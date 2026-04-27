Prawa seniora » Emerytura » ZUS: emerytury będą niższe bo Polacy żyją dłużej [obliczenia]. Taki jest skutek nowych tablic średniego dalszego trwania życia

ZUS: emerytury będą niższe bo Polacy żyją dłużej [obliczenia]. Taki jest skutek nowych tablic średniego dalszego trwania życia

27 kwietnia 2026, 22:30
emerytura, pieniądze, emeryt
ZUS: Emerytury są niższe, bo żyjemy dłużej [przykładowe wyliczenia]. Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2026/2027 a wysokość emerytury
Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązują nowe prognozy dotyczące średniego wieku jakiego dożyją Polacy. Jak co roku Główny Urząd Statystyczny ustalił przeciętną liczbę miesięcy, które pozostały do przeżycia osobom w wieku od 30 do 90 lat. Na podstawie tych danych ZUS wylicza emerytury dla osób urodzonych po 1948 roku na ich wnioski złożone między kwietniem bieżącego roku, a marcem 2027 roku. Najnowsze dane GUS pokazują, że średnia długość życia w Polsce rośnie, co ma bezpośredni (niestety negatywny) wpływ na wysokość emerytur.

Do czego służą tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach). Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) . 

Tablice te są podstawą do wyliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a  emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. 

Te tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i  ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 199, z późn. zm.).

Co to jest średnie dalsze trwanie życia?

ZUS wyjaśnia, że średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę. 

Nowa tablica dalszego trwania życia 2026/2027

Najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. z 2026 r. poz. 319), zawiera tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która przez ZUS jest stosowana przy obliczaniu emerytur od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował tę nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2025 rok.

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

594,8

593,8

592,9

591,9

591,0

590,0

589,1

588,1

587,1

586,2

585,2

584,3

31

583,3

582,3

581,4

580,4

579,5

578,5

577,6

576,6

575,6

574,7

573,7

572,8

32

571,8

570,8

569,9

568,9

568,0

567,1

566,1

565,2

564,2

563,3

562,3

561,4

33

560,4

559,4

558,5

557,5

556,6

555,6

554,7

553,7

552,7

551,8

550,8

549,9

34

548,9

547,9

547,0

546,1

545,1

544,2

543,2

542,3

541,3

540,4

539,4

538,5

35

537,5

536,6

535,6

534,7

533,7

532,8

531,9

530,9

530,0

529,0

528,1

527,1

36

526,2

525,3

524,3

523,4

522,4

521,5

520,5

519,6

518,6

517,7

516,7

515,8

37

514,8

513,9

512,9

512,0

511,0

510,1

509,2

508,2

507,3

506,3

505,4

504,4

38

503,5

502,6

501,6

500,7

499,7

498,8

497,9

496,9

496,0

495,0

494,1

493,1

39

492,2

491,3

490,3

489,4

488,5

487,5

486,6

485,7

484,7

483,8

482,9

481,9

40

481,0

480,1

479,1

478,2

477,3

476,3

475,4

474,5

473,5

472,6

471,7

470,7

41

469,8

468,9

467,9

467,0

466,1

465,1

464,2

463,3

462,3

461,4

460,5

459,5

42

458,6

457,7

456,8

455,8

454,9

454,0

453,1

452,1

451,2

450,3

449,4

448,4

43

447,5

446,6

445,7

444,7

443,8

442,9

442,0

441,0

440,1

439,2

438,3

437,3

44

436,4

435,5

434,6

433,7

432,7

431,8

430,9

430,0

429,1

428,2

427,2

426,3

45

425,4

424,5

423,6

422,7

421,7

420,8

419,9

419,0

418,1

417,2

416,2

415,3

46

414,4

413,5

412,6

411,7

410,7

409,8

408,9

408,0

407,1

406,2

405,2

404,3

47

403,4

402,5

401,6

400,7

399,8

398,9

398,0

397,0

396,1

395,2

394,3

393,4

48

392,5

391,6

390,7

389,8

388,9

388,0

387,1

386,2

385,3

384,4

383,5

382,6

49

381,7

380,8

379,9

379,0

378,1

377,2

376,3

375,4

374,5

373,6

372,7

371,8

50

370,9

370,0

369,1

368,2

367,3

366,4

365,5

364,7

363,8

362,9

362,0

361,1

51

360,2

359,3

358,5

357,6

356,7

355,8

355,0

354,1

353,2

352,3

351,5

350,6

52

349,7

348,8

348,0

347,1

346,2

345,3

344,5

343,6

342,7

341,8

341,0

340,1

53

339,2

338,3

337,5

336,6

335,7

334,9

334,0

333,1

332,3

331,4

330,5

329,7

54

328,8

328,0

327,1

326,3

325,4

324,6

323,7

322,9

322,0

321,2

320,3

319,5

55

318,6

317,8

316,9

316,1

315,2

314,4

313,5

312,7

311,8

311,0

310,1

309,3

56

308,4

307,6

306,7

305,9

305,0

304,2

303,4

302,5

301,7

300,8

300,0

299,1

57

298,3

297,5

296,7

295,9

295,0

294,2

293,4

292,6

291,8

291,0

290,1

289,3

58

288,5

287,7

286,9

286,0

285,2

284,4

283,6

282,7

281,9

281,1

280,3

279,4

59

278,6

277,8

277,0

276,2

275,4

274,6

273,8

272,9

272,1

271,3

270,5

269,7

60

268,9

268,1

267,3

266,5

265,7

264,9

264,2

263,4

262,6

261,8

261,0

260,2

61

259,4

258,6

257,8

257,0

256,3

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

62

250,0

249,2

248,5

247,7

246,9

246,1

245,4

244,6

243,8

243,0

242,3

241,5

63

240,7

240,0

239,2

238,5

237,7

237,0

236,2

235,5

234,7

234,0

233,2

232,5

64

231,7

231,0

230,2

229,5

228,7

228,0

227,2

226,5

225,7

225,0

224,2

223,5

65

222,7

222,0

221,3

220,6

219,8

219,1

218,4

217,7

217,0

216,3

215,5

214,8

66

214,1

213,4

212,7

211,9

211,2

210,5

209,8

209,0

208,3

207,6

206,9

206,1

67

205,4

204,7

204,0

203,3

202,6

201,9

201,2

200,5

199,8

199,1

198,4

197,7

68

197,0

196,3

195,6

195,0

194,3

193,6

192,9

192,2

191,5

190,9

190,2

189,5

69

188,8

188,1

187,4

186,8

186,1

185,4

184,7

184,0

183,3

182,7

182,0

181,3

70

180,6

179,9

179,3

178,6

177,9

177,3

176,6

175,9

175,3

174,6

173,9

173,3

71

172,6

171,9

171,3

170,6

169,9

169,3

168,6

167,9

167,3

166,6

165,9

165,3

72

164,6

164,0

163,3

162,7

162,0

161,4

160,7

160,1

159,4

158,8

158,1

157,5

73

156,8

156,2

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,7

151,1

150,5

149,8

74

149,2

148,6

148,0

147,3

146,7

146,1

145,5

144,8

144,2

143,6

143,0

142,3

75

141,7

141,1

140,5

139,9

139,2

138,6

138,0

137,4

136,8

136,2

135,5

134,9

76

134,3

133,7

133,1

132,5

131,9

131,3

130,7

130,1

129,5

128,9

128,3

127,7

77

127,1

126,5

125,9

125,3

124,7

124,1

123,6

123,0

122,4

121,8

121,2

120,6

78

120,0

119,4

118,9

118,3

117,7

117,2

116,6

116,0

115,5

114,9

114,3

113,8

79

113,2

112,6

112,1

111,5

110,9

110,4

109,8

109,2

108,7

108,1

107,5

107,0

80

106,4

105,9

105,3

104,8

104,3

103,7

103,2

102,7

102,1

101,6

101,1

100,5

81

100,0

99,5

99,0

98,4

97,9

97,4

96,9

96,3

95,8

95,3

94,8

94,2

82

93,7

93,2

92,7

92,2

91,7

91,2

90,7

90,2

89,7

89,2

88,7

88,2

83

87,7

87,2

86,8

86,3

85,8

85,3

84,9

84,4

83,9

83,4

83,0

82,5

84

82,0

81,6

81,1

80,7

80,2

79,8

79,3

78,9

78,4

77,9

77,5

77,1

85

76,6

76,2

75,8

75,3

74,9

74,5

74,1

73,6

73,2

72,8

72,4

71,9

86

71,5

71,1

70,7

70,3

69,9

69,5

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

87

66,7

66,3

66,0

65,6

65,2

64,9

64,5

64,1

63,8

63,4

63,0

62,7

88

62,3

62,0

61,6

61,3

60,9

60,6

60,2

59,9

59,5

59,2

58,8

58,5

89

58,1

57,8

57,5

57,1

56,8

56,5

56,2

55,8

55,5

55,2

54,9

54,5

90

54,2

53,9

53,6

53,3

53,0

52,7

52,4

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

 Tablica ta jest podstawą do przyznania emerytur na wnioski złożone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. A emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.
Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury.

Ważne

ZUS podkreśla, że będzie stosował nowe tablice GUS przy obliczaniu emerytur dla osób, które przejdą na świadczenie między 1 kwietnia 2026 roku a 31 marca 2027 roku. Osoby, które w tym czasie osiągną wiek emerytalny, nie muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku o świadczenie. Rozpatrując wniosek, ZUS zawsze sprawdza, która tablica dalszego trwania życia jest dla przyszłego emeryta korzystniejsza – ta obowiązująca w dniu złożenia wniosku o świadczenie czy ta z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Do obliczenia świadczenia zostanie zastosowana tablica wskazująca mniejszą liczbę miesięcy dalszego trwania życia, według której wysokość emerytury będzie korzystniejsza.

Jak długość życia wpływa na wysokość emerytury

Tablica publikowana w komunikacie Prezesa GUS pokazuje, ile miesięcy statystycznie mogą jeszcze przeżyć osoby w wieku od 30 do 90 lat. Dane z ostatnich lat pokazują, że średnia długość życia stopniowo rośnie. W 2022 roku średnie dalsze trwanie życia dla 60-latków wynosiło 238,9 miesiąca, a dla 65-latków – 196,2 miesiąca. W 2025 roku wzrosło ono odpowiednio o 27,5 miesiąca dla 60-latków oraz o 24,6 miesiąca dla 65-latków.
- Od 1 kwietnia 2026 roku średnia długość dalszego trwania życia jest dłuższa w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,5 miesiąca dla osoby w wieku 60 lat oraz o 1,9 miesiąca dla osoby w wieku 65 lat. Wynosi ona odpowiednio 268,9 miesiąca dla 60-latków oraz 222,7 miesiąca dla osób w wieku 65 lat – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

ZUS podkreśla, że im dłużej żyjemy, tym niższa będzie emerytura. Wynika to ze sposobu jej obliczania w zreformowanym systemie emerytalnym. Zgromadzony kapitał emerytalny dzieli się przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, czyli liczbę miesięcy, które statystycznie emeryt powinien jeszcze przeżyć.

Im większy licznik, czyli kapitał emerytalny, i im mniejszy mianownik, czyli liczba miesięcy dalszego trwania życia przyjęta do obliczeń, tym wyższa będzie emerytura.
I na odwrót - jeżeli rośnie liczba miesięcy dalszego trwania życia przyjęta do obliczeń (mianownik), to emerytura będzie niższa. Chyba, że wzrośnie i licznik - czyli kapitał emerytalny (a więc przede wszystkim suma składek emerytalnych). Z tego powodu opłacalna jest zatem dłuższa praca (po osiągnięciu wieku emerytalnego), bo wiąże się to dłuższym okresem opłacania składek emerytalnych a więc i większą sumą tych składek.

Przykładowe wyliczenia

Od 1 kwietnia 2026 r.:
• 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł miesięcznie, czyli o ok. 17 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca).
• 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł miesięcznie, czyli o ok. 19 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Jeśli kapitał emerytalny wynosi 700 tys. zł:
• 60-latka otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł miesięcznie, czyli o ok. 24 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca).
• 65-latek otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł miesięcznie, czyli o ok. 27 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Zobacz również:

Przeliczenie emerytury a nowa tablica dalszego średniego trwania życia

Nowa tablica dalszego trwania życia zazwyczaj nie dotyczy osób, które już pobierają emeryturę. Przeliczenie świadczenia jest możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach, na przykład gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ma on możliwość doliczenia tych składek do swojego świadczenia. Ale najnowsza tablica będzie stosowana w takich przypadkach wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia. - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Zobacz również:

Prawo
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Zobacz, jakie zniżki, ulgi, udogodnienia i dopłaty przysługują. Przewodnik po zmianach
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

REKLAMA

Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile zapłacimy na stacji benzynowej we wtorek 28 kwietnia?
27 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 28 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?
Sąd: Podniósł z 72 na 82 pkt. Wytyczne rządu nie są źródłem prawa. Choć na komisji WZON dwa razy zapowiedzieli, że babcia musi mieć obniżkę przez Wytyczne
27 kwi 2026

O ile wyrok utrzyma się w II instancji. Bo WZON (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) na pewno będzie apelował. Czego dotyczy ten ważny wyrok omówiony w artykule? Pokrzywdzenia przez WZON niepełnosprawnej staruszki w wieku powyżej 75 lat. WZON "obciął" jej punkty w świadczeniu wspierającym zabierając miesięcznie 791 zł. W skali roku to 9 492 zł (791 zł × 12 miesięcy). Za co zabrano jej te pieniądze? Trudno ci w to uwierzyć czytelniku, ale za wiek. Od grudnia 2024 r. WZON zaniżają starszym osobom świadczenie wspierające z argumentem "Bo staruszka nawet bez niepełnosprawności odczuwałaby skutki starości". Naprawdę około 210 00 starszych osób jest zagrożone takim niezgodnym z prawem potraktowaniem przez polską administrację. To brzmi jak marna teoria spiskowa, ale urzędy uznały, że zasadniczo osoby powyżej 75 roku życia są systemowo niesprawne z uwagi na wiek i wiek 75+. A to wyklucza pełną wypłatę świadczeń na takim poziomie jak dla osób niepełnosprawnych w wieku np. 40 lat. Jesteśmy społeczeństwem, w którym normą jest zakaz dyskryminacji z uwagi na wiek. I nagle wszystkie WZON w kraju stosują tą dyskryminacją wobec kilkuset tysięcy osób. Ostatecznie sąd "oddał" staruszce te pieniądze. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i zabrano ci przez wiek powyżej 75 lat punkty w WZON, idź do sądu. I masz szansę wygrać spore pieniądze. Przed napisaniem, że to nie szansa a "pewniak", musimy poczekać na wyrok II instancji - bo omówioną w artykule sprawę WZON prawdopodobnie zaskarży. Ale trudno mi sobie wyobrazić sąd apelacyjny, który podważa wyrok I instancji.
Czy linia czarterowa Enter Air wypłaca odszkodowanie za opóźniony lot? Sprawdź swoje prawa
27 kwi 2026

Pasażerowie latający liniami Enter Air mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, również wtedy, gdy chodzi o połączenia czarterowe wykupione w ramach wycieczki. Kluczowe znaczenie ma czas opóźnienia, który musi wynosić co najmniej 3 godziny w momencie przylotu, oraz przyczyna zakłócenia rejsu.

REKLAMA

E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?
27 kwi 2026

Rejestracja samochodów przez internet w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ma być powszechnie dostępna, zarówno dla firm leasingowych, jak i prywatnych właścicieli od stycznia 2027. To kolejna usługa cyfrowa, która ułatwi zakup auta. Decyzję o rejestracji pojazdu nadal będą podejmowali urzędnicy, ale już planowana jest kolejna deregulacja, przewidująca, że będzie to czynność techniczna. Docelowo mają też zniknąć papierowe dowody rejestracyjne. Większość umów leasingu jest dziś zawieranych elektronicznie, choć jak się okazuje wcale nie była do tego konieczna nowelizacja Kodeksu Cywilnego – ocenia ekspert Superauto.pl.
Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?
27 kwi 2026

Czy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) może przyznać punkty bez osobistego badania? O możliwość otrzymania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na podstawie dokumentacji medycznej często pytają osoby z niepełnosprawnościami. Jakie są przepisy i szanse na ich zmianę?
