą emeryturę?

Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura.

Każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2026 r.

Wyjątek od tej zasady stanowią osoby uprawnione jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej.

Każda z osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub innego świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu renty wdowiej otrzyma swoją trzynastą emeryturę.

Czy do osób uprawnionych do trzynastej emerytury będą wysyłane decyzje?

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty wyślemy decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2026 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

13. emerytura w 2026 r. wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W kwietniu 2026 r. Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA wypłaci 13. emeryturę osobom, które w dniu 31 marca 2026 r. posiadają prawo do świadczeń emerytalno – rentowych. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z emeryturą lub rentą wypłacaną w kwietniowym terminie płatności. Osobom, którym emerytura lub renta wypłacana jest kwartalnie, 13. emerytura wypłacona zostanie również w kwietniu br.

13. emerytura zostanie wypłacona osobom uprawnionym bez względu na wysokość pobieranych policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych;

Kto nie dostanie 13. emerytury z ZER MSWiA

Trzynastej emerytury nie przyznaje się osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Ponadto 13. emerytura nie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na dzień 31 marca roku, w którym wypłacana jest 13.emerytura.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 r.

13.emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacana jest 13.emerytura, tj. w roku 2026 w kwocie 1 978,49 zł.

Z kwoty 13.emerytury potrącona zostanie:
- składka na ubezpieczenie zdrowotne;
- zaliczka na podatek dochodowy.

13. emerytura dla osób uprawnionych do renty wdowiej

W przypadku osób uprawnionych do tzw. renty wdowiej lub osób uprawnionych do dwóch świadczeń tj. z systemu powszechnego i z zaopatrzenia emerytalnego 13.emeryturę wypłaca:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba uprawniona pobiera świadczenia z ZUS i ZER MSWiA;
- ZER MSWiA/BESW/KRUS/WBE, który wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe w pełnej wysokości, tj. inny niż ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 891, z późn. zm.)

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach
07 kwi 2026

Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Z wniosku o urlop na żądanie wynika dorozumiana zgoda na jego udzielenie. To jednak nie odbiera pracodawcy prawa do odmowy
07 kwi 2026

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie pracownika? Choć przez wiele lat przyjmowano, że nie, to jednak w praktyce wykształcił się pogląd, zgodnie z którym żądanie pracownika podlega pewnym ograniczeniom. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Główny Inspektor Pracy. Co powiedział?
WSA prawniczą mądrością koryguje błędy MOPS. I zasiłek pielęgnacyjny zostaje u niepełnosprawnych. I to samo ze świadczeniem pielęgnacyjnym
07 kwi 2026

MOPS przed sądami żądają ściągnięcia od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów pieniędzy z takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Kwoty sięgają do 5000 zł (tu zasiłek pielęgnacyjny) do około 30 000 zł (dla świadczenia pielęgnacyjnego, choć tu mogą być wyższe). I są to rzekomo nienależnie pobrane zasiłki/świadczenia za okres pandemii. Podstawą żądania zwrot tych pieniędzy jest według MOPS to, że osoby niepełnosprawne albo ich opiekunowie nie przekazali do MOPS przedłużonych orzeczeń o niepełnosprawności (były Wydane przez np. PZON, ale nie przekazane do MOPS). W okresie pandemii wydano szereg przepisów zwalniających z dostarczania dokumentów do urzędów. Dotyczy to dostarczania orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy są jednak tak niejasne, że można je interpretować sprzecznie jako zwalniające osoby niepełnosprawne z udania się z nowym orzeczeniem do MOPS jak i to nakazujące. Sądy rozwiązały sprytnie problem. Nie skupiły się na tym jaka interpretacja przepisów jest właściwa. Sposobem na uratowanie niepełnosprawnych przed zwracaniem np. 30 000 zł do MOPS jest przyjęcie, że ci nie zostali prawidłowo poinformowani o obowiązku zwrotu pieniędzy. Ta niewiedza dziś chroni ich w sądzie przed MOPS.
Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].

REKLAMA

Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.

REKLAMA

Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
