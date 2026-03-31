ZUS wyjaśnia kto dostanie w 2026 roku tzw. trzynastą emeryturę, ile wyniesie to świadczenie brutto i netto. ZUS w komunikacie z 31 marca 2026 r. informuje, że część emerytów i rencistów (ok. 2,4 mln osób) otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. W sumie ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób. Także KRUS będzie wypłacał 13. emeryturę emerytom i rencistom rolniczym. Ponadto Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim wyjaśnia też kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej.

ZUS wypłaci trzynastą emeryturę w kwietniu 2026 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czyli „trzynastej emerytury”.

Część emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia.



Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom. Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia. Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł. Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto. ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 r. - brutto i netto

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (zwane potocznie "trzynastą emeryturą") przysługuje w wysokości najniższej gwarantowanej emerytury, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.



Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna dodatkowe środki uprawnionym z urzędu. Od "trzynastki" potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota „na rękę” zależy od wysokości pobieranego świadczenia.



Przy emeryturze w wysokości 1000 zł brutto „trzynastka” wyniesie 1743,43 zł netto.



W przypadku świadczenia w wysokości 1978,49 zł brutto będzie to 1625,43 zł netto, a przy emeryturze 2500 zł brutto i wyższej - 1563,43 zł netto.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury

- Wypłaty „trzynastek” będą realizowane w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie trafia do uprawnionych wcześniej. Na przykład w przypadku terminu 6. wypłata nastąpi najpóźniej do 2 kwietnia. Przekazy pocztowe i przelewy bankowe otrzyma wówczas w regionie ok. 35 tys. osób na łączna kwotę 71 mln zł – wyjaśnia rzeczniczka.



Osoby, których termin płatności przypada na 25, otrzymają „trzynastki” najpóźniej do 23 kwietnia 2026 r. Natomiast osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja, „trzynastkę” otrzymają najpóźniej 29 kwietnia 2026 r.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

„Trzynasta emerytura” przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich:

- emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

- renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

- renta szkoleniowa,

- renta socjalna,

- renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

- rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

- świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz

- świadczenie i zasiłek przedemerytalny.



W przypadku prawa do kilku świadczeń wypłacana jest tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, „trzynastkę” wypłaca ZUS.



W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie. Jest ono dzielone na równe części – w zależności od liczby osób uprawnionych na dzień 31 marca danego roku.

Kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej?

Jeśli renta rodzinna po zmarłym małżonku jest wypłacana łącznie z innym świadczeniem przez dwa organy emerytalno-rentowe, z których jednym jest ZUS, to właśnie ZUS wypłaci „trzynastkę” – niezależnie od tego, czy jego część świadczenia wynosi 100%, czy tylko 15%.



Natomiast gdy renta rodzinna po zmarłym małżonku i inne świadczenie są wypłacane przez dwa organy inne niż ZUS (np. Wojskowe Biuro Emerytalne i KRUS), decyzję o przyznaniu i wypłacie „trzynastki” wydaje ten organ, który wypłaca świadczenie w 100%.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

Trzynasta emerytura z KRUS w 2026 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie z 18 marca 2026 r., że w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent wypłacimy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zwane potocznie trzynastą emeryturą. Świadczenie to wypłacone będzie razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń, czyli ok. 7, 8, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia.



Kto otrzyma trzynastą emeryturę z KRUS?



Trzynastą emeryturę otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2026 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:

- emerytury rolniczej,

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

- renty rodzinnej,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.



Trzynastą emeryturę KRUS wypłaci z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Kwota 13. emerytury z KRUS w 2026 roku

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), czyli w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1.978,49 zł brutto. Ze świadczenia potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.



Poza zaliczką i składką z trzynastej emerytury nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Skąd otrzyma trzynastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i z ZUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci KRUS.



Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą bądź każdy z organów wypłaca swoje świadczenie emerytalno-rentowe wchodzące w skład renty wdowiej - trzynastą emeryturę wypłaci ZUS (bez względu na % wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego).

Czy każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma własną trzynastą emeryturę?

Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura.



Każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2026 r.



Wyjątek od tej zasady stanowią osoby uprawnione jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej.



Każda z osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub innego świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu renty wdowiej otrzyma swoją trzynastą emeryturę.

Czy do osób uprawnionych do trzynastej emerytury będą wysyłane decyzje?

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty wyślemy decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2026 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

13. emerytura w 2026 r. wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W kwietniu 2026 r. Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA wypłaci 13. emeryturę osobom, które w dniu 31 marca 2026 r. posiadają prawo do świadczeń emerytalno – rentowych. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z emeryturą lub rentą wypłacaną w kwietniowym terminie płatności. Osobom, którym emerytura lub renta wypłacana jest kwartalnie, 13. emerytura wypłacona zostanie również w kwietniu br.



13. emerytura zostanie wypłacona osobom uprawnionym bez względu na wysokość pobieranych policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych;

Kto nie dostanie 13. emerytury z ZER MSWiA

Trzynastej emerytury nie przyznaje się osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.



Ponadto 13. emerytura nie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na dzień 31 marca roku, w którym wypłacana jest 13.emerytura.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 r.

13.emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacana jest 13.emerytura, tj. w roku 2026 w kwocie 1 978,49 zł.



Z kwoty 13.emerytury potrącona zostanie:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne;

- zaliczka na podatek dochodowy.

13. emerytura dla osób uprawnionych do renty wdowiej

W przypadku osób uprawnionych do tzw. renty wdowiej lub osób uprawnionych do dwóch świadczeń tj. z systemu powszechnego i z zaopatrzenia emerytalnego 13.emeryturę wypłaca:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba uprawniona pobiera świadczenia z ZUS i ZER MSWiA;

- ZER MSWiA/BESW/KRUS/WBE, który wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe w pełnej wysokości, tj. inny niż ZUS.



Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 891, z późn. zm.)