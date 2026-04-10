ZUS: Polacy mają niższe emerytury, bo żyją dłużej [wyliczenia]. Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2026/2027 a wysokość emerytury

Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązują nowe prognozy dotyczące średniego wieku jakiego dożyją Polacy. Jak co roku Główny Urząd Statystyczny ustalił przeciętną liczbę miesięcy, które pozostały do przeżycia osobom w wieku od 30 do 90 lat. Na podstawie tych danych ZUS wylicza emerytury dla osób urodzonych po 1948 roku na ich wnioski złożone między kwietniem bieżącego roku, a marcem 2027 roku. Najnowsze dane GUS pokazują, że średnia długość życia w Polsce rośnie, co ma bezpośredni (niestety negatywny) wpływ na wysokość emerytur.

Do czego służą tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach). Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) .



Tablice te są podstawą do wyliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.



Te tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 199, z późn. zm.).

Co to jest średnie dalsze trwanie życia?

ZUS wyjaśnia, że średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę.

Nowa tablica dalszego trwania życia 2026/2027

Najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. z 2026 r. poz. 319), zawiera tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która przez ZUS jest stosowana przy obliczaniu emerytur od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 r.



Główny Urząd Statystyczny opublikował tę nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2025 rok.

Ukończone lata życia Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 594,8 593,8 592,9 591,9 591,0 590,0 589,1 588,1 587,1 586,2 585,2 584,3 31 583,3 582,3 581,4 580,4 579,5 578,5 577,6 576,6 575,6 574,7 573,7 572,8 32 571,8 570,8 569,9 568,9 568,0 567,1 566,1 565,2 564,2 563,3 562,3 561,4 33 560,4 559,4 558,5 557,5 556,6 555,6 554,7 553,7 552,7 551,8 550,8 549,9 34 548,9 547,9 547,0 546,1 545,1 544,2 543,2 542,3 541,3 540,4 539,4 538,5 35 537,5 536,6 535,6 534,7 533,7 532,8 531,9 530,9 530,0 529,0 528,1 527,1 36 526,2 525,3 524,3 523,4 522,4 521,5 520,5 519,6 518,6 517,7 516,7 515,8 37 514,8 513,9 512,9 512,0 511,0 510,1 509,2 508,2 507,3 506,3 505,4 504,4 38 503,5 502,6 501,6 500,7 499,7 498,8 497,9 496,9 496,0 495,0 494,1 493,1 39 492,2 491,3 490,3 489,4 488,5 487,5 486,6 485,7 484,7 483,8 482,9 481,9 40 481,0 480,1 479,1 478,2 477,3 476,3 475,4 474,5 473,5 472,6 471,7 470,7 41 469,8 468,9 467,9 467,0 466,1 465,1 464,2 463,3 462,3 461,4 460,5 459,5 42 458,6 457,7 456,8 455,8 454,9 454,0 453,1 452,1 451,2 450,3 449,4 448,4 43 447,5 446,6 445,7 444,7 443,8 442,9 442,0 441,0 440,1 439,2 438,3 437,3 44 436,4 435,5 434,6 433,7 432,7 431,8 430,9 430,0 429,1 428,2 427,2 426,3 45 425,4 424,5 423,6 422,7 421,7 420,8 419,9 419,0 418,1 417,2 416,2 415,3 46 414,4 413,5 412,6 411,7 410,7 409,8 408,9 408,0 407,1 406,2 405,2 404,3 47 403,4 402,5 401,6 400,7 399,8 398,9 398,0 397,0 396,1 395,2 394,3 393,4 48 392,5 391,6 390,7 389,8 388,9 388,0 387,1 386,2 385,3 384,4 383,5 382,6 49 381,7 380,8 379,9 379,0 378,1 377,2 376,3 375,4 374,5 373,6 372,7 371,8 50 370,9 370,0 369,1 368,2 367,3 366,4 365,5 364,7 363,8 362,9 362,0 361,1 51 360,2 359,3 358,5 357,6 356,7 355,8 355,0 354,1 353,2 352,3 351,5 350,6 52 349,7 348,8 348,0 347,1 346,2 345,3 344,5 343,6 342,7 341,8 341,0 340,1 53 339,2 338,3 337,5 336,6 335,7 334,9 334,0 333,1 332,3 331,4 330,5 329,7 54 328,8 328,0 327,1 326,3 325,4 324,6 323,7 322,9 322,0 321,2 320,3 319,5 55 318,6 317,8 316,9 316,1 315,2 314,4 313,5 312,7 311,8 311,0 310,1 309,3 56 308,4 307,6 306,7 305,9 305,0 304,2 303,4 302,5 301,7 300,8 300,0 299,1 57 298,3 297,5 296,7 295,9 295,0 294,2 293,4 292,6 291,8 291,0 290,1 289,3 58 288,5 287,7 286,9 286,0 285,2 284,4 283,6 282,7 281,9 281,1 280,3 279,4 59 278,6 277,8 277,0 276,2 275,4 274,6 273,8 272,9 272,1 271,3 270,5 269,7 60 268,9 268,1 267,3 266,5 265,7 264,9 264,2 263,4 262,6 261,8 261,0 260,2 61 259,4 258,6 257,8 257,0 256,3 255,5 254,7 253,9 253,1 252,4 251,6 250,8 62 250,0 249,2 248,5 247,7 246,9 246,1 245,4 244,6 243,8 243,0 242,3 241,5 63 240,7 240,0 239,2 238,5 237,7 237,0 236,2 235,5 234,7 234,0 233,2 232,5 64 231,7 231,0 230,2 229,5 228,7 228,0 227,2 226,5 225,7 225,0 224,2 223,5 65 222,7 222,0 221,3 220,6 219,8 219,1 218,4 217,7 217,0 216,3 215,5 214,8 66 214,1 213,4 212,7 211,9 211,2 210,5 209,8 209,0 208,3 207,6 206,9 206,1 67 205,4 204,7 204,0 203,3 202,6 201,9 201,2 200,5 199,8 199,1 198,4 197,7 68 197,0 196,3 195,6 195,0 194,3 193,6 192,9 192,2 191,5 190,9 190,2 189,5 69 188,8 188,1 187,4 186,8 186,1 185,4 184,7 184,0 183,3 182,7 182,0 181,3 70 180,6 179,9 179,3 178,6 177,9 177,3 176,6 175,9 175,3 174,6 173,9 173,3 71 172,6 171,9 171,3 170,6 169,9 169,3 168,6 167,9 167,3 166,6 165,9 165,3 72 164,6 164,0 163,3 162,7 162,0 161,4 160,7 160,1 159,4 158,8 158,1 157,5 73 156,8 156,2 155,5 154,9 154,3 153,6 153,0 152,4 151,7 151,1 150,5 149,8 74 149,2 148,6 148,0 147,3 146,7 146,1 145,5 144,8 144,2 143,6 143,0 142,3 75 141,7 141,1 140,5 139,9 139,2 138,6 138,0 137,4 136,8 136,2 135,5 134,9 76 134,3 133,7 133,1 132,5 131,9 131,3 130,7 130,1 129,5 128,9 128,3 127,7 77 127,1 126,5 125,9 125,3 124,7 124,1 123,6 123,0 122,4 121,8 121,2 120,6 78 120,0 119,4 118,9 118,3 117,7 117,2 116,6 116,0 115,5 114,9 114,3 113,8 79 113,2 112,6 112,1 111,5 110,9 110,4 109,8 109,2 108,7 108,1 107,5 107,0 80 106,4 105,9 105,3 104,8 104,3 103,7 103,2 102,7 102,1 101,6 101,1 100,5 81 100,0 99,5 99,0 98,4 97,9 97,4 96,9 96,3 95,8 95,3 94,8 94,2 82 93,7 93,2 92,7 92,2 91,7 91,2 90,7 90,2 89,7 89,2 88,7 88,2 83 87,7 87,2 86,8 86,3 85,8 85,3 84,9 84,4 83,9 83,4 83,0 82,5 84 82,0 81,6 81,1 80,7 80,2 79,8 79,3 78,9 78,4 77,9 77,5 77,1 85 76,6 76,2 75,8 75,3 74,9 74,5 74,1 73,6 73,2 72,8 72,4 71,9 86 71,5 71,1 70,7 70,3 69,9 69,5 69,1 68,7 68,3 67,9 67,5 67,1 87 66,7 66,3 66,0 65,6 65,2 64,9 64,5 64,1 63,8 63,4 63,0 62,7 88 62,3 62,0 61,6 61,3 60,9 60,6 60,2 59,9 59,5 59,2 58,8 58,5 89 58,1 57,8 57,5 57,1 56,8 56,5 56,2 55,8 55,5 55,2 54,9 54,5 90 54,2 53,9 53,6 53,3 53,0 52,7 52,4 52,1 51,8 51,5 51,2 50,9

Tablica ta jest podstawą do przyznania emerytur na wnioski złożone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. A emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury.

Ważne ZUS podkreśla, że będzie stosował nowe tablice GUS przy obliczaniu emerytur dla osób, które przejdą na świadczenie między 1 kwietnia 2026 roku a 31 marca 2027 roku. Osoby, które w tym czasie osiągną wiek emerytalny, nie muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku o świadczenie. Rozpatrując wniosek, ZUS zawsze sprawdza, która tablica dalszego trwania życia jest dla przyszłego emeryta korzystniejsza – ta obowiązująca w dniu złożenia wniosku o świadczenie czy ta z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Do obliczenia świadczenia zostanie zastosowana tablica wskazująca mniejszą liczbę miesięcy dalszego trwania życia, według której wysokość emerytury będzie korzystniejsza.

Jak długość życia wpływa na wysokość emerytury

Tablica publikowana w komunikacie Prezesa GUS pokazuje, ile miesięcy statystycznie mogą jeszcze przeżyć osoby w wieku od 30 do 90 lat. Dane z ostatnich lat pokazują, że średnia długość życia stopniowo rośnie. W 2022 roku średnie dalsze trwanie życia dla 60-latków wynosiło 238,9 miesiąca, a dla 65-latków – 196,2 miesiąca. W 2025 roku wzrosło ono odpowiednio o 27,5 miesiąca dla 60-latków oraz o 24,6 miesiąca dla 65-latków.

- Od 1 kwietnia 2026 roku średnia długość dalszego trwania życia jest dłuższa w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,5 miesiąca dla osoby w wieku 60 lat oraz o 1,9 miesiąca dla osoby w wieku 65 lat. Wynosi ona odpowiednio 268,9 miesiąca dla 60-latków oraz 222,7 miesiąca dla osób w wieku 65 lat – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



ZUS podkreśla, że im dłużej żyjemy, tym niższa będzie emerytura. Wynika to ze sposobu jej obliczania w zreformowanym systemie emerytalnym. Zgromadzony kapitał emerytalny dzieli się przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, czyli liczbę miesięcy, które statystycznie emeryt powinien jeszcze przeżyć.



Im większy licznik, czyli kapitał emerytalny, i im mniejszy mianownik, czyli liczba miesięcy dalszego trwania życia przyjęta do obliczeń, tym wyższa będzie emerytura.

I na odwrót - jeżeli rośnie liczba miesięcy dalszego trwania życia przyjęta do obliczeń (mianownik), to emerytura będzie niższa. Chyba, że wzrośnie i licznik - czyli kapitał emerytalny (a więc przede wszystkim suma składek emerytalnych). Z tego powodu opłacalna jest zatem dłuższa praca (po osiągnięciu wieku emerytalnego), bo wiąże się to dłuższym okresem opłacania składek emerytalnych a więc i większą sumą tych składek.

Przykładowe wyliczenia

Od 1 kwietnia 2026 r.:

• 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł miesięcznie, czyli o ok. 17 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca).

• 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł miesięcznie, czyli o ok. 19 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).



Jeśli kapitał emerytalny wynosi 700 tys. zł:

• 60-latka otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł miesięcznie, czyli o ok. 24 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca).

• 65-latek otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł miesięcznie, czyli o ok. 27 zł mniej niż przy wcześniejszej tablicy (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Przeliczenie emerytury a nowa tablica dalszego średniego trwania życia

Nowa tablica dalszego trwania życia zazwyczaj nie dotyczy osób, które już pobierają emeryturę. Przeliczenie świadczenia jest możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach, na przykład gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ma on możliwość doliczenia tych składek do swojego świadczenia. Ale najnowsza tablica będzie stosowana w takich przypadkach wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia. - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.